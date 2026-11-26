전국철도노동조합이 26일 대전역 등에서 안전운행 투쟁을 시작하며 열차 운행에 차질이 빚어졌다. 노사와 코레일 간 핵심 쟁점인 인력 충원과 승진 제도 개선에서 평행선인 가운데 쟁의행위가 지속되고 있다.

전국철도노동조합이 26일 오전부터 안전운행 투쟁 에 돌입하면서 대전역 을 비롯한 전국 주요 역에서 열차 운행 지연이 잇따르고 있다. 철도 노사와 사측 간 인력 충원 및 정원 감축 폐기, 승진제도 개선, GTX-B 노선 차량 정비 등 핵심 쟁점에서 여전히 평행선이기 때문이다.

노사 간 쟁점과 인력 부족 실상

철도노조는 9월 열린 제2차 임단협 본교섭 등을 통해 월평균 약 400명 규모의 정현원 차가가 지속되면서 현장 안전과 업무 강도가 심각하게 압박받고 있다고 주장했다. 실제로 운전 직종은 휴일 없이 돌려막기 근무를 하고 있으며, 전기 직종은 선로 점검 시 동료의 감시 인력이 없어 안전 우려가 크다며 즉각적인 인력 충원을 요구했다.

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이에 대해 코레일은 직종별 필요인력을 검토해 공사안을 마련한 뒤 조합과 협의하겠다고 밝혔다. 사측은 이후 노사 협의를 통해 적정인원을 정리한 뒤 정부 증원 요구에 반영할 필요가 있다는 입장을 고수했다. 특히 GTX-B 차량 정비를 자체 수행할 경우 운영비 등을 감안해 연간 약 90억원의 손실이 예상된다고 명시하며, 현재 조건에서는 직접 수행이 어렵다고 후속 교섭을 통해 논의하자고 제안했다.

승진 구조 개선과 수당 문제 대립

승진제도 개선 문제에서도 노사 간 의견 차이는 좁혀지지 않고 있다. 철도노조는 본사·본부에 편중된 일반심사승진 구조를 개선하고, 승진 정원이 부족한 상황에서 특별승진제도를 폐지해 현장 직원의 승진 기회를 확대할 것을 요구하고 있다. 이는 현장 업무 부담을 해소하고 직원의 사기를 높이기 위한 조치로 제시되었다.

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사측은 이에 대해 승진포인트제 개선안으로 '5급 7년 경과자 중 8년 이상 경과자 50% 우선 선발' 카드를 내놓은 바 있다. 후속 실무교섭에서는 지역본부별 일정 규모 이상 TO 발생 시 현장에 최소 인원을 배정하는 절충안을 제시했으나, 노조는 현장 부담 해소에 미흡하다며 반발했다. 또한 사측은 추가 대우 수당 요구에 대해 전체 임금인상 재원을 잠식할 우려가 크다며 수용 불가 입장을 견지하고 있다.

교통 마비 및 향후 협상 전망

이번 쟁의행위는 이미 11월 18일 서울역 앞에서의 철도노조 등 지하철 3개 노조 공동 안전운행 투쟁 선포 기자회견에서 예고된 바 있다. 이로 인해 18일 이후 현재까지도 대정전역 및 수도권 지역을 중심으로 열차 운행에 차질이 빚어지고 있어 시민들의 불편이 가중되고 있다.

철도 노사는 올해 7월부터 수십 차례 실무교섭과 제1·2차 본교섭, 후속 실무·집중 교섭을 이어왔으나 합의에 실패한 상태다. 노조와 사측이 서로의 주장을 굽히지 않고 있는 상황에서, 향후 교섭이 어떻게 진행될지, 그리고 정부의 중재나 추가 조정이 있을지에 주목된다. 열차 운행 정상화를 위해서는 인력 충원 규모와 승진 제도 개편안, 그리고 GTX-B 정비 방식에 대한 구체적인 타협안이 시급한 실정이다.