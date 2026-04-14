천하람 개혁신당 원내대표, ‘쌍방울 사건 청문회 진실은 없고 민주당 진상짓만’

천하람 개혁신당 원내대표가 중앙일보 정치 토크쇼에 출연하여 쌍방울 대북송금 사건, 조국 대표의 평택 출마, 지방선거 전략 등 다양한 정치 현안에 대한 견해를 밝혔습니다. 그는 청문회를 통해 진실이 밝혀지기보다 민주당의 진상 행위가 드러날 것이라고 비판했으며, 조국 대표의 평택 출마를 두고 물밑 협상 가능성을 언급했습니다. 또한, 지방선거에서의 개혁신당 전략과 교육 문제에 대한 견해를 밝혔습니다.

천하람 개혁신당 원내대표가 14일 중앙일보 정치 토크쇼 ‘황현희의 불편한 여의도’에 출연하여 다양한 정치 현안에 대한 견해를 밝혔습니다. 특히 그는 ‘ 쌍방울 대북송금 사건 ’ 청문회에 대해 강도 높은 비판을 쏟아냈습니다. 천 원내대표는 “청문회를 통해 사건의 진실은 밝혀지지 않고, 민주당의 진상짓만 드러날 것”이라고 단언했습니다. 이는 민주당이 이재명 대표의 유죄를 기정사실화하고 있다는 점을 지적하며, 만약 민주당이 조작 기소를 주장한다면 청문회가 아닌 재판 재개를 요구해야 한다고 주장했습니다.

그는 법원이 공소권 남용과 위법한 증거 수집에 엄격한 잣대를 들이대며, 송영길 전 대표의 돈 봉투 논란 무죄 판결을 예로 들었습니다. 천 원내대표는 박상용 검사가 연어와 술로 이화영 전 부지사를 회유했다는 민주당 주장에 대해서도 강하게 반박했습니다. 그는 박 검사가 그런 능력으로 자백을 받아낼 수 있다면, 그를 이란이나 트럼프 대통령에게 보내야 한다고 비꼬았습니다. 민주당이 이화영 전 부지사를 마치 먹을 것에 눈이 먼 유치원생처럼 생각하는 것은 너무 유치하다는 비판도 덧붙였습니다.

조국 조국혁신당 대표의 경기 평택을 출마 선언에 대해서도 언급했습니다. 천 원내대표는 조 대표가 평택을을 험지로 언급한 것에 대해 반박하며, 과거 총선에서 민주당이 압승한 곳이라는 점을 강조했습니다. 그는 조 대표가 정청래 민주당 대표에게 ‘합당 무산 위자료’를 제시할 가능성을 제기하며, 결국 물밑 협상이 있을 것이라고 예상했습니다. 또한 개혁신당의 지방선거 전략에 대한 질문에, 추미애 의원의 경기지사 후보 출마로 개혁신당에게 정치적 공간이 열릴 수 있다고 전망했습니다.

그는 국민의힘이 경기지사 공천을 두고 어려움을 겪는 상황에서, 대승적으로 무공천을 한다면 국민의힘과 개혁신당 간의 연대 가능성을 열어볼 수 있다고 언급했습니다. 하지만 국민의힘 내부 상황을 고려할 때 현실적인 가능성은 크지 않다고 덧붙였습니다. 천 원내대표는 이준석 대표의 행보에 대해서도 언급하며, 일종의 밀당을 통해 개혁신당 내부 이슈에 대한 관심을 유도하는 전략을 펼치고 있다고 분석했습니다. 그는 지방선거가 작은 정당에게 가장 어려운 선거임을 강조하며, 중도층의 마음을 얻기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.

마지막으로, 천 원내대표는 13일 대정부 질문에서 언급한 ‘민원이 교육을 망친다’는 발언에 대해 설명했습니다. 그는 일부 학부모의 민원으로 인해 교육 환경이 훼손되는 현상을 지적하며, 꼬리가 몸통을 흔드는 ‘왝 더 독’ 현상이 한국 정치에도 심각하게 나타나고 있다고 비판했습니다. 그는 국민의 1% 수준인 50만 명이 정치를 망치고 있다고 언급하며, ‘윤 어게인’ 세력과 ‘개딸’의 영향력을 지적했습니다.

천하람 원내대표의 발언은 현재 정치 상황에 대한 날카로운 분석과 함께, 개혁신당의 전략과 방향성을 엿볼 수 있게 합니다. 그는 쌍방울 대북송금 사건, 조국 대표의 평택 출마, 지방선거 전략, 교육 문제 등 다양한 현안에 대한 자신의 생각을 솔직하게 밝히며, 앞으로의 정치 행보에 대한 기대감을 높였습니다. 그의 발언은 개혁신당이 나아가야 할 방향과 목표를 제시하는 동시에, 국민들에게 정치 현안에 대한 깊이 있는 이해를 돕는 역할을 하고 있습니다. 그의 비판적인 시각과 현실적인 분석은 정치권에 대한 경각심을 일깨우고, 보다 나은 정치를 위한 노력의 필요성을 강조합니다. 앞으로 천하람 원내대표의 행보가 대한민국 정치에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.





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