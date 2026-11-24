시진핑 주석의 후계자 후보로 거론되던 천지닝 상하이시 당 서기가 중앙기율검사위원회로부터 심각한 위법 위반 혐의로 조사를 받고 있는 것으로 확인됐다.

중국 당국 은 1964년 지린성 출신인 천지닝 상하이시 당 서기가 반부패 조사 를 받고 있다고 공식적으로 밝혔다. 신화통신은 24일 중국 공산당 중앙정치국 위원이자 상하이시 당서기인 천지닝 이 심각한 위법 위반 혐의로 현재 중앙기율검사위원회 국가감독위원회의 조사를 받고 있다고 보도했다. 이 보도에 따르면 구체적인 혐의 내용은 현재까지 공개되지 않았다.

천지닝 서기는 중국 차기 최고 지도자에 가장 가까이 있다고 평가받아 왔던 인물로, 정치색이 강하지 않고 당의 기조를 충실히 따르는 기술 관료라는 평가를 받아왔다. 그는 칭화대에서 환경공학을 전공하고 영국 유학을 거친 뒤 모교 교수로 임용되는 등 학문적 배경이 탄탄했다. 2015년 환경보호부 부장으로 정계에 발탁되어 스모그 문제를 해결한 공로를 높이 인정받았고, 2017년부터 베이징 시장으로 재직하며 강력한 코로나19 방역 정책을 펼쳤다.

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천지닝의 주요 이력 및 정치적 배경

천지닝 서기는 2022년 2월 베이징 동계올림픽 개최 당시 올림픽 조직위원장으로서 높은 임무 수행 능력을 입증했다. 이어 2022년 중국 공산당 20차 전국대표대회에서 중국 공산당 중앙정치국원과 상하이 당 서기로 발탁되었다. 상하이 시 당 서기는 중국 공산당 최고 지도자가 되기 위해 거쳐 가야 하는 핵심 요직으로 간주된다. 특히 내년 21차 당 대회에서 서열 상위 7인으로 구성되는 정치국 상무위원 입성이 유력시되었다.

시진핑 중국 국가주석도 2007년 상하이시 당 서기로 발탁된 지 몇 달 후 정치국 상무위원으로 승진한 바 있다. 이러한 전례는 천지닝 서기의 정치적 경로를 더욱 주목하게 만드는 배경이 되었다. 현재까지 천 서기는 유력한 차기 최고지도자 후보로 꼽히며 국내외적인 관심이 집중되어 있었다.

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국제 관계 및 주요 인물들의 접근

천지닝 서기가 유력한 차기 최고지도자 후보로 주목받으면서 최근 중국을 찾는 각국 지도자들도 천지닝 서기를 찾아 다양한 외교적 교류를 이어갔다. 이재명 대통령은 지난 1월 중국 국빈 방중 일정 중 상하이를 들러 천지닝 서기를 만나 외교적 협력을 논의한 바 있다. 이와 함께 국제 사회에서도 그의 정치적 영향력을 우회적으로 확인하려는 움직임이 활발했다.

지난해 리셴룽 싱가포르 선임장관, 팜 밈 찡 베트남 총리, 앤서니 앨버니지 호주 총리 등이 천지닝 서기를 만나거나 관련 일정을 가졌다. 이러한 외교적 접촉들은 천지닝 서기가 중국 내외부 정책 결정에 있어 중요한 위치를 점하고 있었음을 보여준다. 천 서기의 마지막 공개 일정은 지난 19일 국유기업 중국원양해운그룹 시찰이었던 것으로 알려졌다.

조사 영향 및 향후 정치적 파장

이번 조사로 현 임기 중 조사를 받게 된 정치국원은 네 명으로 늘어났다. 정치국은 중국 공산당의 핵심 의사결정 기구로, 현직 위원이 사정 당국의 조사를 받는 것은 이례적인 사례로 분류된다. 블룸버그통신은 천지닝 서기는 정치국에서 해임되지는 않았지만, 부패 수사를 받은 공직자가 공직에 복귀하는 경우는 드물다고 평가했다.

중국 당국은 이번 조사를 통해 기존 권력 구조 내부에서 명확한 경고 신호를 보낸 것으로 해석된다. 특히 상하이 당서기라는 전략적 요직에 있던 인물이 조사를 받게 되면서 향후 정치국 상무위원 입성 가능성은 사실상 차단된 셈이다. 관련 절차와 추가 발표 일정은 아직 구체적으로 공지되지 않은 상태다.