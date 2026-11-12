천준희 당 원내운영수석부대표, 최민희 최고위원 발언 정정 촉구

더불어민주당 천준희 수석부대표가 최민희 최고위원의 이재명 대통령 관련 발언에 대해 '탄핵 반대 주장 사실무근'이라고 강력 부인하며 당내 신중한 표현을 촉구했다.

더불어민주당 천준희 원내운영수석부대표는 최민희 최고위원의 발언에 대해 강한 반박 입장을 분명히 밝혔다. 천 부대표는 이재명 대통령이 윤석열 대통령 탄핵에 반대했다는 주장이 사실이 아니라고 단언했다. 그는 이러한 보도가 당내 갈등을 외부로 확산시킬 수 있는 요인으로 작용한다고 우려했다.

최민희 최고위원은 지난달 중순 경기 남양주시에서 열린 지역 비공개 간담회에서 특정 발언을 한 것으로 알려졌다. 시사저널은 전날 보도를 통해 최 최고위원이 이 자리에서 이재명 대통령이 탄핵 대신 사퇴를 유도하는 방안을 제시했다고 전했다. 최 최고위원은 당시 한덕수 당시 국무총리와 손을 잡는 쪽을 제안했다고도 알려졌다.

Also read 젠슨황 쇼크에 美증시 하락...엔비디아 급락, AMD는 반사이익 [월가월부]

천준희 부대표의 공식 부인 논리

천준희 원내운영수석부대표는 13일 민주당 공식 유튜브 채널에 출연해 이 같은 보도 내용과 관련되어 입장을 밝혔다. 그는 12·3 비상계엄 사태 당시 민주당의 전략을 논의하던 전략기획위원장을 맡았다고 강조했다. 천 부대표는 보도를 접하고 상당히 놀랐다고 소감을 전했다.

천 부대표는 이재명 대통령이 이 문제를 가장 먼저 논의한 당사자일 가능성이 높다고 지적했다. 그는 윤석열 대통령에 대해 탄핵을 하지 말아야 한다고 언급한 적은 단 한 번도 없다고 단호하게 밝혔다. 천 부대표는 자신의 기억과 당 내부의 실제 논의 과정이 보도 내용과 다르다는 점을 강조했다.

Advertisement

당 내 소통의 중요성과 경고

천준희 부대표는 당 지도부에 있는 구성원들의 발언이 미치는 영향력이 지대하다고 warnings을 주었다. 의도와 상관없이 하나의 말도 큰 영향을 미칠 수 있으므로 표현에 매우 신중해야 한다고 촉구했다. 그는 당내 갈등이 외부로 비화되는 것을 바람직하지 않은 상황으로 규정했다.

그는 정당 지지율에 가장 부정적인 영향을 미치는 요인은 당내 불화라고 지적했다. 당이 단호하게 대처해야 할 필요가 있다는 견해도 피력했다. 천 부대표는 이러한 갈등이 당의 신뢰도를 해칠 수 있음을 우려했다.

당 윤리감찰단 조사 개시

더불어민주당은 최민희 최고위원의 언행과 관련해 당 윤리감찰단에 즉시 감찰 조사에 착수했다. 김민석 대표는 최근 일련의 논란을 심각하게 인식했다고 밝혔다. 당은 사실관계와 경위를 객관적으로 확인하기 위한 조사를 진행 중이다.

조사를 통해 당헌, 당규 및 윤리 규범 위반 여부를 살펴볼 예정이다. 민주당은 언론 공지를 통해 이번 조사의 목적을 명확히 했다. 당은 문제 제기된 사항들의 진실을 규명하고 당의 윤리성을 확립하기 위한 노력을 기울이고 있다.

Advertisement

최민희 최고위원의 사과와 반박

최민희 최고위원은 입장문을 통해 비공개 당원 모임 내용이 왜곡되었다고 반박했다. 그는 대화의 맥락을 무시한 보도가 있었다며 문제제기를 했다. 최 최고위원은 문답 과정에서 자신이 헷갈린 점이 있었다고 인정했다.

그는 이후 낸 입장문에서 사과를 포함해 해명했다. 하지만 천준희 부대표의 강력한 부인과 당의 중립적 조사 진행으로 논란은 지속될 전망이다. 민주당은 당내 결속과 신뢰 회복을 위한 조치를 서둘르고 있다.