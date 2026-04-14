천영미 안산시장 예비후보, 음주운전 옹호 논란 사과…이재명 대통령 언급

천영미 더불어민주당 안산시장 예비후보가 과거 음주운전 전력을 옹호하는 과정에서 이재명 대통령의 전과를 언급하며 논란을 빚은 데 대해 공식 사과했다. SNS 부적절 언행과 관련해 시민과 당원에게 사과하며, 낮은 자세로 신뢰 회복을 다짐했다. 정견 발표회에서 경쟁 후보의 네거티브에 대응하며 부적절한 발언을 한 것이 논란의 발단이 되었다. 천 후보는 현재 2차 경선에 참여 중이며, 이번 사과를 통해 이미지 쇄신에 나설 것으로 보인다.

천영미 더불어민주당 안산시장 예비후보 가 과거 음주운전 전력을 정당화하려다 이재명 대통령의 전과를 언급하며 논란을 일으킨 데 대해 공식 사과했다. 14일 오전 발표된 입장문에서 천 후보는 “과거 운전 사실과 최근 SNS를 통해 확산된 부적절한 언행 논란에 대해 안산 시민과 당원들에게 고개 숙여 사과한다”고 밝혔다. 그는 19년 전 음주운전 을 했던 잘못에 대해 어떠한 이유로도 가볍게 여길 수 없다고 강조하며, “그 일은 분명한 제 잘못이며 지금도 깊이 반성하고 있다”고 말했다. 특히, 최근 SNS에서 공개된 영상에서 보인 부적절한 언행에 대해서는 “당시 제 잘못을 인정하는 마음으로 말씀드렸으나, 그 과정에서 감정을 충분히 절제하지 못했다”며 “공인의 자세로 더욱 신중하고 절제된 언행을 해야 했음에도 그러지 못한 점을 무겁게 받아들인다”고 사과했다. 천 후보는 이번 논란을 계기로 더욱 낮은 자세로 스스로를 돌아보겠다고 다짐하며, 앞으로 말보다 책임 있는 행동으로 시민들의 신뢰를 회복해 나가겠다고 덧붙였다.

이번 논란은 지난 11일 민주당 안산시장 예비후보 정견 발표회에서 비롯되었다. 당시 경쟁 후보 측의 네거티브 공세에 맞서 천 후보는 “저 음주 전과 한 번 있다. 이재명 대통령도 전과가 있다. 이재명 대통령 안 찍었느냐”고 반문하며 자신의 음주운전 전력을 옹호하려는 듯한 발언을 했다. 이 발언은 현장에 있던 참석자들 사이에서 즉각적인 비판을 불러일으켰고, 이후 SNS를 통해 빠르게 확산되면서 논란이 더욱 커졌다. 온라인상에서는 “잘못한 사람이 큰소리친다”, “적반하장도 유분수”와 같은 비판적인 반응이 쏟아졌으며, 공직 후보자로서 부적절한 태도였다는 지적이 잇따랐다. 민주당 관계자는 천 후보의 발언이 경쟁 후보의 네거티브에 대한 반박 과정에서 나온 것이라며, 현장에서는 어느 정도 정리가 되었지만, 경쟁 후보 측에서 SNS에 영상을 게시하면서 논란이 확산되었다고 언급했다. 이러한 논란은 천 후보의 이미지에 부정적인 영향을 미쳤으며, 안산시장 예비후보로서의 행보에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

천 후보는 전 경기도의원 출신으로, 현재 김철민, 김철진, 박천광 예비후보와 함께 2차 경선에 진출해 있다. 이번 사과를 통해 천 후보가 시민들의 신뢰를 회복하고, 남은 경선 과정에서 긍정적인 평가를 받을 수 있을지가 중요한 과제로 남았다. 천 후보의 음주운전 전력과 이재명 대통령의 전과를 비교하며 자신의 잘못을 정당화하려 했던 시도는 국민 정서에 반하는 행동으로 비판받고 있다. 공인으로서 더욱 신중하고 책임감 있는 자세를 보여야 한다는 목소리가 높아지고 있으며, 이번 사과가 진정성을 인정받고, 앞으로의 행보에 긍정적인 영향을 줄 수 있을지 귀추가 주목된다. 천 후보는 이번 사과를 통해 이미지 쇄신을 시도하고, 안산 시민들의 지지를 다시 얻기 위해 노력할 것으로 보인다. 남은 경선 과정에서 천 후보가 어떤 전략을 펼칠지, 그리고 이번 논란이 경선 결과에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 이번 사건은 정치인의 도덕성과 공직자로서의 책임감에 대한 중요성을 다시 한번 일깨워주는 계기가 되었다.





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천영미 안산시장 예비후보 음주운전 사과 이재명 논란 더불어민주당 정치 선거

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