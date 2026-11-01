천안 일본인 여성 살해 사건, 경찰 성범죄 가능성까지 수사

천안 일본인 여성 살해 사건으로 30대 남성 B씨가 구속된 가운데, 피해 여성이 상반신에 옷을 걸치지 않은 상태로 발견되면서 경찰이 성범죄 가능성까지 수사하고 있다. 지난 28일 천안시 서북구에서 발생했다.

충남 천안에서 불과 세 차례 만난 20대 일본인 여성을 살해한 혐의를 받는 30대 남성의 범행 동기를 둘러싸고 의문이 커지고 있다. 1일 천안서북경찰서 등에 따르면 지난 28일 천안시 서북구 두정동의 한 오피스텔에서 일본 국적의 20대 여성 A씨가 살해된 채 발견됐다. 이번 천안 일본인 여성 살해 사건 은 피의자 진술과 현장 정황이 엇갈리면서 주목받고 있다.

살인 혐의로 지난 30일 구속된 30대 남성 B씨는 지난 28일 오후 4시20분쯤 해당 오피스텔에서 A씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다.

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B씨는 범행 직후 전북 전주로 달아났다가 이튿날 경찰에 붙잡혔다. 경찰 조사에서 B씨는 주식 투자로 500만원가량 손해를 봐 죽을 결심을 했지만 혼자 죽기가 무서워 A씨와 함께 죽으려 했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

진술과 행적을 둘러싼 석연치 않은 정황

B씨의 진술과 범행 전후 행적을 둘러싸고 석연치 않은 정황이 잇따라 드러나고 있다. 함께 죽으려 했다는 주장과 달리 범행 직후 100㎞ 넘게 떨어진 전주까지 달아난 이유가 명확하게 밝혀지지 않았다.

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불과 세 차례 만난 피해자를 왜 함께 죽을 대상으로 삼았다는 것인지도 아직 분명하지 않다. 자살을 결심했다는 진술과 실제 행동 사이의 간극이 수사의 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

이번 사건은 피의자가 주장하는 동기와 실제 정황이 맞아떨어지지 않는다는 점에서 주목받고 있다. 경찰은 B씨 진술의 신빙성을 확인하는 데 집중하고 있다.

성범죄 가능성까지 열어둔 경찰 수사

피해 여성이 발견 당시 상반신에 아무것도 걸치지 않은 상태였던 것으로 확인되면서 수사 방향이 넓어졌다. 경찰은 성적 목적에 의한 범행 가능성까지 수사 대상에 올렸다.

경찰은 B씨의 휴대전화 디지털 포렌식 등을 통해 진술의 신빙성과 정확한 범행 동기를 확인하고 있다. 수사가 진행 중인 만큼 세부 내용은 추후 달라질 수 있다.

현재로서는 경찰이 확인한 사실과 B씨의 진술이 엇갈리는 지점이 핵심 쟁점이다. 수사 결과에 따라 사건의 세부 내용이 보다 분명해질 것으로 보인다.

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두 사람의 관계와 입국 경위

경찰 조사 결과 A씨는 지난 9월 한국에서 B씨를 만난 것으로 파악됐다. 이후 지난달 중순 단기체류 자격으로 다시 입국한 것으로 확인됐다.

범행 당일은 두 사람이 세 번째로 만난 날이었다. 두 사람은 연인 관계가 아니었던 것으로 조사됐으며, 스토킹 관련 신고 이력도 없었던 것으로 확인됐다.

두 사람이 만나게 된 과정과 관계의 성격은 사건의 배경을 이해하는 데 중요한 단서로 꼽힌다. 다만 관계에 대한 세부 사실은 수사 결과를 통해 추가로 확인될 필요가 있다.

한편 A씨 유족은 지난 30일 경찰과의 면담에서 피의자에 대한 엄중한 처벌을 요청한 것으로 전해졌다. 유족의 요청은 사건 수사와 재판 과정에서 중요한 입장으로 남게 됐다.

외국 국적 여성이 국내에서 살해된 이번 사건은 피해자와 피의자가 한국에서 만난 관계라는 점에서도 관심을 모으고 있다. 경찰의 수사 결과가 나오면 사실관계가 보다 분명하게 드러날 것으로 보인다.