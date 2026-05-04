사자성어 천만매린의 유래와 의미를 살펴보고, 현대 사회에서 이웃의 가치와 중요성에 대해 고찰합니다. 양나라 여승진의 일화와 함께 좋은 이웃을 찾는 지혜를 담고 있습니다.

이번 사자성어 는 천만매린 (千萬買隣. 일천 천, 일만 만, 살 매, 이웃 린)이다. 앞 두 글자 ‘천만’은 숫자다. 생략된 단위를 되살리면, 대략 ‘1000만 금’이다.

여기에선, ‘엄청난 금액’이란 의미로 쓰였다.

‘매린’은 ‘이웃을 사다’란 뜻이다. 이 네 글자가 합쳐져, ‘거금을 지불하고, 누군가의 이웃이 되다’란 의미가 만들어졌다. 양(梁)나라 관료였던 여승진(呂僧珍. 453~511) 관련 일화에서 유래했다. 천만매린(千萬買隣).

바이두 중국 남북조(南北朝. 386~589) 시대, 양나라의 개국 공신 여승진은 청백리(淸白吏)로 유명했다. 미천한 가정에서 태어난 그는 젊은 시절, 남제(南齊)의 미관말직을 전전하며 생활했다. 양나라 건국 세력과 인연이 닿아 합류한 후, 여러 전투에서 승리하고 공(功)을 인정받았다. 지방관을 역임했고, 말년에 중앙정부에서 영군장군(領軍將軍), 산기상시(散騎常侍) 등 중책을 맡았다.

향년 58세에 세상을 하직했다. 당시 많은 이들이 그를 진심으로 존경했다. 그가 공직 생활에 사사로운 이해관계를 끌어들이지 않으려 특별히 주의했기 때문이다. 그의 고매한 인품을 짐작하게 해주는 일화들 가운데, ‘파 장수 조카’가 등장하는 이야기는 꽤 흥미롭다.

친족 사이에 벌어질 수 있는 흔한 에피소드이기도 하다. 여승진이 지방관으로 근무할 때, 하루는 조카가 찾아왔다. 시장에서 파를 판매하며 생활하던 조카였는데, ‘혹시 관청에서 일할 기회를 줄 수 있는지’ 궁금해했다. 여승진은 조카에게 답해 준다.

“나는 나라의 큰 은혜를 입었으나, 아직까지 아무런 보답도 못하고 있다. 이런 처지에서 사익 추구는 불가능하다. 너는 신분에 어울리는 생업에 종사하고 있다고 생각했는데, 왜 갑자기 관청 일에 마음을 두고 그러느냐? 빨리 돌아가서, 파 파는 그 일을 하거라” 듣는 순간 누구라도 얼굴이 달아오를 정도로 분명한 거절이다.

조카가 어떤 미련도 품지 않고 그 허망한 꿈을 포기하도록 나름 배려한 화법일 수 있다. 여승진(呂僧珍). CCTV ‘천만매린’은 퇴직 관료 송계아(宋季雅)가 여승진의 옆집으로 이사한 후 나눈 대화에서 유래했다. 새로운 이웃에게 여승진이 묻는다.

‘집을 얼마에 사셨습니까? ’ 송계아가 대답했다.

“1100만 금을 건네고 구입했습니다” 약 100만 금으로 짐작했던 여승진은 깜짝 놀라 되묻는다. “1100만 금이면 너무 비싼 가격 아닌가요? ” 송계아가 웃으며 대답했다.

“이 집 가격은 100만 금입니다, 나머지 1000만 금은 제가 귀한 이웃의 옆집에 거주하기 위해 추가로 지불한 비용이지요” 자신과 이웃이 되기 위해, 원래 집주인에게 많이 양보할 수밖에 없었다는 속사정을 듣는 순간이었다. ‘남사(南史)’ ‘여승진전(傳)’에 이 이야기가 실려있다. 이렇게 여승진은 이웃과의 첫 만남에서 평생 잊기 어려운 감동을 체험한다. 이웃이 되고 싶은 송계아의 의지가 일방적이고 다소 과했기에 여승진의 첫날은 마음이 불편했을 수 있다.

그러나 색다른 우정이 시작되는 설렘으로 두 사람 모두 밤잠을 설쳤을 것으로 짐작된다. 둘은 차츰 돈독한 이웃으로 인연이 깊어졌다. 천만매린의 유의어로 거필택린(居必擇隣. 거처를 정할 때 반드시 이웃을 가리고 선택하라)이 쓰인다.

좋은 이웃은 매우 소중하다. 좋은 이웃의 가치에 대해 우리 모두는 비슷한 생각을 갖고 있다. 좋은 동네의 기준에 좋은 이웃은 당연히 포함된다. 남사(南史).

바이두 이웃은 원래 물리적 거리를 기준으로 만들어진 개념이다. 그러나 요즘은 대부분 도시에서 생활한다. 예전과 같은 물리적 거리에 기반해 형성된 이웃 개념은 모호하고 시들해졌다. 이젠 ‘천만매린’ 이 네 글자의 의미에도 뭔가 새로운 맛을 더할 필요가 있다.

인공지능(AI) 시대가 코앞이고, 역사적인 변곡점(inflection point)이다. 이젠 우리 모두에게 물리적 거리보다 정서적 거리가 중요해졌다. 다행히 교통과 인터넷 환경의 비약적인 발달 덕분에 물리적 거리는 더 이상 사람들 사이의 왕래나 친소(親疏) 관계를 크게 제약하지 못한다. 가까이 어울릴 수 있는, 정서적 거리가 돈독한 이웃만 존재해도 거친 풍파(風波)를 함께 견딜만한 세상으로 변한 것이 아닐까 싶다. 더차이나칼





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