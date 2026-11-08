천리안 5호 2031년 발사 확정…민간 주도 첫 정지궤도 위성 개발

천리안 5호 개발이 2031년 발사 목표에 지장이 없는 정상 궤도에 올랐다. 한국항공우주연구원의 핵심 기술 이전 협상이 최종 단계에 접어든 가운데, 국내 최초 민간 주도 정지궤도 위성 사업의 향후 일정을 분석한다.

국가기상위성센터 의 천리안 5호 개발 사업이 2031년 발사 계획에 큰 문제가 없는 정상 궤도에 완전히 올랐다. 김도형 국가기상위성센터 장 은 5일 충북 진천군에서 열린 기자 간담회에서 천리안 5호 의 시스템 기본 설계가 지난 해 완료되었으며, 현재 예비 설계 단계가 계획대로 진행 중이라고 밝혔다. 그는 초기 계획보다 기술 이전이 다소 지연되었으나, 이는 프로젝트 전체 일정에는 심각한 영향을 미치지 않을 것이라고 강조하며 안정된 진행 상황을 보고했다.

천리안 5호 개발 사업은 재작년 두 번째 예비 타당성 조사를 통해 최종 승인을 받았으며, 이 과정에서 사업의 주요 방향성이 '국내 최초로 민간이 주도하는 정지궤도 위성 개발'로 설정되었다. 이는 뉴스페이스 시대에 맞춰 민간 기업의 주도권을 강화하라는 첫 타당성 조사에서의 탈락 이유를 반영한 결정이다. 이에 따라 LIG 디펜스&에어로스페이스 가 본체 및 시스템 개발을 총괄하는 중심 민간 기업으로 선정되었고, 사업의 성격이 정부 주도에서 민간 주도형으로 전환되었다.

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개발 주체 선정 과정에서 법적 분쟁이 이어졌으나, 법원은 한국기상산업기술원 이 LIG 디펜스&에어로스페이스 를 우선협상대상자로 선정한 것에 대해 문제점을 찾지 않았다. 한국기상산업기술원은 해당 기관이 LIG 디펜스&에어로스페이스 의 역량을 과대평가하고 다른 후보를 과소평가했다는 주장을 내세웠으나, 법원은 이를 받아들여지지 않았다고 결정했다. 이 판결을 통해 사업의 법적 분쟁은 일단락되었으며, 이제 기술 이전과 개발 진행에 집중할 수 있는 기반이 마련되었다.

현재 가장 핵심적인 과제는 한국항공우주연구원 으로부터 LIG 디펜스&에어로스페이스 로의 핵심 기술 이전이다. 소송전 이후 두 기관 간에 기술 이전 비용과 방식에 대한 논의가 이어져 왔으며, 양측은 줄다리기를 벌여왔다. 그러나 김도형 센터장은 기술 이전 비용 협상이 마무리 단계에 들어섰으며, 9부 능선을 훨씬 넘은 상태라고 밝혔다. 내부 절차를 거쳐 12월쯤 계약이 체결될 것으로 전망되는 가운데, 항우연의 22건에 달하는 핵심 기술 이전이 본격적으로 이루어질 예정이다.

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이러한 개발 진전은 한국의 독자적인 기상 관측 역사와도 깊게 연결되어 있다. 1996년 경기 북부 폭우와 1998년 지리산 집중호우로 큰 피해가 발생하자, 일본 위성 자료에 의존하지 않고 한반도를 자유롭게 관측할 수 있는 독자 위성이 절실히 요구되었다. 그 결과 2010년 6월 천리안 1호 발사로 한국은 세계 7번째 독자 기상 위성 보유국이 되었으며, 이후 기술력은 한층 발전하여 올해 천리안 2A호와 미국, 유럽의 저궤도 위성 영상을 결합해 산불을 탐지하는 서비스를 시작했다.

하지만 천리안 5호의 성공적인 발사와 운영을 위해서는 여전히 해결해야 할 과제가 남아 있다. 물가와 환율 상승, 코로나19 팬데믹 이후 위성 부품 업체 감소로 인한 조달 단가 상승 등이 사업비 증가 요인으로 작용하고 있다. 또한 천리안 5호를 우주로 보내고 발사체는 내년 중으로 선정될 예정이며, 유럽우주국 의 아리안 6호나 스페이스X 의 팰컨 9호가 유력한 후보로 거론되고 있다. 위성 수명은 대략 10년 정도이므로, 2029년까지 운영 예정이던 천리안 2A호는 2년 정도 연장 운행해야 하며, 발사 후 초기 검증 기간 동안 두 위성이 병행 운영될 수밖에 없다.