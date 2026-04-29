챗GPT 에이전트 모드, 휴가 준비부터 업무 자동화까지 실시간 비서 역할

최근 공개된 챗GPT 에이전트 모드는 유료 사용자만 이용 가능한 기능으로, 사용자가 직접 웹 브라우저를 통해 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 여행 일정 예약부터 기업 보조금 신청까지 다양한 업무에 활용될 수 있으며, 사용자는 실시간으로 에이전트의 작업을 모니터링할 수 있습니다. AI스튜디오에서는 이 기능을 포함한 다양한 AI 툴의 사용법을 쉽게 설명하고 있습니다.

최근 생성형 AI 툴이 빠르게 등장하면서 많은 사람들이 AI를 활용하려는 시도를 하고 있습니다. 그러나 '무엇을 어떻게 써야 할지' 막막해하는 경우가 많죠. AI스튜디오는 PD가 다양한 AI 툴을 직접 체험하며 느낀 점과 실용적인 꿀팁을 솔직하게 전달하는 시리즈입니다.

겉보기에는 복잡해 보이지만, 실제로는 생각보다 간단하게 활용할 수 있다는 사실을 알 수 있습니다. AI를 쉽게 익히고, 빠르게 변화하는 기술 흐름에 뒤처지지 않도록 도와드릴게요. 여러분은 휴가를 다녀오셨나요? 저는 현재 휴가 계획을 세우고 있는데, 이 과정에서 특별한 에이전트가 큰 도움을 주고 있습니다.

바로 여러분이 잘 아시는 챗GPT의 첫 화면에 숨겨져 있는 에이전트 기능입니다. 최근 챗GPT에 추가된 이 기능은 '자기 컴퓨터를 가진 비서'와 같은 역할을 합니다. 챗GPT가 자신의 웹 브라우저를 통해 직접 작업을 수행하는 것이죠. 예를 들어 '3박4일 여행 일정을 짜고 내 캘린더에 추가해줘' 또는 '우리 회사가 받을 수 있는 정부 보조금에 대해 정리해서 보고서로 만들어줘'와 같은 명령을 하면, 챗GPT가 스스로 웹 브라우저를 통해 작업을 진행합니다.

사용자는 다른 일을 할 수 있는 여유를 얻게 되죠. 사용법은 매우 간단합니다. 오늘 AI STUDIO만 잘 따라오시면 됩니다. ※ 아래 텍스트는 영상 스크립트입니다.

전체 영상은 더중앙플러스 구독 후 확인하실 수 있습니다. 챗GPT 에이전트 모드, 시작해보기 7월 17일 공개된 챗GPT 에이전트 모델은 유료 사용자만 이용할 수 있습니다. 검색창의 '+'를 눌러 '에이전트 모드' 탭에 마우스를 올려보면 '20 남음' '9월 12일부터 사용 가능'이라고 표시됩니다. PLUS 구독 기준, 에이전트 모드는 월에 40번 사용할 수 있기 때문입니다.

자, 이제 본격적으로 에이전트에게 휴가 준비를 시켜볼까요? 저는 이번에 오사카로 여행을 가려고 하는데요. 가장 먼저 항공권을 예약해야겠지요? 챗GPT의 에이전트 모드를 켜고, 이렇게 물어봤습니다.

'인천국제공항에서 출발 기준 10월 오사카행 최저가 항공권 검색 10월 17일에 출발해서 21일에 다시 한국에 올 거야 다만, 피치항공은 제외해줘' 바로 창이 하나 뜨는데요. '데스크톱 뷰'입니다. 제가 아까 챗GPT가 자신만의 브라우저를 이용한다고 했잖아요. 그 브라우저가 실시간으로 보이는 겁니다.

챗GPT가 어디에서, 어떻게 검색을 하고 있는지 다 지켜볼 수 있는데요. 마치 저 대신 비서가 예약하는 걸 원격으로 지켜보는 느낌입니다. 데스크톱 뷰 위쪽의 점 세 개를 클릭하면 '활동' '브라우저 제어 가져오기' '중단하기'가 있는데요.

'활동'을 누르면 진행 상황을 글로 보여줍니다. '브라우저 제어 가져오기'를 누르면 그대로 제가 주도권을 가져올 수 있어요. 직접 조종 모드라고 할 수 있죠. 이때 지침을 바꿀 수도 있고, 특정 웹사이트에 로그인하는 등의 제어를 할 수 있습니다.

챗GPT가 알아서 최저가 항공권을 찾고 있으니 저는 다시 일하러 가보겠습니다. 작업을 완료하면 알람이 오거든요. 챗GPT 에이전트 모드는 단순한 검색을 넘어 실제 업무 수행까지 가능합니다. 예를 들어, 여행 일정 관리는 물론, 기업의 정부 보조금 신청 서류 작성, 데이터 분석 등 다양한 업무에 활용할 수 있습니다.

특히, 복잡한 프로세스를 자동화할 수 있어 시간과 노력을 크게 절약할 수 있습니다. 또한, 사용자는 실시간으로 에이전트의 작업을 모니터링할 수 있어 신뢰성과 투명성을 확보할 수 있습니다. 이 기능은 AI 기술의 진보를 보여주는 대표적인 사례로, 앞으로 더 많은 분야에서 활용될 것으로 기대됩니다. 사용자들은 이제 AI를 단순한 도구 이상으로, 실제 업무 파트너로 인식할 수 있게 되었습니다.

AI스튜디오에서는 이러한 최신 AI 기술을 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 앞으로도 AI 기술의 발전과 함께, 더 많은 꿀팁과 실용적인 정보를 전달해 드릴 예정입니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

챗GPT AI 에이전트 여행 일정 업무 자동화 생성형 AI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

이제 거짓말 안한다는 챗GPT vs 맞춤형 학습 도와주는 제미나이 [휙]오픈AI가 7일(현지시간) 생성형 인공지능(AI) 챗GPT의 최신 모델인 'GPT-5'를 공개하면서 AI 시장 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 샘

Read more »

한국 진출한 오픈AI, 국내 데이터센터 구축 검토생성형 인공지능(AI) 'GPT'를 개발한 미국의 AI업체 오픈에이아이(AI)가 국내 진출했다. 오픈AI는2022년 대화형 AI 서비스 '챗G

Read more »

'알고리즘이 중독 유발'… 줄소송에 떠는 美빅테크AI·SNS 위험성 논란 확산인간 감정 모방해 답하는 AI'우울감·망상 키운다' 비판에오픈AI, GPT-4o 폐기 결정유튜브·메타 등도 소송전SNS 책임 명문화될지 주목

Read more »

“전쟁용 AI 당장 멈추라”…오픈AI 본사 앞 AI 반대시위 가보니美 샌프란시스코 ‘Quit GPT’ 시위 르포 AI 석학·교사·팔레스타인 이민자까지 “AI 이용한 감시·전쟁 반대” 한목소리 오픈AI 직원들에 “회사 관두라” 호통도 미국방부 협력에 앱삭제·별점테러 ‘역풍’

Read more »

“별점 테러·앱 삭제해도 분 안풀려”…1위기업에 저주 퍼붓는 시민들, 왜?美 샌프란시스코 ‘Quit GPT’ 시위 르포 AI 석학·교사·팔레스타인 이민자까지 “AI 이용한 감시·전쟁 반대” 한목소리 오픈AI 직원들에 “회사 관두라” 호통도 미국방부 협력에 앱삭제·별점테러 ‘역풍’

Read more »

딥시크 새 AI모델 ‘V4’ 가격, 오픈AI ‘GPT-5.5’ 대비 97% 낮아입력비용 90% 낮추고 75% 추가할인까지 中 AI시장 가격 인상 흐름 속 ‘역주행 인하’

Read more »