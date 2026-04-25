오픈AI 샘 올트먼 CEO, 캐나다 텀블러리지 총기 난사 사건 관련 서한 통해 공식 사과. 용의자 계정 정지 후 경찰에 알리지 않은 점에 대한 사과. AI 기술의 책임 논쟁 심화.

지난 2월 13일 캐나다 텀블러리지 시청 앞에서 열린 추모식에서 학생들은 총기 난사 사건의 희생자 사진이 담긴 포스터를 들고 슬픔을 애도했습니다. 로이터 통신과 연합뉴스는 이 장면을 보도하며 비극적인 사건의 여파를 전했습니다.

최근 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 2달 전 캐나다에서 발생한 끔찍한 총기 난사 사건과 관련하여 공식적인 사과를 발표했습니다. 이는 사건 발생 이후 처음으로 오픈AI 수뇌부가 직접적으로 사과 입장을 밝힌 것입니다. 24일 현지 매체 보도와 데이비드 에비 브리티시컬럼비아(BC) 주지사 등에 따르면 올트먼 CEO는 서한을 통해 “지난해 6월 용의자의 계정을 정지시키면서 법 집행 기관에 알리지 않은 점에 대해 깊이 사과한다”고 밝혔습니다. 그는 지역 사회가 겪은 돌이킬 수 없는 상실을 인정하고, 피해 가족들에게 진심으로 위로를 전하며 사과의 필요성을 강조했습니다.

이 서한은 데이비드 에비 BC 주지사의 소셜미디어 계정과 지역 뉴스 웹사이트 텀블러리지라인스에 공개되어 많은 사람들의 관심을 받았습니다. 지난 2월 BC주 북부의 작은 마을 텀블러리지에서 발생한 총기 난사 사건은 캐나다 사회 전체에 큰 충격을 안겨주었습니다. 18세의 용의자 제시 반 루츠라르는 자신의 집에서 가족 2명을 살해한 후 인근 학교로 이동하여 무차별 총격을 감행했습니다. 이 끔찍한 사건으로 인해 어린이와 교사 등 총 8명이 목숨을 잃고 25명이 부상을 입었으며, 용의자는 결국 스스로 목숨을 끊었습니다.

수사 결과, 용의자는 범행을 실행하기 수개월 전인 지난해 6월 챗GPT와 총격 관련 대화를 나누었던 것으로 밝혀졌습니다. 오픈AI는 자체적인 모니터링 시스템을 통해 해당 계정이 폭력적인 행위를 조장하고 있음을 인지하고 계정을 차단했지만, 실제 범행으로 이어질 가능성이 낮다고 판단하여 경찰에 신고하지 않았습니다. 사건 발생 이후 오픈AI는 위험한 대화 내용을 당국에 통보하는 정책을 강화했지만, 이미 때는 늦었습니다. 현재 변경된 기준에 따르면 용의자의 활동은 신고 대상에 해당한다고 오픈AI 측은 설명하고 있습니다.

그러나 총격으로 인해 뇌 손상을 입은 피해 아동의 가족들은 오픈AI의 안일한 대응이 비극을 막지 못했다고 주장하며 법원에 소송을 제기한 상태입니다. 이번 사건은 인공지능 기술이 범행의 사전 징후를 감지했을 때 기업이 어디까지 책임을 져야 하는지에 대한 중요한 논쟁을 불러일으키고 있습니다. 단순히 기술적인 문제뿐만 아니라 윤리적, 법적 책임에 대한 심도 있는 논의가 필요한 상황입니다. 미국 플로리다주에서도 유사한 사례로 인해 오픈AI에 대한 수사가 진행 중입니다.

플로리다주 법무당국은 “만약 화면 반대편에 인공지능이 아닌 사람이 있었다면 살인 혐의로 기소했을 것”이라며 오픈AI의 책임을 강하게 비판하고 있습니다. 올트먼 CEO는 “앞으로 이러한 비극이 다시는 발생하지 않도록 모든 차원의 정부와 협력하는 데 집중하겠다”고 약속했지만, 피해자 가족들과 지역 사회의 분노는 쉽게 가라앉지 않고 있습니다. 데이비드 에비 BC 주지사는 “사과가 필요하긴 하지만 가족들이 입은 막대한 피해에 비하면 여전히 부족하다”는 입장을 표명하며, 오픈AI의 보다 적극적인 책임 인정과 피해 보상을 요구했습니다.

이 사건은 인공지능 기술의 발전과 함께 제기되는 윤리적 문제와 사회적 책임에 대한 깊은 고민을 던져주고 있습니다. 앞으로 인공지능 기술 개발 및 활용에 있어서 안전 장치 마련과 책임 소재 규정이 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다





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