책과 함께한 인생, 정지현 북디자이너의 이야기

어린 시절부터 책과 함께한 정지현 북디자이너의 성장 이야기와 그의 대표적인 디자인 작업들을 소개한다. 그는 책이 주는 즐거움과 위로를 바탕으로 다양한 책 디자인을 통해 독자들과 소통하며, 책의 정체성과 가치를 높이는 데 기여해왔다.

매달 출간되는 어린이 문예지를 손꼽아 기다리며 동네 서점을 드나들던 소녀는 집에 있는 책을 몽땅 읽어버린 뒤 도서관으로 발걸음을 옮겼다. 당시에는 도서관이 많지 않아 가장 가까운 곳까지 가려면 버스를 한 시간가량 타야 했다.

초등학교 5학년이던 소녀는 일요일 아침이면 용돈 500원을 손에 쥐고 도서관으로 향했다. 왕복 차비 200원, 도서관 매점 샌드위치 300원. 어쩌다 700원을 받는 날이면 자판기에서 율무차 한잔을 뽑아 마시는 호사도 누릴 수 있었다. 중학교에 입학하자 사서 선생님이 소녀를 불렀다.

이제 어린이도서관으로 오지 말고 저기 있는 본관으로 가면 된단다. 본관 앞에 도착한 소녀는 한동안 문 앞에 서 있었다. 여기는 어른들이 가는 곳인데 내가 가도 되는 걸까? 애들은 나가라고 하면 어쩌지….

하지만 어린이도서관과 비교가 되지 않는 압도적인 장서 규모와 진지한 독서 분위기는 소녀를 더욱 매료시켰고, 소녀는 결국 책을 만드는 사람이 되었다. 정지현 북디자이너의 첫 북디자인 작업은 고등학생 시절로 거슬러 올라간다. 열성적인 천문 동아리 부원이었던 그에게 동아리지 출간 작업이 맡겨진 것. 표지에 쓸 천체 사진을 받기 위해 천문학자에게 연락을 하고, 한글 프로그램을 익혀가며 책 형태를 완성했어요.

내가 만든 것이 책으로 나온다는 사실이 그저 신기하고 재미있었어요. 대학에서 시각디자인을 전공한 뒤 디자인 에이전시에서 다양한 작업을 경험한 그는 점차 책이라는 매체에 집중하게 됐다. 여러 디자인을 하다 보니 내가 오래 붙잡고 싶은 분야가 책이라는 걸 알게 됐어요. 출판사 김영사에서 10년을 보낸 뒤 현재는 디자인 스튜디오 즐거운생활을 운영하고 있다.

지금까지 작업한 책은 400권을 훌쩍 넘는다. 가장 큰 반응을 얻은 작업은 미나토 가나에의 소설 고백(비채)이다. 스릴러 소설 표지에 해바라기 이미지를 사용하는 것을 두고 내부 반대가 거셌다. 사내 투표와 외부 의견 수렴까지 이어질 만큼 논쟁이 있었지만 그는 끝까지 밀고 나갔다.

소설을 읽으면서 내내 떠올랐던 이미지가 해바라기꽃의 뒷면이었어요. 해바라기의 뒷면은 아름다움보다는 징그럽다, 섬찟하다는 느낌을 불러일으키거든요. 또 꽃의 뒷면이라는 상징이 작품의 뉘앙스를 잘 전달할 수 있다고 생각했죠. 출간 이후 독자들은 왜 해바라기 표지인지 각자의 해석을 분주히 내놓았다.

좋고 싫고를 떠나 표지를 둘러싼 반응을 이끌어냈다는 게 정말 흥미로웠어요. 10주년 기념판을 작업할 때 그는 새로운 시도를 고민했지만, 오히려 해바라기 표지를 유지해야 한다는 의견이 압도적이었다. 한때 논쟁적이었던 선택이 책의 정체성이 된 셈이었다. 무라카미 하루키 잡문집(비채)도 기억에 남는 책이다. 열렬한 팬이었던 작가의 책을 처음 맡았을 때 설렘과 부담이 동시에 밀려왔다.

이미 다수 출간된 하루키 책의 기존 이미지와 차별화하는 것이 목표였다. 채도가 높은 오렌지 컬러를 사용한 디자인은 하루키 책 같지 않아서 좋다는 독자 반응을 얻으며 여러 매체에서 소개됐다. 그가 말하는 좋은 북디자인의 출발점은 작업의 즐거움이다. 작업자가 즐겁게 작업하는 것이 좋은 결과물을 만든다고 생각해요.

즐겁게 만든 책에는 감춰지지 않는 흥이 있거든요. 그의 스튜디오 이름 즐거운생활 역시 같은 이유에서 탄생했다. 제가 디자인에 대한 정의를 내린다면, 디자인은 즐겁기 위한 활동이에요. 우리가 자신의 취향에 맞거나 참신한 디자인의 물건을 만나면 감탄하고 즐거워하잖아요.

디자인이라는 작업이 만들어내는 감정은 결국 즐거움이라고 생각해요. 그는 해외여행을 가서도 서점과 도서관, 도서전시회를 찾아다니며 시간을 보낸다. 여행을 떠날 때 그는 거의 빈 캐리어를 들고 간다. 캐리어의 절반은 현지에서 구매한 책을 담고, 나머지 절반에는 서점과 전시회 등에서 수집한 다양한 종이 인쇄물을 채워 돌아온다. 7개국 13개 도시에서 만난 책 경험을 묶어 책의 계절(버터북스, 2025)을 펴냈고, 수년간 모은 인쇄물로는 찌라시 상점이라는 전시회를 열기도 했다.

종이 인쇄물은 그 시대의 가장 현대적인 그래픽이 응축된 기록물이거든요. 전시 기간이 지나면 사라지는 한정판이기도 하고, 저에게는 교과서 같은 자료들이죠. 혼자 보기에 너무 아까워서 전시회를 열었어요. 그에게 책은 어떤 의미일까?

제가 한때 번아웃으로 방황했던 시기가 있었는데요. 그때 가장 위로를 줬던 게 책이었어요. 원래 책은 즐거운 취미활동이었는데, 힘든 시기에는 다 읽은 책을 매일 가방에 넣고 다녔어요. 친한 친구랑 같이 다니는 느낌이어서 굉장히 위로가 됐죠.

그때 처음으로 책이 사람이구나라는 생각이 들었어요. 즐거움과 위로, 삶에서 가장 중요한 두 가지가 모두 책 안에 있었다. 김영민 서울대 교수가 인생의 허무와 더불어 사는 법에 대해 이야기한다. 정지현 북디자이너는 책 제목에 등장하는 인생과 허무라는 묵직한 키워드를 시각화하기 위해 고민하던 중, 경로(經路)의 이미지에 착안했다고 말했다.

구불구불한 골목, 방지턱, 웅덩이, 유턴과 같이 다양한 길의 형태를 연상케 하는 간결한 그래픽을 완성하고, 화두를 던지듯 제목을 크게 얹었다. 버려지는 피아노를 활용해 새로운 악기를 만들고 공연에 올리는 음악가가 피아노를 다양한 시각에서 바라보며 질문한다. 작가는 음표나 피아노 형태의 아이콘은 자제하되, 피아노에 관한 이야기임은 직관적으로 알 수 있는 표지 디자인을 원했다고 한다. 이에 정 북디자이너는 피아노 건반의 흑백을 불규칙하게 패턴화해 틀을 짜고 그 위에 제목을 리듬감 있게 올렸다.

일본 문학을 대표해온 남성 작가들을 세 명의 여성 학자들이 페미니즘 관점에서 비평한 책이다. 이 책이 우아하고 단호하게 제 할 말을 하는 책이라고 느낀 정 북디자이너는 강력한 항의의 표현으로 남성 작가들의 이름을 삭제하면 어떨까 싶어 남성 작가 이름 위로 선을 그어 책의 주제의식을 선명하게 드러냈다





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