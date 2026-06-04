아이랑GO가 준비한 책 이야기를 보시는 건 어떨까요. 생명공학·컴퓨터공학·해부학 등 여러 분야를 재미있게 읽어보는 건 어떨까요.

책과 함께 크는 아이를 바라신다고요? 근데 어떤 책이 좋은지 모르겠다면, 아이랑GO가 준비한 책 이야기를 보시는 건 어떨까요. 아이랑GO가 일주일에 한 번, 마법처럼 아이들이 푹 빠져들 만한 책 이야기를 배달합니다.

이번엔 생명공학·컴퓨터공학·해부학 등 여러 분야를 재미있게 읽어보는 건 어떨까요. 생명공학·컴퓨터공학·해부학 기초 다룬 책 인류는 어떻게 수만 년 전부터 지금까지 생존할 수 있었을까. 현대 기술로 복제인간은 가능할까. AI를 이용해 과제를 해도 공부에 도움이 되는 걸까.

생명공학·컴퓨터공학·해부학 등 여러 분야를 넘나드는 흥미로운 이야기를 담은 책들을 준비했어요. 『복제인간은 가능할까? 』 박승준 글, 이한울 그림, 124쪽, 봄마중, 1만4000원 청소년의 눈높이에 맞춘 생명공학 입문서. 생명공학은 '생명'을 뜻하는 바이오와 '기술'을 뜻하는 테크놀로지를 합친 단어로, 생명체의 구조나 기능을 이해하고 수정해 새로운 제품이나 기술을 개발하는 분야다.

생명공학 연구를 통해 암·에이즈·파킨슨병 같은 난치병을 치료하는 것은 물론, 최근에는 복제인간이나 맞춤 아기를 만드는 연구도 진행 중이다. 책은 생명공학의 출발점부터 생명의 설계도가 들어 있는 DNA의 구조, 유전자 재조합 기술, 멸종 동물 복원 프로젝트, 복제인간 연구, 코로나19 바이러스를 찾아내는 PCR의 원리 등 생명공학 관련 지식을 쉽게 설명한다. 이를 통해 생명공학에 대한 여러 기초 지식을 배울 수 있다. 초등 고학년 이상.

『소설처럼 재미있게 읽는 해부학 강의』 무라카미 도오루 글, 오시연 옮김, 458쪽, 시그마북스, 2만5000원 해부학으로 배우는 인체의 구조와 역할. 생물체의 일부나 전부를 자르거나 헤쳐서 구조를 살피는 것을 해부(解剖)라 하고, 그렇게 습득된 지식을 모아서 엮은 학문을 해부학(解剖學)이라 한다. 해부학은 그 연구 대상에 따라 인체 해부학, 동물 해부학, 식물 해부학 등으로 나눈다. 인체 해부학을 다루는 이 책은 사람의 몸이 어떤 구조로 이뤄져 있는지 설명한다.

인체 해부학의 개념은 물론, 몸을 지지하는 뼈대계통, 몸을 움직이는 근육계통, 몸의 정보 담당인 신경계통, 골격과 척추 등 인체의 구석구석을 해부학적 지식을 통해 보여준다. 재밌게 읽으며 우리 몸은 어떤 구조로 이뤄졌고, 신체의 각 부위는 어떤 역할을 하는지 지식을 습득할 수 있다. 중학생 이상. 『쉽게 읽고 보는 위대한 실패 도감』 정상영 글, 신응섭 그림, 176쪽, 진선아이, 1만3000원 역사 속 인물 40명의 고난과 역경, 성공과 실패.

누구에게나 실패의 경험은 있다. 토머스 에디슨은 수천 번의 실패를 이겨 내고 발명왕이 됐으며, 화가 프리다 칼로는 슬픔과 고통을 예술로 승화시켰다.

'음악의 성인'으로 불리는 루트비히 판 베토벤은 청력을 잃었지만 음악 작업을 멈추지 않았고, 세계적인 베스트셀러 작가 조앤 롤링은 어려운 상황 속에서도 『해리 포터』를 집필했다. 세상을 바꾼 위대한 업적 뒤에 숨은 실패와 고난을 책을 통해 만나보자. 문학가·과학자·예술가·기업가·탐험가 등 고난과 역경을 이겨내고 꿈을 이룬 다양한 분야를 대표하는 40명의 이야기를 통해 중요한 건 실패에도 굴하지 않는 도전 정신임을 배울 수 있다. 초등 저학년 이상.

『슬기로운 사피엔스 생존기』 프랑수아 봉 글, 오로르 칼리아스 그림, 김수진 옮김, 224쪽, 풀빛, 1만4500원 호모 사피엔스의 생존 비밀. 인간은 새처럼 날지 못하고, 사자·호랑이 같은 날카로운 이빨도 없으며, 치타처럼 빨리 달리지도 못한다. 생존에 불리한 인간이 어떻게 수천~수만 년간 세 차례의 빙하기와 온난기 사이에서 살아남아 '만물의 영장'이 됐을까. 해부학적 관점에서 현생인류와 같은 신체적 특징을 지닌 고인류를 호모 사피엔스라 한다.

현생인류, 즉 호모 사피엔스의 탄생부터 소통 방식 및 문화의 발달, 다른 인류와의 관계를 통해 인간성을 완성해 가는 과정을 살펴보자. 호모 사피엔스가 지구상에 처음 등장한 순간부터 무리 지어 기후 변화에서 살아남고, 무덤을 만들고 사후세계를 생각하는 정신적인 존재가 되기까지 과정을 한 권에 담았다. 중학생 이상. 『생각하는 기계』 돈 브라운 글, 이섬민 옮김, 132쪽, 두레아이들, 1만3800원 '생각하는 기계'의 역사.

인공지능(AI)은 인간의 지능이 가지는 학습·추리·적응·논증 따위의 기능을 갖춘 컴퓨터 시스템이다. 오늘날 스마트폰·PC 등 인공지능을 갖춘 '생각하는 기계'가 보편화하기까지 인간은 여러 종류의 기계를 만들었다. 세계 최초의 계산기인 주판부터 파스칼과 라이프니츠의 기계식 수동 계산기, 이진법과 컴퓨터 프로그래밍 탄생, 조제프-마리 자카르 방직기와 천공 카드, 오늘날 컴퓨터의 원형을 제시한 찰스 배비지의 차분 기관과 해석 기관, 최초의 범용 디지털 전자 컴퓨터 에니악과 트랜지스터의 개발, 전쟁과 컴퓨터의 발달까지. 세상을 바꾸고 있는 '생각하는 기계'가 어떤 과정을 거쳐 탄생했는지 만화로 알아본다.

초등 저학년 이상. 『AI에게 뭐든 물어보는 너에게』 구본권 글, 236쪽, 북트리거, 1만7500원 AI 시대를 살아갈 청소년이 마주하게 될 12가지 질문. 우리는 궁금한 일이 생기면 질문을 생성형 AI에 입력하는 시대에 살고 있다. 감상문과 보고서도 AI에게 도움을 받는다.

AI는 점점 더 활용 영역이 넓어지면서 인간의 노동력을 대체할 전망이다. 이렇게 빠른 속도로 발전 중인 AI를 사용하면서 한 번쯤 생각해 봐야 할 문제도 있다.

"AI로 과제를 하면 부정행위일까? " "AI 정치인의 정치는 믿을 만할까? " 책에서 제시하는 12개의 질문을 통해 AI가 인간이 해왔던 많은 일을 대신할수록 어떤 질문을 AI에게 던지고, 주어진 답을 무슨 기준으로 선택할 것인가 하는 문제가 더 중요하다는 사실을 배울 수 있다. 초등 고학년 이상





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