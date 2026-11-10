채시라, 제47회 서울무용제서 최승희 '보살춤' 무대 선보인다

배우 채시라가 2026년 11월 18일 아르코예술극장 대극장 명작무극장 무대에 올라 서울무용제 보살춤을 선보인다. 1995년 드라마 최승희 인연을 31년 만에 잇는 특별 출연이다.

배우 채시라 가 2026년 11월 18일 아르코예술극장 대극장 무대에 올라 고(故) 최승희 안무가의 ' 보살춤'을 선보인다. 이번 공연은 대한무용협회가 주최하는 제47회 서울무용제 의 일환으로 마련됐으며, 채시라 는 명작무극장 무대에서 단 하루 펼쳐지는 특별 출연으로 관객을 만난다.

대한무용협회는 11월 4일 시작한 한 달간의 서울무용제 여정 속에서 사전 축제를 이어왔고, 본격적인 공연 일정은 11월 13일부터 펼쳐진다. 채시라의 보살춤 무대는 이 흐름 속에서 신무용의 의미를 되새기는 자리로 준비되고 있다.

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채시라가 다시 추는 최승희의 보살춤

채시라는 1995년 드라마 '최승희'로 최승희와 인연을 맺은 뒤 31년 만에 같은 인물의 춤을 무대에서 다시 선보이게 된다. 신무용이 뿌리 내린 100년을 기리는 해에 다시 보살춤을 추게 된 것에 대해 그는 신기하면서도 감사하다는 소감을 밝혔다.

채시라는 보통 춤이라고 하면 움직임이 많고 화려한 춤을 떠올리기 마련이라면서, 가만히 서서 호흡을 가다듬는 보살춤이 자신의 생각에는 유일하고 독보적인 춤이라고 설명했다. 두 다리를 땅에 뿌리 깊이 박고 위는 꼿꼿이 편 채 고요하게 서 있지만, 내면의 움직임을 밖으로 내뿜어야 하기 때문에 다른 춤과는 많이 다르다는 것이다.

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이번 무대는 고(故) 최승희 안무가의 '보살춤'을 고(故) 김백봉 무용가가 복원한 안무를 바탕으로 다시 구현하는 작업이다. 국가유산진흥원 임성옥 예술감독이 지도를 맡아 안무의 흐름을 채시라와 함께 다듬고 있다.

임성옥 예술감독이 전하는 보살춤의 원리

임성옥 예술감독은 불상의 자세나 손 인상, 즉 수인에는 각기 다른 의미가 있다고 설명했다. 그는 보살춤이 실제 부처의 손동작을 그대로 따라 하기보다 그 이미지를 차용해 창작한 춤이라고 말했다.

임 예술감독은 배우로서 연륜을 쌓은 채시라가 마음속에 가진 희망, 안정, 자유로운 부처의 마음을 겉으로 꺼낼 수 있도록 조언하고 있다고 밝혔다. 단순한 동작의 재현이 아니라 내면의 감정을 몸으로 드러내는 작업이 이 춤의 핵심이라는 설명이다.

채시라는 드라마 촬영 당시에는 어렸고 연기자로서 몰입해 춤을 췄다면, 지금은 살아오면서 마음가짐이 남달라졌다고 말했다. 그는 가만히 서서 코어에 중심을 잡고 다리를 뿌리내리듯 서 있는 자세를 임 예술감독이 강조한다면서, 가만히 있는 자세부터 참 어려웠다고 털어놓았다.

단 3분의 무대를 위한 반복 연습

이번 무대에서 채시라가 선보이는 시간은 단 3분이다. 그는 틈날 때마다 연습 영상을 반복해 돌려보며 동작을 맞추고 있으며, 하루뿐인 무대를 위해 자신만의 호흡과 감정을 끌어올리는 연습을 이어가고 있다.

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임 예술감독은 채시라의 연습 열정에 혀를 내둘렀다고 전했다. 짧은 시간의 무대를 위해 이어지는 반복 연습이 보살춤의 정적인 아름다움을 완성하는 과정이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

채시라는 2024년 제45회 서울무용제 홍보대사로 활동하며 무대에서 산조춤 '청풍명월'을 선보인 바 있다. 이어 지난해에는 국립정동극장 개관 30주년 기념 전통연희극 '단심'에서 용궁 여왕으로 출연해 정식 무용수로 데뷔하기도 했다.

무용 대중화를 향한 채시라의 다짐

채시라는 무용의 대중화를 꿈꾸던 고등학교 시절 무용 선생님이 내가 못 이룬 꿈을 제자가 앞장서서 이뤄준다며 고마워했던 일을 떠올렸다. 그는 최승희라는 인물이 단순히 스쳐 지나간 배역이 아니라고 말했다.

채시라는 무용에 있어서 자신이 할 수 있는 데까지 열심히 해봐야 한다는 책임감과 사명감을 최승희 배역을 통해 느낀다고 강조했다. 표현하는 것은 연기나 무용이나 마찬가지라고 생각한다며, 배우 생활을 하면서도 무용은 계속 함께 갈 분야라고 밝혔다.

그는 몸이 허락하고 움직일 수 있을 때 마음껏 움직이고, 나이가 더 들어서도 계속 무용을 하고 싶다는 뜻을 전했다. 이번 명작무극장 무대는 채시라가 무용 활동을 이어가겠다는 의지를 확인하는 자리가 될 전망이다.