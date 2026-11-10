채시라, 제47회 서울무용제서 최승희 보살춤 선보인다

배우 채시라가 11월 18일 아르코예술극장 대극장 명작무극장 무대에서 고 최승희 안무의 보살춤을 선보인다. 1995년 드라마 최승희 이후 31년 만에 이어진 인연으로, 제47회 서울무용제의 특별 출연이다.

배우 채시라 가 제47회 서울무용제 무대에서 고(故) 최승희 안무가의 ' 보살춤'을 선보인다. 공연은 오는 11월 18일 서울 대학로의 아르코예술극장 대극장에서 열리는 ' 명작무극장' 무대에서 펼쳐진다. 대한무용협회가 주최하는 제47회 서울무용제 의 일환으로 마련된 특별 출연이다.

채시라는 서울 중구의 한 연습실에서 진행된 라운드 인터뷰에서 이번 무대의 의미를 직접 밝혔다. 서울무용제는 지난 11월 4일 한 달간의 여정을 시작했으며, 사전 축제에 이어 11월 13일부터 본격적으로 열린다.

Also read 물가불안에 빅스텝까지...연준 월러 “12월 0.5%p 인상”

보살춤 복원 무대의 핵심 구조

이번 무대는 고 최승희 안무가의 보살춤을 고 김백봉 무용가가 복원한 안무를 바탕으로 다시 구현하는 작업이다. 국가유산진흥원의 임성옥 예술감독이 지도를 맡아 안무의 흐름과 동작의 의미를 채시라에게 전수하고 있다.

채시라는 보살춤이 다른 춤과 크게 다르다고 설명했다. 그는 보통 춤이 움직임이 많고 화려한 것을 떠올리지만, 가만히 서서 호흡을 가다듬는 보살춤은 자신이 생각하기에 유일하고 독보적인 춤이라고 말했다.

Advertisement

채시라는 두 다리를 땅에 뿌리 깊이 박고 위는 꼿꼿이 편 채, 고요하게 가만히 있는 가운데 내면의 움직임을 밖으로 내뿜어야 한다고 설명했다. 정지된 자세 안에서 에너지를 표현해야 하기 때문에 다른 춤보다 훨씬 까다롭다는 것이다.

임성옥 예술감독이 강조한 수인의 의미

임성옥 예술감독은 보살춤이 실제 부처의 손동작을 그대로 따라 하는 춤이 아니라고 설명했다. 불상의 자세나 손 인상인 수인에는 각기 다른 의미가 담겨 있지만, 보살춤은 그 이미지를 차용해 새롭게 창작한 춤이라는 것이다.

임 예술감독은 배우로서 연륜을 쌓은 채시라가 마음속에 가진 희망, 안정, 자유로운 부처의 마음을 겉으로 꺼낼 수 있도록 조언하고 있다고 말했다. 단순한 동작 재현보다 내면의 감정을 표현하는 데 초점을 맞춘 지도 방식이다.

채시라는 무대 위에서 선보이는 시간이 단 3분에 불과하다는 점을 고려해 틈날 때마다 연습 영상을 반복해 돌려보고 있다. 단 하루 진행되는 무대를 위해 자신만의 호흡과 감정을 끌어올리는 열정에 임 예술감독도 놀라움을 드러냈다.

채시라는 드라마 촬영 당시에는 어렸고 연기자로서 몰입해 춤을 췄다면, 지금은 살아온 시간만큼 마음가짐이 달라졌다고 말했다. 가만히 서서 코어에 중심을 잡고 다리를 뿌리내리듯 서 있는 자세를 강조받았는데, 가만히 있는 자세부터 매우 어려웠다고 털어놓았다.

Advertisement

최승희 인연과 무용 활동의 확장

채시라와 최승희의 인연은 1995년 드라마 '최승희'에서 시작됐다. 이번 공연은 그로부터 31년 만에 다시 최승희의 보살춤을 무대에 올리는 자리다. 신무용이 뿌리 내린 100년을 기리는 해에 이뤄지는 무대라는 점에서 의미가 더해진다.

채시라는 2024년 제45회 서울무용제 홍보대사로 활동하며 무대에서 산조춤 '청풍명월'을 선보인 바 있다. 지난해에는 국립정동극장 개관 30주년 기념 전통연희극 '단심'에서 용궁 여왕으로 출연해 정식 무용수로 데뷔하기도 했다.

채시라는 고등학교 시절 무용 선생님이 무용의 대중화를 꿈꾸며 제자가 앞장서서 못 이룬 꿈을 이뤄준다며 고마워했던 일을 떠올렸다. 최승희라는 인물이 단순히 스쳐 지나간 배역이 아니라고 말하며, 무용에서 할 수 있는 만큼 열심히 해야 한다는 책임감과 사명감을 느낀다고 강조했다.

채시라는 연기와 무용의 표현 방식이 다르지 않다고 보며, 배우 생활을 하면서도 무용은 계속 함께 갈 분야라고 밝혔다. 몸이 허락하고 움직일 수 | 있을 때 마음껏 움직이고 나이가 더 들어서도 계속하고 싶다는 생각을 전했다.