찾아가는 산부인과 버스 18년간 누적 이용 4만 건 돌파…만족도 98% 이상

경남 의령 등 분만취약 지역을 순회하는 '찾아가는 산부인과 버스'가 2008년 도입 이후 18년간 누적 이용 건수 4만1180건을 기록하며 성과를 내고 있다. 태아 기형아 검사 등 20종 진료를 무료로 제공하고 이용자 만족도가 98%를 웃도는 등 지역 임산부와 이주 여성 등에게 필수적인 이동식 진료 서비스로 자리잡았다.

2008년 경상남도가 전국 최초로 도입한 ' 찾아가는 산부인과 버스 ' 사업은 이제 전국 11개 군 단위 분만취약 지역에서 운영되며 확산되고 있다. 이 버스는 첨단 초음파 진단기와 산전 검사 장비를 갖춘 이동식 종합 산부인과로, 태아 기형아 검사 등 20종의 진료 항목을 전액 무료로 제공하고 있어 이용 임산부들의 만족도가 매우 높다.

경남도가 사업비를 지원하고 인구보건복지협회 경남지회가 운영하는 이 버스는 현재 의령·산청·함양 등 3개 군 지역을 매월 3~5회씩 순회하며 진료하고 있다. 의령군보건소 앞마당에서 만난 박모씨(28)씨는 넷째를 임신한 다둥이 엄마로서, 4년 전 의령으로 이사 오면서 병원 접근성 문제로 걱정이 많았으나 산부인과 버스를 알게 된 후 집 근처에서 정기검진을 받게 되어 삶의 질이 크게 향상되었다고 말했다. 모로코 국적 이주 여성 A씨(36)도 이 버스를 통해 기형아 정밀 검사를 무료로 받았고, 임신당뇨 고위험군을 조기에 발견해 대형 병원으로 연계되어 적시 치료를 받는 등 실질적인 도움을 받았다.

버스에는 산부인과 전문의와 간호사 등 의료진 6명이 탑승해 진료를 맡고 있다. 이 사업은 2008년 시행 첫해에 10개 군을 순회하다 2019년부터는 산부인과가 없는 의령·산청·함양 등 분만취약 3개 군에 집중해 운영되고 있다. 지난 18년간 누적 이용 건수는 4만1180건에 달하며, 연간 이용 실적도 2023년 2195건, 2024년 1993건, 지난해 1996건(임산부 438건·비가임 여성 1558건)으로 꾸준하다. 특히 다문화가정이나 이주 여성 이용자가 전체의 약 15%를 차지하는 등 취약계층에게도 큰 도움이 되고 있다.

이용자 만족도는 경남도 설문조사 결과 최근 4년 연속 98%를 웃돌고 있으며, '집 근처에서 진료 가능'(37%), '의료진 친절'(24%), '부인과 외 종합 검사 가능'(17%) 등이 주된 이유로 조사됐다. 사업비는 지역별 연간 약 2억원(도비·국비 각 50%)이 투입되며, 그간 도비만으로 운영되던 의령군은 오는 7월부터 국비 1억원을 추가로 지원받아 예산이 안정화될 예정이다. 이는 보건복지부 '2026년 분만취약지 지원 사업' 공모에서 전국 17개 취약 지자체 중 유일하게 선정된 성과다.

인구 2만4600여명에 재정자립도가 낮은 의령군과 같은 분만취약 지역에서는 산부인과 버스가 필수적인 의료 안전망 역할을 하고 있다. 2008년 경남도가 처음 도입한 이 모델은 강원 고성, 충북 단양, 전남 곡성, 경북 청송 등 전국 11개 군으로 확산되었으며, 관계자들은 국비 안정적 확보와 최신 의료 장비 도입을 통해 진료 질을 지속적으로 높여 나갈 방침이다





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