9월 25일 창원지법 전체 법관 회의에서 사법 독립과 권력 분립 수호를 촉구하는 공식 성명서가 발표되었다. 법조계 내 정치적pressure에 대한 우려와 대응 방안에 대한 논의가 확산되고 있다.

창원지방법원은 9월 25일 오후 1시, 법원 건물에서 진행된 반기 전체 법관 회의를 통해 ' 사법 독립'을 옹호하는 공식 성명서를 발표하였다. 이 날 회의에는 본원 소속 69명 중 약 60명의 법관이 출석하여 재적 법관 과반수의 요건을 충족하였으며, 약 1시간 간의 심도 있는 논의 끝에 이 같은 결의안이 채택되었다. 이는 법원이 정치적 논란이나 외부 압력으로부터 독립성을 지키겠다는 강력한 의지를 표명한 최초의 공식 입장으로 평가된다.

헌법적 가치 수호를 위한 사법부 공식 입장

Also read 수영 다이빙도 연일 메달 소식···김수지-박하름 동메달, 김영남-이재경 은메달

창원지방법원은 성명서를 통해 재판 독립이 법치주의 실현과 국민의 공정한 재판을 받을 권리를 보장하는 핵심적인 헌법적 원칙임을 재확인하였다. 법원은 정당한 비판과 논쟁이 법조계 내부에서 이루어져야 함은 인정하되, 개별 사건의 독립적인 심리 과정에 근거하여 법관을 탄핵하려는 시도는 사법 독립과 권력 분립 원칙을 훼손한다고 명시하였다. 이러한 행위는 궁극적으로 사법 체계의 근간을 흔들며 민주주의 사회의 핵심 가치인 재판의 독립성을 위협하는 결과를 초래할 수 있다는 우려를 표현하였다.

탄핵 움직임에 대한 법조계의 내분과 논쟁

현재 더불어민주당이 조희대 법원장 탄핵을 추진하는 와중에, 법조계 내부에서도 사법부가 어떻게 대응해야 할 것인지에 대해 의견이 분분하게 나타나고 있다. 일부 법관은 최근 사법부 내부 네트워크인 '코트넷(CourtNet)'을 통해 사법 독립에 대한 견해를 openly 표명하거나, 정치적 논란보다는 법조계 내부의 '아픈 자기 성찰'이 먼저 이루어져야 한다는 주장을 제기하며 논쟁을 격화시키고 있다. 이러한 내부 논쟁은 사법부의 정치적 중립성에 대한 사회적 신뢰를 저해할 수 있는 위험 요소로 작용할 가능성이 있다.

회의 진행 절차와 정식 결의의 의미

Advertisement

이번 전체 법관 회의에서 다뤄진 '사법 독립' 안건은 11월 19일 이전에 정기 회의 일정 및 안건이 확정되며, 각 반 법관 회의에서 발의하고 sponsor하여 상정되었다. '국가법관회의'는 법원 조직법과 대법원 규칙에 따라 정기적으로 연 2회 소집되는 사법행정에 관한 자문 기구로, 창원지방법원의 경우 이영훈 부장판사가 의장을 맡아 회의를 진행하였으며, 재적 법관 과반수 출석과 출석 법관 과반수의 찬성을 통해 가결되었다. 이러한 엄격한 의결 정족수 및 절차를 거쳐 발표된 성명서는 단순한 의견 제시에 그치는 것이 아니라, 창원지방법원 전체의 공식적인 법적·제도적 입장을 대변한다는 점에서 법적 효력과 정치적 중량감을 모두 갖췄다고 볼 수 있다.

국가법관회의와 향후 사법부 대응 시나리오

앞으로 사법부의 대응 방향에 관해서는 오는 30일 열리는 정기 국가법관회의에서 공식 안건으로 다뤄질 전망이다. 서울가정법원 판사 출신인 국가법관회의 회장 강동원 의장은 9월 22일 코트넷을 통해 '만약 더불어민주당이 탄핵안을 최종 가결한다면, 우리 또한 이에 대한 조치를 취해야 하지 않느냐'는 발언을 통해 법조계 내부의 강한 반발과 맞대응 가능성을 시사하였다. 이는 여당의 탄핵 움직임에 대해 사법부 내부에서 조직적인 반발과 대응 전략 마련이 본격화되고 있음을 의미하며, 앞으로 법조계와 정치권 간의 충돌이 더욱 격화될 수 있는 중요한 분기점이 될 전망이다.