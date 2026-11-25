창원지법 판사들이 전체 회의에서 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대해 헌법적 가치 훼손을 우려했다. 사법부 독립 수호를 위한 전국법관대표회의 논의 및 법조계의 반응은?

창원지법 판사들이 25일 열린 전체 판사회의에서 더불어민주당이 추진하고 있는 조희대 대법원장 탄핵 건과 관련해 깊은 우려를 표시했다. 일선 지방법원에서 전체 판사회의 명의로 사법부 독립 에 대한 공식 입장을 밝힌 사례는 이번이 처음이다. 판사들은 재판의 독립이 헌법의 핵심 원리임을 강조하며, 어떠한 정치적 압력에도 흔들려서는 안 된다고 지적했다.

재판 독립, 헌법 질수의 핵심 원칙

창원지법 판사회의는 공식 의견서에서 재판의 독립이 법치주의 실현과 국민의 공정한 재판을 받을 권리를 보장하기 위한 핵심적인 헌법 원리라고 명시했다. 판사들은 정치적 이해관계나 내외부의 압력에 의해 이 원칙이 침해되어서는 안 된다고 주장했다. 정당한 비판은 존중되어야 하지만, 그것이 법관의 신분에 대한 정치적 제재로 이어져서는 안 된다는 입장이다. 따라서 재판을 이유로 한 법관 탄핵은 사법권 독립과 권력 분립이라는 헌법적 가치를 훼손하는 것이라고 경고했다.

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이번 주장은 사법부의 자의적 판단을 방어하려는 시도라기보다, 헌법이 정한 권력 분립의 틀을 유지해야 한다는 법적 관점에서의 주장으로 해석된다. 판사들은 국가 기관 간 견제와 균형이 무너질 경우 사법 공정성이 훼손될 수 있다고 우려했다. 이는 단순한 조직의 방어 기제가 아니라, 민주주의의 기반인 헌법 질서를 수호하겠다는 강한 의지로 읽힌다.

전국법관대표회의 안건 상정, 견해 다양성

이러한 입장 표명은 다가오는 30일 전국의 판사 대표들이 모이는 전국법관대표회의에서 중요한 안건으로 다뤄질 전망이다. 서울중앙지법 법관대표인 이호선 판사는 지난 23일 법원 내부망 코트넷을 통해 '사법부 독립 위협을 중단하라'는 내용을 안건으로 제안했다. 회의 당일 현장에서 9명 이상의 법관대표가 동의하면 안건이 상정되는데, 코트넷상에서 이미 10명 이상의 법관대표가 이 안건 상정에 찬성한 것으로 알려졌다.

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다만 판사들 사이에서는 신중한 접근이 필요한 상황에 직면해 있다. 전국법관대표회의에서는 다양한 견해가 맞붙을 것으로 예상된다. 민주당의 탄핵 추진이 헌법적, 법적 측면에서 무리라는 점은 판사들 사이에서 대체로 공감대形成되었다. 그러나 이러한 의견이 조희대 대법원장을 무조건 옹호하는 것으로 비칠 것을 경계하는 목소리도 높다. 사법부 내부에서는 단일한 입장만 고수할 경우 오히려 사법 행정의 독립성을 훼손할 수 있다는 지적이 나온다.

정욱도 서울북부지법 부장판사는 지난 23일 코트넷에 올라온 의견에서 '사법부 독립을 내세우면 법관들이 대법원장을 옹위하고자 뭉친다는 인상을 주기 십상'이라고 지적했다. 그는 사법부 독립을 주장하는 과정에서 대법장관의 과오나 원인제공을 도외시하게 되어, 비판과 직접 대치하는 것처럼 비치게 될 수 있다고 우려했다. 이는 사법부가 스스로를 비판적으로 성찰할 기회를 놓칠 수 있다는 내부적 경계음을 반영한다.

법조계의 우려, 탄핵제도의 본질적 의미

변호사 단체들도 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대해 신중한 입장을 밝혔다. 서울지방변호사회는 이날 성명을 통해 사법권 독립 관점에서 깊은 우려를 표한다고 밝혔다. 탄핵이 정치적 책임을 추궁하거나 국가기관 사이 의견 차이를 해소하는 수단으로 사용되어서는 안 된다고 강조했다. 이는 탄핵 제도가 본래의 목적을 벗어난 정치 도구로 전락할 수 있다는 경고다.

부산지방변호사회 역시 성명을 통해 탄핵 제도의 목적에 부합하는 신중하고 합리적인 권한 행사가 국회에서 이루어지기를 촉구했다. 법조계 전반은 사법부의 독립성을 보장하면서도, 사법 행정의 투명성과 책임성을 확보하는 균형점을 모색해야 한다는 의견이 지배적이다. 향후 전국법관대표회의에서의 논의 방향과 국회, 법조계의 상호 작용이 사법부의 미래 위상에 중요한 영향을 미칠 전망이다.