창신메모리, 차세대 4F² D램 엔지니어링 샘플 검증 성공

중국 반도체 기업 창신메모리가 차세대 4F² 아키텍처 기반 D램 공정 플랫폼의 엔지니어링 샘플 검증을 완료했다고 밝혔다. 이는 삼성과 SK하이닉스와 경쟁하기 위한 중요한 기술적 진전이다.

중국 최대 메모리 반도체 기업인 창신메모리 (CXMT)가 차세대 D램 기술 개발에서 중요한 이정표를 세웠다. 이 회사는 최근 3분기 실적 발표를 통해 자체적으로 개발한 4F² 아키텍처 기반 6세대 D램 공정 플랫폼의 엔지니어링 샘플 (ES) 검증을 성공적으로 마쳤다고 공식 발표했다. 이는 글로벌 메모리 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 구도에 새로운 변수를 던지는 사건으로 주목받고 있다.

차세대 4F² D램 기술 검증 완료

현지 시간으로 지난달 30일, 창신메모리는 펑파이와 글로벌타임스 등 중국 주요 매체를 통해 이번 성과에 대한 성명을 발표했다. 회사 측은此次 검증 성공이 단순한 이론적 검증을 넘어, 실제 웨이퍼 제조 과정에서 플랫폼의 핵심 성능 목표를 달성했음을 의미한다고 강조했다. 이는 향후 고객사의 추가 검증을 거쳐 본격적인 양산 단계로 진입할 수 있는 강력한 근거가 된다.

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창신메모리의 대변인은 올해 말까지 4F² 아키텍처를 적용한 첫 번째 서버용 메모리 제품인 DDR5 RDIMM의 샘플을 주요 고객사에 발송할 계획이라고 밝혔다. 특히 이 신제품은 서버 등 부가가치가 높고 집적도 요구가 큰 제품에 우선적으로 적용된 후, 점차 다른 제품군으로 확대될 전망이다. 이는 회사가 단기적인 이익보다는 중장기적인 경쟁력 구축에 주력하고 있음을 시사한다.

회사 관계자는 양산 시기에 대해 고객사의 검증 진행 상황과 시장의 수요 변동에 따라 점진적으로 추진될 것이라고 설명했다. 또한 객관적으로 볼 때 이 신제품은 현재의 즉각적인 이익 전환보다는 장기적인 시장 입지 강화에 더 관련이 깊다고 언급했다. 이러한 태도는 기술 격차를 좁히면서도 안정적인 사업 운영을 도모하려는 전략으로 해석된다.

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글로벌 메모리 시장에서의 기술적 도전

웨이퍼 제조 공정에서 포토리소그래피 기술로 구현 가능한 최소 선폭을 나타내는 'F'는 메모리 소자의 미세화를 상징한다. 4F²는 메모리 단위 하나의 크기가 F 제곱의 4배임을 의미하며, 현재 주류인 6F² 대비 단위 면적당 트랜지스터 수가 증가하여 메모리 집적도가 크게 향상되는 기술이다. 이는 데이터 처리 속도와 효율성을 높이는 데 결정적인 역할을 한다.

삼성전자와 SK하이닉스 역시 메모리 집적도 향상을 위해 이러한 고도화 기술을 꾸준히 추구하고 있다. 특히 SK하이닉스는 최근 실적 발표에서 양산 안정성과 원가 경쟁력이 이미 검증된 6F² 플랫폼을 최대한 활용하되, 동시에 향후 4F²로의 전환을 위한 기술 개발도 병행하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 이는 최첨단 기술 경쟁이 치열해지고 있음을 보여준다.

앞서 창신메모리의 차오칸위 총재는 지난달 한 행사에서 연말까지 4F² 기술을 활용한 DDR5 RDIMM 제품을 출시할 계획임을 공개한 바 있다. 이 발언은 글로벌 반도체 주식 시장에 영향을 미칠 정도로 큰 관심을 받았으며, 중국 기업의 기술 도약에 대한 우려와 기대가 공존하는 가운데 이루어졌다.

실적 급증과 AI 수요 견인 전망

블룸버그와 로이터통신에 따르면, 창신메모리는 기업공개(IPO) 이후 처음 치른 실적 발표에서 눈부신 성장을 기록했다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 무려 613% 증가한 1천187억 위안(약 23조 8천억원)을 기록했으며, 순이익도 544억 위안(약 10조 9천억원)으로 흑자 전환했다. 이는 전 분기 대비 3% 증가한 수치로, 회복세를 명확히 입증했다.

올해 1월부터 9월까지 누적 매출은 전년 동기 대비 738.5% 늘어난 2천690억 위안(약 54조원)을 기록했다. 순이익 측면에서는 전년 동기 52억 8천만 위안의 적자에서 1천320억 위안(약 26조 5천억원)의 흑자로 완전히 반등했다. 이는 중국 내수 시장 확대와 함께 해외 시장 개척 efforts가 결실을 맺고 있음을 보여준다.

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창신메모리는 이미 여러 주요 고객사와 장기 공급 협의를 진행 중이며, 이를 통해 중장기적으로 확실한 수요를 확보했다고 밝혔다. 인공지능(AI) 붐에 힘입어 4분기에도 D램 공급 부족 현상이 지속될 것으로 예상되며, 이에 따라 회사의 매출 성장은 이어질 전망이다. 내년에는 AI뿐만 아니라 스마트 단말기와 스마트 자동차 등이 주요 성장 동력이 될 것으로 예상된다.

분석가의 시각과 미래 전략

모닝스타 징지웨 애널리스트는 글로벌 메모리 수요의 30~40%가 여전히 가전제품에 의존하고 있다고 지적했다. 그는 가전제품 소비자들의 가격 민감도가 높아 창신메모리의 가격 결정력이 제한될 수 있다고 분석했다. 따라서 향후 몇 분기 동안 실적이 급증세보다는 안정적 모습을 보일 것으로 예상했다.

창신메모리는 기술 개발 외에도 제품 라인업 확장에 주력하고 있다. 회사는 8월 차세대 모바일 D램인 LPDDR6의 양산을 공식화했으며, 지난달에는 5세대 D램 공정에서도 양산에 돌입했다고 발표한 바 있다. 이러한 다각화된 전략은 다양한 시장 요구에 대응하면서도 기술 리더십을 확보하려는 의지를 반영한다.

이번 4F² 아키텍처의 엔지니어링 샘플 검증 성공은 창신메모리가 단순한 추종자를 넘어 선두 주자와 맞설 수 있는 기술력을 갖추었음을 증명한다. 그러나 글로벌 시장에서의 신뢰도 확보와 지속적인 양산 안정성 유지가 관건이다. 회사는 AI 및 첨단 기기 시장에서의 점유율 확대를 목표로 하며, 앞으로도 꾸준한 기술 혁신과 시장 공략을 이어갈 예정이다.