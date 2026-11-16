중국 최대 디램 제조사 창신메모리와 낸드플래시 기업 양쯔메모리의 급성장이 한국 메모리 반도체 시장에 미치는 영향과 향후 경쟁 구도를 심층 분석합니다.

중국 최대 디램 제조업체인 창신메모리 가 차세대 기술 개발과 생산 확대를 가속화하며 글로벌 메모리 반도체 시장 판도를 흔들고 있습니다. 지난 1일 베이징 남동부 경제기술개발구 이좡의 징하이3로 51호에 위치한 창신메모리 공장은 조용한 외관과 달리 최근 시끄러운 소식에 휩싸여 있습니다. 이곳에 창신메모리 의 두 번째 베이징 디램 공장이 들어선다는 설과 낸드플래시 연구개발 시설이 구축된다는 계획이 업계의 이목을 집중시키고 있습니다.

솽창의 급부상과 한국 기업 주가 타격

2016년 나란히 출범한 창신메모리와 양쯔메모리는 현재 세계 메모리 반도체 시장에서 4위에서 5위권에 해당하는 거인을 넘어섰습니다. 두 기업은 이름에 공통으로 들어간 '창' 자가 포함되어 '솽창'으로 불리며 중국의 반도체 산업 성장을 주도하는 쌍두마차 역할을 수행하고 있습니다. 이들의 빠른 성장은 아직 한국 기업 대비 기술 격차가 존재하지만, 막대한 국가자본과 내수시장을 바탕으로 세계 메모리 시장의 경쟁 질서를 교란시키고 있습니다.

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이러한 중국의 행보는 한국 주요 반도체 기업들의 주가에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 지난달 13일 창신메모리가 기존 대비 메모리 셀 면적을 3분의 1로 줄인 차세대 '4F²' 구조의 서버용 제품을 연내 선보이겠다고 발표하자, 삼성전자와 에스케이하이닉스 주가는 각각 7.39%, 10.09% 급락했습니다. 이에 앞서 7월 창신메모리가 상하이증시 커촹반에 상장된 직후에도 두 종목은 각각 13.4%, 14.7% 폭락한 바 있습니다.

기술 격차 분석과 시장 점유율 현황

시장 점유율 측면에서 솽창의 성장세는 뚜렷합니다. 카운터포인트리서치 집계에 따르면 올해 2분기 창신메모리의 세계 디램 매출 점유율은 전 분기 4%에서 10%로 급증했으며, 이는 삼성전자·에스케이하이닉스·마이크론에 이어 4위 수준입니다. 양쯔메모리의 경우 낸드플래시 시장에서 메모리 반도체 3사와 일본 키오시아에 이어 14%의 점유율을 기록하여 출하량 기준 3위, 매출 기준 5위를 차지했습니다. 고부가가치 상품 비율이 낮아 매출 순위는 낮지만, 출하량 측면에서는 강력한 영향력을 보유하고 있습니다.

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기술 격차에 대한 전문가들의 평가는 엇갈립니다. 권석준 성균관대 화학공학부 교수는 범용 메모리 분야에서는 한중 격차가 턱밑까지 좁혀졌으나 첨단 공정에서는 한국이 한 세대 이상 앞선다고 진단했습니다. 창신메모리가 9월 양산한 최신 공정 G5는 삼성전자의 2023년 양산 12나노급 디램 공정과 유사하다는 평가가 나옵니다. 반면 김준연 한중과학기술협력센터장은 중국의 주력 공정이 한국보다 적어도 3세대 뒤처져 있다며 '턱밑 추격론'을 부정했습니다. 그는 기업들의 홍보용 발표와 실제 양산 규모, 수율, 원가 경쟁력을 구분해야 한다고 경고했습니다.

고대역폭메모리 격차와 한국 기업의 기회

고대역폭메모리 분야에서는 한국의 우위가 뚜렷하게 드러나고 있습니다. 로이터는 지난달 28일 보도를 통해 창신메모리가 5세대 고대역폭메모리 생산을 추진 중이지만 수율이 20~30%에 그쳐 에스케이하이닉스의 약 70% 수준에 못 미친다고 전했습니다. 반면 낸드플래시 부문에서는 양쯔메모리의 '엑스태킹' 기술로 인해 중국이 한국에 가장 근접해 있다는 분석이 지배적입니다. 이병철 세종연구소 객원연구위원은 낸드가 메모리 반도체 가운데 중국이 한국에 가장 가까이 다가선 분야라고 평가했습니다.

창신메모리의 성장은 한국 기업들의 전략적 선택과도 맞물려 있습니다. 인공지능 산업 호황으로 삼성전자와 에스케이하이닉스가 고수익이 가능한 고대역폭메모리 생산에 설비를 집중하면서 범용 디램 공급에 빈틈이 생겼습니다. 창신메모리는 이 공백을 파고들어 판매를 확대했고, 이에 따라 범용 디램 가격 상승의 혜택을 얻었습니다. 창신메모리의 올해 3분기 매출은 1187억위안으로 전년 동기 대비 613% 증가했으며, 상장 자금 580억위안을 활용해 생산 확대와 연구개발에 공격적으로 나서고 있습니다.

정부 자본의 개입과 향후 경쟁 전망

중국의 성장 배경에는 안후이성 허페이시의 초기 투자 위험 부담과 2024년 조성된 3440억위안 규모의 중앙정부 반도체 대기금이 있습니다. 중국 장비기업 나우라와 중웨이는 양대 기업의 공장 증설을 통해 양산 경험을 쌓았고, 화웨이와 알리바바는 구매 수요를 제공합니다. 이 구조는 중국 정부의 자본, 내수시장, 기업의 생산 경험이 맞물려 작동하지만, 중국 기업이 기술 자립이라는 정책 목표에 따라 불황기에도 투자를 지속할 수 있다는 점은 시장 규칙을 바꿀 수 있는 변수입니다.

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미국의 수출통제로 극자외선 노광장비를 확보하지 못한 중국은 기존 장비 활용과 우회 혁신으로 미세화 한계를 극복하려 하지만, 공정 비용과 수율 부담이 큽니다. 양쯔메모리 모회사 창춘홀딩스의 상장 보류와 창신메모리 4F² 기술의 실제 수율 인증 여부 등이 미지수입니다. 김준연 센터장은 전기차와 로봇, 인공지능 기기 시장의 성장으로 중국 내수가 증산분을 흡수할 수 있다고 내다봤으나, 권석준 교수는 2029년 이후 신규 공장 가동과 인공지능 투자 둔화가 겹치면 가격 경쟁이 격화될 수 있다고 경고했습니다.

한국의 대응은 기술 우위와 고객 기반 유지에 달려 있습니다. 권석준 교수는 맞춤형 고대역폭메모리와 차세대 디램, 첨단 패키징 및 계측 장비 경쟁력 강화가 필요하다고 제안했습니다. 또한 호황기 수익을 불황기 연구개발과 인력 유지에 활용해야 하며, 저사양 범용 시장을 지나치게 축소해 중국 기업에 양산 경험을 내주지 말아야 한다고 강조했습니다. 솽창의 첫 10년이 시장 진입의 시간이었다면, 다음 10년에는 양산 경쟁력과 불황 견딤 체력이 승부를 가를 것으로 보입니다.