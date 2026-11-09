창덕궁 돈화문 대규모 보수공사 시작, 1만5천여 장 기와 교체

국가유산청 궁능유적본부는 창덕궁 돈화문의 대규모 보수 공사를 착수했다고 밝혔다. 29년 만의 대형 정비 사업으로 수제 기와 교체 등 핵심 내용을 담고 있다.

국가유산청 궁능유적본부 는 2026년 11월 9일, 서울 종로구 창덕궁의 정문인 보물 제124호 ' 창덕궁 돈화문'에 대한 대규모 보수 공사를 공식적으로 시작했다고 밝혔다. 이번 공사의 핵심은 지붕 해체 작업으로, 궁능유적본부는 이번 달부터 돈화문의 지붕 기와 일부를 체계적으로 해체하기 시작했다.

이로 인해 현재 진행 중인 창덕궁 돈화문 보수 공사는 현재 남아 있는 궁궐 대문 가운데 가장 오래된 건축물의 구조적 안정성을 확보하기 위한 중대한 조치로 평가된다. 돈화문은 2026년 11월 9일 기준, 1997년 이후 약 29년 만에 이루어지는 전면적인 대규모 보수 공사에 들어갔다.

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1만5천여 장 기와 교체 및 구조물 수리

창덕궁 돈화문 대규모 보수 공사의 주요 핵심 사항은 건축물의 골격을 이루는 주요 부재를 수리하거나 교체하는 것과 지붕 기와 1만5천여 장을 모두 수제 기와로 교체하는 큰 작업이다. 이 공사는 건물의 외관뿐만 아니라 구조 전반의 문제를 해결하기 위해 설계되었다.

지붕 내부를 살펴본 뒤, 구조 전반에 문제가 없는지 상태가 어떤지 확인하고 이후 전문가 논의를 거쳐 연목, 추녀, 사래 등의 부재를 해체하게 된다. 이러한 단계별 해체 과정은 공사의 정확성과 전통 기법의 충실한 적용을 위해 필수적이다.

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국가지정 문화재 평가 E등급과 역사적 배경

이번 창덕궁 돈화문 대규모 보수 공사가 필요한 이유는 과거 다양한 점검에서 확인된 구조적 문제 때문이다. 2014년 점검에서는 구조적 문제점이 확인되었고, 2020년부터 2022년까지 진행된 모니터링 조사 결과 3년 연속 수리가 필요한 'E' 등급을 받기도 했다.

국립문화유산연구원의 '2023년 중점 관리 대상 문화재 모니터링 결과보고서'에 실린 내용에 따르면, 조 본부장은 돈화문이 조선 왕조의 오랜 역사와 위엄을 상징하는 건축물이라고 강조했다. 그는 고증을 바탕으로 전통 기법과 적절한 보수 기법을 적용하겠다고 밝히며 공사의 전문성을 강조했다.

이근복 보유자의 시선과 공사 일정 및 공개 계획

창덕궁 돈화문 대규모 보수 공사 현장에서 국가무형유산 번와장 이근복 보유자는 손길 하나하나를 놓치지 않고 바라봤다. 이 보유자는 중간 부분을 봤을 때는 생각보다 나쁘지 않은 것 같다고 언급하면서도, 오랜 기간 지붕 위에 놓인 기와가 어떤 상태인지 차근차근 봐야 한다고 조언했다.

궁능유적본부는 창덕궁 돈화문 대규모 보수 공사가 2028년 10월께 마무리될 예정이라고 밝혔다. 다만, 건물을 해체하고 조사하는 과정에서 당초 계획보다 수리 범위가 늘어나면 공사가 연장될 수도 있다고 덧붙였다.

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궁능유적본부는 매달 두 차례 수리 현장을 공개할 예정이다. 창덕궁 돈화문은 조선 태종 재위 기간이었던 1412년 처음 세워졌으며, 임진왜란 때 소실되자 1609년에 중수했다. 과거 왕이 행차하거나 주요 의례가 있을 때 출입문으로 사용되었으며, 신하들은 보통 서쪽의 금호문으로 드나든 것으로 전해진다.