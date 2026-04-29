찰스 3세 국왕, 미 의회서 '양국 동맹 중요성' 강조…트럼프 정책에 간접 비판

미국 독립선언 250주년을 기념한 영국 찰스 3세 국왕이 미국 워싱턴 연방 의사당에서 상·하원 합동회의 연설을 진행했다. 연설에서 찰스 3세 국왕은 미국과 영국의 동맹 관계를 강조하며, 나토의 중요성과 우크라이나 전쟁에 대한 지속적인 지원을 호소했다. 트럼프 행정부의 미국 우선주의 정책과 행정권력 남용에 대한 우려를 간접적으로 언급하며, 기후 위기에 대한 공동의 책임을 강조했다.

미국 독립선언 250주년을 기념하여 영국 찰스 3세 국왕이 미국 워싱턴 연방 의사당에서 상·하원 합동회의 연설을 진행했다. 이날 연설에서 찰스 3세 국왕은 미국과 영국의 동맹 관계를 강조하며, 북대서양조약기구( NATO )의 중요성과 우크라이나 전쟁에 대한 지속적인 지원을 호소했다.

특히, 트럼프 행정부의 미국 우선주의 정책과 행정권력 남용에 대한 우려를 간접적으로 언급하며, 역사적 유머와 외교적 수사를 통해 메시지를 전달했다. 찰스 3세 국왕은 연설 초반부터 미국과 영국의 역사적 관계를 강조하며, 1776년 독립선언의 정신과 마그나 카르타의 법치주의 원칙을 언급했다. 그는 나토 동맹의 중요성을 강조하며, 9·11 테러 이후 나토의 단결과 아프가니스탄 전쟁에서의 협력을 예로 들면서, 우크라이나 전쟁에서도 같은 결의를 보여야 한다고 강조했다. 또한, 트럼프 대통령의 신고립주의 정책에 대한 우려를 표하며, 유럽과 영연방 국가들과의 협력을 지속할 것을 당부했다.

기후 위기에 대한 언급도 빼놓지 않았다. 찰스 3세 국왕은 기후 위기가 ‘사기극’이라고 주장하는 트럼프 대통령의 발언과 대조적으로, 자연 보호의 중요성과 공동의 책임을 강조했다. 이날 연설은 1991년 엘리자베스 2세 여왕 이후 33년 만에 열린 영국 국왕의 미 의회 연설로, 상·하원 의원들과 행정부 각료들은 여러 차례 기립 박수로 찰스 3세 국왕의 연설을 환영했다. 트럼프 대통령도 환영사에서 두 나라의 공통된 역사를 강조하며, 찰스 3세 국왕과의 회담을 ‘정말 좋은’ 회담이라고 평가했다





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