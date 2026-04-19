차지호 의원 “유엔 AI 허브, 한국이 글로벌 의제 선도할 기회”

더불어민주당 차지호 의원이 한국 정부가 추진 중인 '글로벌 AI 허브' 구축 사업의 의미와 비전을 설명하며, 이를 통해 한국이 국제사회에서 인공지능 분야의 리더십을 발휘하고 새로운 글로벌 어젠다를 선도할 수 있을 것이라고 밝혔다. 차 의원은 AI 허브가 의료, 교육, 복지 등 사회 전반의 불평등을 해소하고 글로벌 사우스 국가들과의 협력을 강화하는 계기가 될 것이라고 강조했다.

더불어민주당 차지호 의원이 최근 한국 정부의 국제사회 리더십을 보여준 사건으로 국제기구와의 '글로벌 AI 허브 ' 구축 협력의향서 체결을 꼽았다. 의사이자 국제기구 활동 및 인공지능 전문가인 차지호 의원은 이번 허브 구축에 결정적인 기여를 했다. 차지호 의원은 한겨레와의 인터뷰에서 유엔 AI 허브 의 의미와 구상 배경, 목표에 대해 밝혔다.

차 의원은 유엔 AI 허브를 여러 유엔 기구의 AI 본부를 한국에 유치해 하나의 '캠퍼스'를 조성하는 것으로 설명했다. 마치 하버드, 옥스포드, MIT의 AI 학과들을 한국으로 옮겨와 물리적인 공간에서 함께 연구하고 일하는 것을 상상하면 된다고 비유했다. 현재 각 기구의 파견 인력 규모, 한국인 직원 비율, 향후 채용 계획 등 구체적인 사항을 논의 중이며, 한국의 예산 부담 능력에 따라 최종 규모가 결정될 예정이다. 내년도 예산안에 관련 예산을 반영하기 위해 준비 중이며, 이른 시일 내에 가시적인 성과가 나올 것으로 기대하고 있다.

최종적으로는 현재 국회 규모와 비슷할 것으로 예상하며, 국제기구뿐만 아니라 전 세계 싱크탱크 및 국내외 테크 기업의 핵심 기능을 결합하여 유엔을 중심으로 한 인공지능 생태계를 구축하는 것이 목표라고 밝혔다. 차 의원은 2차 세계대전 이후 유엔 본부가 미국과 스위스에 집중되었던 상징성을 언급하며, 변화하는 국제 질서 속에서 한국이 '브리지 컨트리(교량국가)'로서 중요한 역할을 할 수 있다고 강조했다. 트럼프 행정부 이후 미국의 유엔 재정 지원 중단 등으로 인한 유엔의 구조 개혁 움직임과 중국의 외교 질서 주도 시도 속에서, 한국은 민주주의, 문화, 경제 역량을 바탕으로 새로운 리더십을 발휘할 수 있다는 것이다.

한국 정부는 유엔 기구들에 '인공지능 기본사회'와 '공공지능'이라는 비전을 제시하며 설득했고, 인공지능과 기후 위기라는 글로벌 전환기에 새로운 표준과 거버넌스를 설계해야 하는 유엔에 한국은 경제력과 AI 생태계를 통해 실질적인 도움을 줄 수 있다. 차지호 의원은 국제기구에서의 경험을 통해 쌓은 네트워크가 논의를 빠르게 진척시키는 데 큰 도움이 되었다고 덧붙였다.

'공공지능'은 인공지능이 공공 인프라로서 모든 사람에게 평등한 접근성을 보장하는 것을 의미한다. 이는 단순히 챗GPT 무료 사용과 같은 수준이 아니라, 급격한 인공지능 전환 시대에 사회적 회복력을 높이기 위한 사회안전망 강화와 맥을 같이 한다. 차지호 의원은 재난 현장에서 목격한 급격한 사회 변화 속 사람들의 고통을 경험하며, 의료, 교육, 복지, 금융, 재난 시스템 등에 인공지능을 연계한 '인공지능 기본사회'를 구상하게 되었다.

현재 윤석열 정부의 의료 대란 상황을 예로 들며, 의대생 증원만으로는 수십 년이 걸릴 의사 수급 문제를 인공지능 기반 의료 시스템을 통해 해결할 수 있다고 주장했다. 인공지능은 외딴 지역의 1차 진료 의사와 전문의를 연결하여 전문의에 준하는 진단 및 처방을 가능하게 함으로써, 현재 필수의료 접근성이 낮은 전 세계 인구 절반에게 획기적인 의료 혜택을 제공할 수 있다는 것이다. 더불어, 복지부의 인공지능 전환(AX)은 단순히 업무 효율화뿐 아니라 미래 의료 시스템 변화 예측과 지방 의료 공백 해소를 위한 새 모델 설계에 초점을 맞추고 있다.

세계보건기구(WHO) 사례를 통해, 인공지능 기반 의료 시스템 전환이 가져올 전 세계적인 의료 민영화 추세 속에서 '인공지능 슈바이처'와 같은 공공성을 지닌 의료 인공지능 시스템 구축의 필요성을 강조했다. 이는 개발도상국 및 저개발 국가들에 대한 보건·의료 가이드라인과 표준을 인공지능 시대에 맞춰 재정립하는 역할을 할 수 있다. 또한, 국제노동기구(ILO)는 인공지능으로 인한 대량 실업 문제에 대한 정책적 대응과 거버넌스 구축에 힘써야 한다고 제안했다.

차지호 의원은 이러한 '착한 의제'를 선도하는 것이 중요하다고 말하며, 경제·산업 측면에서 한국이 인공지능 분야에서 경쟁력을 확보하고 미국, 중국과 차별화되는 제3의 블록을 형성해야 한다고 주장했다. 의료, 금융, 복지, 교육 등 사회 서비스 시스템의 인공지능 전환을 글로벌 사우스 및 개발도상국과 공동으로 진행함으로써 10억 사용자 시장을 확보하고, 마이스(MICE) 산업 발전에도 기여할 수 있다고 설명했다. 한국이 글로벌 중추 국가로 나아가기 위해서는 기존 미국과 유럽 중심의 의제 설정에서 벗어나, 한국이 주도적으로 글로벌 어젠다를 만들어나가야 하며, 유엔 AI 허브는 이를 위한 좋은 기회가 될 것이라고 강조했다.





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차지호 더불어민주당 AI 허브 유엔 글로벌 리더십

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