차상균 교수의 AI 현장 리포트: 변화의 속도에 기업은 혼란, 핵심은 '양손잡이 인재'

스탠퍼드 HAI 연구소 석학 펠로우이자 서울대 명예교수인 차상균 박사가 지난 5월 ICDE와 CAIS 학회 참석을 통해 본 AI 생태계의 변화를 전합니다. AI 기술 자체보다 변화 속도가 기업을 혼란스럽게 만들고, 진정한 핵심은 모델 선택이 아니라 AI 능력을 어떻게 활용할지 묻는 '양손잡이 인재'임을 강조합니다.

차상균 스탠퍼드 HAI 연구소 석학 펠로우이자 서울대 명예교수인 필자는 지난 5월의 3분의 2를 실리콘밸리와 몬트리올에서 보냈습니다. 첫 번째 여정은 몬트리올였습니다. 운영위원으로 참여하는 IEEE 데이터공학 컨퍼런스인 ICDE에 참석하기 위해서였습니다.

데이터베이스와 데이터 플랫폼 등 디지털 산업의 기반 기술을 연구하는 세계적인 학술대회였습니다. 흥미로운 점은 이곳에서도 AI를 바라보는 시각이 크게 갈리고 있다는 점이었습니다. 일부 연구자들은 자연어만으로 에이전트를 개발하고 복잡한 업무를 자동화할 수 있다는 사실을 아직 쉽게 받아들이지 못하고 있었습니다. 불과 1~2년 전까지만 해도 소프트웨어 개발은 프로그래밍 언어와 알고리즘을 중심으로 이루어졌습니다.

그런데 이제는 자연어로 문제를 설명하고 AI 에이전트와 협업해 시스템을 구축하는 방식이 현실이 되고 있습니다. 두 번째 여정은 실리콘밸리였습니다. AI 개발자와 연구자, 기업가, 벤처투자자들을 만나기 위해서였습니다. 마침 ACM이 올해 처음 개최한 CAIS가 열리고 있었습니다.

올해 AI 업계의 가장 뜨거운 화두인 AI 에이전트의 구축 방법론과 산업 적용 사례를 다루는 첫 국제 학술대회였습니다. 앤트로픽, 오픈AI, 구글을 비롯한 파운데이션 모델 기업들과 데이터 플랫폼 기업, 그리고 AI 네이티브 솔루션을 구축하려는 연구자와 기업들이 한자리에 모였습니다. 불과 몇 년 전만 해도 주요 학회의 논문과 산업 보고서를 읽으면 기술의 흐름을 따라갈 수 있었습니다. 이제는 그렇지 않습니다.

유튜브 영상과 논문, 시장 보고서만으로는 AI의 최전선을 이해하기 어려워졌습니다. 변화의 속도가 전문가들조차 따라가기 힘들 정도로 빨라졌기 때문입니다. 최근 스탠퍼드대 총장 조너선 레빈과의 대담에서 딥마인드 CEO 데미스 허사비스는 범용인공지능이 생각보다 훨씬 가까이 와 있다고 말했습니다. 구글 CEO를 지낸 에릭 슈미트 역시 AI 혁명은 과소평가되고 있다고 했습니다.

필자 역시 40년 넘게 데이터베이스와 소프트웨어 산업의 변화를 지켜봤지만 내 생애에 이 정도 속도의 기술 변화를 보게 될 것이라고는 예상하지 못했습니다. 더욱 흥미로운 것은 AI 기술 자체보다 변화의 속도가 기업들을 더 혼란스럽게 만들고 있다는 점입니다. ERP 시대에는 한 번 시스템을 선택하면 10년 이상 사용할 수 있었습니다. 지금은 정반대입니다.

AI 기술의 기준 자체가 몇 개월 단위로 바뀌고 있습니다. 기업의 투자 의사결정 주기는 연 단위인데 AI 기술의 진화 주기는 분기 단위입니다. AI를 도입하지 않으면 뒤처질 것 같고, 지금 투자하면 곧 더 좋은 기술이 나올 것 같습니다. CAIS에서 가장 큰 관심을 받은 발표는 새로운 모델이나 알고리즘에 관한 것이 아니었습니다.

앤트로픽의 타리크 시히파르 강연이었습니다. 참석자들이 실제로 느끼고 있는 문제를 정확히 언어화했기 때문입니다. 타리크는 기업들이 잘못된 질문을 하고 있다고 지적했습니다. 문제는 어떤 모델을 선택할 것인가가 아니라 이미 존재하는 AI의 능력을 어떻게 활용할 것인가라는 것입니다.

그는 이를 Capability Overhang이라고 불렀습니다. AI의 능력이 인간의 활용 능력을 앞서가기 시작하는 현상입니다. 과거에는 모델이 병목이었습니다. 더 좋은 알고리즘과 더 강력한 컴퓨팅 자원이 필요했습니다.

최신 AI 모델들은 이미 상당한 수준의 문제 해결 능력을 갖추고 있습니다. 병목은 AI가 아니라 인간입니다. 타리크는 에이전트가 할 수 있는 일은 관계 속에서 나타난다고 설명했습니다. 에이전트의 능력은 모델만으로 결정되지 않습니다.

사용자, 도구, 문제 환경과의 상호작용 속에서 비로소 발현됩니다. 같은 모델을 사용해도 어떤 사람은 검색창으로 활용하고, 어떤 사람은 연구 파트너로 활용합니다. 차이는 모델이 아니라 인간과 AI 사이의 관계에 있습니다. 데이터브릭스 공동창업자 앤디 콘윈스키는 AI를 어떻게 활용할 것인가를 넘어 누구의 AI 위에서 미래를 구축할 것인가라는 질문을 던졌습니다.

우리나라는 여전히 파운데이션 모델 개발에 지나치게 집중하고 있는 것은 아닐까요. 물론 기반 기술 경쟁력은 중요합니다. 그러나 AI가 실제 가치를 창출하는 곳은 산업과 조직의 현장입니다. 제조업, 금융, 의료, 교육, 국방 등 각 분야의 문제를 깊이 이해하면서 AI를 활용할 수 있는 양손잡이 인재가 필요합니다.

최근 정부가 이런 방향으로 AI 인재 양성 투자를 시작한 것은 매우 다행스러운 일입니다. 더 근본적인 질문도 있습니다. AI 네이티브 세대에게 무엇을 가르쳐야 하는가. AI가 이미 인류가 축적한 지식의 상당 부분을 흡수한 시대에 대학의 역할은 무엇인가.

교수의 역할이 학생과 AI가 함께 문제를 정의하고 탐구하며 새로운 해결책을 만들어가는 학습 공동체의 설계자로 바뀌어야 합니다. 허사비스는 학생들에게 AI를 두려워하지 말고 적극적으로 활용하라고 조언했습니다. 그리고 앞으로 더욱 중요해질 것은 인간의 창의성, 판단력, 그리고 목적의식이라고 말했습니다. 필자는 여기에 한 가지를 더 추가하고 싶습니다.

AI 시대의 경쟁력은 얼마나 많은 지식을 알고 있는가가 아니라 얼마나 좋은 질문을 던질 수 있는가에 달려 있습니다. AI 혁명의 진짜 도전은 더 뛰어난 AI를 만드는 것이 아닙니다. AI와 가장 잘 협업하는 인간을 길러내는 것입니다. 미래를 결정하는 것은 최고의 AI 모델을 가진 나라가 아니라, 최고의 AI 네이티브 인재를 길러내는 나라일지도 모릅니다





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