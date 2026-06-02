차별금지법 제정, 혐오 문화에 대응하는 가장 기본적인 대안

차별금지법 제정을 요구하는 인권 시민 단체들이 기자 회견을 열고 있다. 대통령은 공론화하고 검토하라고 했는데, 불과 며칠 만에 설익은 대응 법안들을 쏟아 냈다.

지난 5월 29일 차별금지법 제정 연대 등 차별금지법 제정을 요구하는 인권 시민 단체 들이 서울 시 종로 구 청와대 사랑 채 분수대 앞에서 기자 회견을 열고 있다. 남 지 현 기자 '스타벅스 사태' 이후 이재명 대통령이 조롱과 혐오 표현에 대한 규제 방안을 공론화하고 검토하라고 지시했다.

처벌 지시가 아니라 논의를 해보자고 제안한 점은 긍정적이다. 그런데 여당인 더불어 민주당은 조급해 보인다. 대통령은 공론화하고 검토하라고 했는데, 불과 며칠 만에 설익은 대응 법안들을 쏟아 냈다. 발의 된 법안들은 5·18 광주 민주화 운동에 대한 '모욕', '부인·비방·왜곡·날조·조롱' 등을 처벌하도록 하고 있다. 2021년 5·18 역사를 왜곡 처벌 법 도입 당시에도 비슷한 내용의 법안이 발의 되었지만, 위헌 소지와 표현의 자유를 과도하게 억압할 수 있다는 우려에 봉착하자, 처벌 요건을 '허위 사실 유포'로 한정하고, 예술, 학문, 연구, 학설, 보도 등에는 적용하지 않는다는 조건을 달았다.

그 때나 지금이나 5·18 역사 왜곡의 현실은 달라진 게 없다. 차이가 있다면, 이번 법안은 '스타벅스 사태'에 대한 대응으로 급조되었다는 점뿐이다. 논점을 '스타벅스의 5·18 모욕을 어떻게 처벌할 것인가'의 문제로 한정해서는 안 된다. 스타벅스가 심각한 매출 타격을 입는 것을 목격한 상황에서, 감히 5·18 혐오를 마케팅에 활용할 기업이 다시 나타날까?

특정 기업이 5·18 모욕에 가담할 가능성은 현저히 낮아졌다고 봐야 한다. 시민 사회의 정당한 분노가 실질적인 효과를 발휘한 셈이다. 지금 우리에게 필요한 것은 사회 곳곳에 만연해 있는 혐오 문화에 대하여 경각심을 갖고, 차분하게 대응 방안을 모색하는 일이다. 혐오 표현 규제가 우리 사회의 화두로 떠오른 것은 2013년 '일베 사태' 무렵이다.

그러나 안타깝게도 정치권은 지난 10여 년간 법적·정책적 대응에 철저히 소극적이었다. 5·18과 '위안부' 관련 역사 부정죄를 도입하고, 최근 개정 정보 통신망 법 상 불법 정보에 '폭력·차별의 선동'과 '증오 심 조장'을 포함시킨 것이 전부다. 하지만 역사 부정죄는 특정 문제에만 적용되는 법이며, 정보 통신망 법 역시 불법 정보의 개념 정의를 일부 보완하는 수준이어서 극적인 효과를 기대하기 어렵다. 그럼으로 대안은 무엇인가? 시민 사회가 오랜 시간 요구해 온 '포괄적 차별 금지 법'에 주목해야 한다.

차별 금지 법이 혐오 표현만을 직접 겨냥하는 법은 아니지만, 이 법에 주목해야 하는 이유는 명확하다. 5·18 혐오는 우리 사회의 비뚤어진 혐오 문화가 발현된 '하나의 사례'일 뿐이며, 혐오를 일삼는 이들에게 5·18은 '하나의 소재'에 불과하기 때문이다. 실제로 이들은 5·18뿐만 아니라 민주화 운동 세력, 호남 인, 이주 노동자, 다문화 가정, 성 소수자, 장애 인, 세월 호 희생자 등을 번갈아 가며 혐오의 놀잇감으로 삼아왔다. 5·18에 대한 흥미가 떨어지면 언제든 또 다른 대상을 찾아 나설 자들이다. 특정 사안에 대한 대책이 아니라, 혐오 문화 자체에 맞서는 포괄적인 대응이 필요한 이유가 바로 여기 있다.

차별 금지 법은 혐오와 차별에 체계적으로 대응하기 위한 일종의 '기본 법'이다. 이 법을 바탕으로 국가와 지방 자치 단체, 학교, 기업 등 사회 전반에서 실효성 있는 대책을 마련할 수 있다. 일례로 흔히 교육이 문제라고 들지만, 교육 현장에는 학교가 혐오로 물드는 것을 막기 위해 분투해 온 교사들이 결코 적지 않다. 이들은 차별 금지 법조차 없는 나라에서 '상위 법적 근거가 있느냐'는 부당한 반대에 부딪히면서도 진지하게 노력을 이어왔다.

차별 금지 법은 이들이 현장에서 혐오와 차별에 맞설 수 있도록 해주는 든든한 버팀목이 될 것이다. 아울러 차별 금지 법은 혐오 표현 전체를 규제하지는 못하더라도, 적어도 공적 영역에서의 혐오 표현은 효과적으로 제어할 수 있다. 차별 조장 광고를 규제할 수 있고, 고용이나 교육 영역 내의 혐오 표현은 '괴롭힘'으로 간주해 제재를 가할 수 있다. 기업과 학교에서 '혐오 표현을 해서는 안 된다'고 제도적으로 교육할 근거도 마련된다.

적어도 시민들이 일상을 영위하는 필수적인 공간에서만큼은 혐오 표현에 대처할 수 있는 안전망이 생기는 셈이다. 혐오는 표현에서 시작해 차별을 거쳐 혐오 범죄로 진화한다. 이 중 '혐오 표현'은 규제 난이도가 가장 높은 영역이다. 국가마다 대응 방식이 천차만별인데다 뚜렷한 성공 사례를 찾기도 어렵다.

반면 차별 금지 법은 주요 민주주의 국가들이 이미 시행 중인, 논란의 여지가 없는, 보편적인 법적 대응이다. 널리 검증된 해법부터 차근차근 실행에 옮기는 것이 순리다. 혐오를 그토록 우려한다면서, 정작 가장 기본적이고 충분히 논의되었으며 시민적 지지도 확고한 차별 금지 법 제정을 주저하는 정치권의 태도는 납득하기 어렵다. 정치권이 혐오 문제 해결에 진심이라면, 그 시작은 포괄적 차별 금지 법 제정이어야 한다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

차별금지법 혐오 문화 포괄적 차별 금지 법 인권 시민 단체 대통령의 지시

United States Latest News, United States Headlines