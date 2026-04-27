차량 2·5부제 참여 시 보험료 최대 2% 할인…영업용 차량도 혜택

정부, 유가 급등 대응으로 차량 2·5부제 참여자에게 자동차 보험료 할인 혜택 제공. 영업용 차량 대상 서민우대 할인특약도 확대.

정부의 유가 급등 대응책의 일환으로, 5월 11일부터 차량 2·5부제 참여자에게 자동차 보험료를 연간 2% 할인해주는 특약 상품이 출시됩니다. 이 할인 혜택은 4월 1일부터 소급 적용되어 약 1700만 대의 차량이 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.

차량 2·5부제는 차량 번호판 끝자리에 따라 운행 제한 요일을 정하는 방식으로, 월요일(1, 6), 화요일(2, 7), 수요일(3, 8), 목요일(4, 9), 금요일(5, 0)이 해당됩니다. 보험사들은 운행기록 앱이나 기존 주행거리 특약 정보를 활용하여 5부제 준수 여부를 확인할 예정이며, 미운행 요일에 운행이 확인될 경우 할인 혜택이 거부될 수 있습니다. 다만, 미운행 요일에 사고가 발생하더라도 보험금은 정상적으로 지급됩니다. 이번 조치는 중동 전쟁으로 인한 국제 유가 급등에 대응하고 국민들의 에너지 절약 참여를 유도하기 위해 마련되었습니다.

할인율은 모든 보험사에서 동일하게 적용되며, 기존 자동차 보험 계약 만기 시점에 특약에 따른 할인 금액을 환급받는 방식으로 운영됩니다. 예를 들어, 올해 4월에 70만원의 보험료를 납부한 차주가 1년간 특약을 유지하면 내년 4월에 1만 4천원(2%)을 돌려받게 됩니다. 할인 금액은 5부제 참여 기간에 따라 계산되며, 실질적인 보험료 절감 효과를 위해 기존 주행거리 할인 특약과 중복 가입이 가능합니다. 5월 18일부터는 별도의 가입 절차를 거쳐 특약에 가입할 수 있으며, 보험사별로 구체적인 가입 절차에 대한 안내가 제공될 예정입니다. 또한, 영업용 차량에 대한 지원책도 마련되었습니다.

‘서민우대 할인특약’ 가입 대상에 1톤 이하의 영업용 화물차도 포함되어, 기초생활수급자, 중증장애인, 부부 연소득 4000만원 이하 운전자와 함께 보험료 할인 혜택을 받을 수 있게 되었습니다. 이 특약은 보험사별로 1~8%의 할인율을 적용합니다. 금융당국은 이번 조치를 통해 더 많은 영세 화물차주들이 실질적인 보험료 절감 효과를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 차량 5부제 특약 가입 신청은 5월 11일 주간부터 가능하며, 특약 가입 희망자는 보험사에 차량 5부제 참여 신청서를 제출해야 합니다





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