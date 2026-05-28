차기 미 육군참모총장으로 거론되는 라네브 장군, 주한미군 제8군 사령관 시절 트럼프 대통령과 헤그세스 장관의 신임을 얻다

차기 미 육군참모총장으로 거론되는 크리스토퍼 라네브 장군은 주한미군 제8군 사령관 시절 도널드 트럼프 대통령과 피트 헤그세스 미국 국방부 장관의 신임을 얻은 것으로 알려져 있습니다. 라네브 장군은 지난 2월 육군참모차장으로 임명되며 4성 장군 계급을 달았지만, 전임 참모총장들에 비해 상대적으로 경험이 부족하다는 평가가 있습니다. 라네브 장군의 이례적 승진 배경으로는 트럼프 대통령과 헤그세스 장관의 신임을 얻은 점이 거론됩니다.

2025년에 주한미군 제8군 사령관 으로 부임한 크리스토퍼 라네브 장군은 차기 미 육군참모총장 으로 거론되고 있습니다. 라네브 장군은 도널드 트럼프 대통령과 피트 헤그세스 미국 국방부 장관의 신임을 얻은 것으로 알려져 있습니다.

월스트리트저널은 라네브 장군이 이번 주 중 육군참모총장에 지명될 가능성이 있다고 보도했습니다. 라네브 장군은 지난 2월 육군참모차장으로 임명되며 4성 장군 계급을 달았지만, 전임 참모총장들에 비해 상대적으로 경험이 부족하다는 평가가 있습니다. 라네브 장군의 이례적 승진 배경으로는 트럼프 대통령과 헤그세스 장관의 신임을 얻은 점이 거론됩니다. 라네브 장군은 주한미군 제8군 사령관으로 부임한 후 트럼프 대통령 취임식 당시 화상회의 진행을 맡았습니다.

당시 라네브 장군이 트럼프 대통령을 환영하는 말을 하자, 트럼프 대통령은 라네브 장군이 영화배우 같다고 말씀하셨습니다. 라네브 장군은 이후 헤그세스 장관의 수석 군사 보좌관 후보로도 거론됐던 것으로 알려졌으며, 헤그세스 장관의 면도 규정을 지키지 않는 병사들을 전역 조치하겠다는 조치에 강하게 지지한 것으로 전합니다. 라네브 장군은 웨스트포인트 육군사관학교 출신이 아니며, 다수의 육군 고위 장성들과 달리 애리조나대학 ROTC를 통해 보병 장교로 임관했습니다.

그는 아프가니스탄과 이라크에서 복무한 경험이 있으며, 2021년 '1·6 국회의사당 난입 사태' 당시 육군과 워싱턴 주방위군 간의 소통을 담당했습니다. 라네브 장군은 82공수사단 사단장으로 있을 때 엄격한 군 기강을 강조한 것으로 유명하며, 트랜스젠더 정체성 교육과 다양성 증진 정책 등을 지지하는 발언을 한 이력이 있습니다. 미 육군 참모총장은 대통령 지명 이후 상원의 인준 절차를 거쳐야 합니다. 일부 공화당 의원들은 라네브 장군의 자질에 의문을 제기하는 것으로 전합니다.

미 국방부 대변인은 라네브 장군의 대행 임명에 대해 '그는 수십년간의 작전 경험을 갖춘 실전형 지휘관'이라고 말하며, 헤그세스 장관의 전폭적인 신뢰를 받고 있다고 밝힌 바 있습니다





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