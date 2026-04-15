4·19혁명과 학도호국단: 이승만의 통제, 학생들의 저항으로

4·19혁명의 주요 배경과 학도호국단의 역할, 그리고 이승만 정권의 몰락 과정을 분석합니다. 이승만의 과도한 대응, 학도호국단의 창설 배경, 학생들의 시위 참여 과정, 그리고 학도호국단의 해체까지, 4·19혁명 전반의 흐름을 다룹니다.

학생들이 4·19혁명 을 손쉽게 성사시킨 배경에는 여순항쟁 (여순사건)에 대한 이승만 정권의 과도한 대응이 결정적인 역할을 했다. 이승만 의 대응은 부메랑이 되어 학생들의 강력한 저항을 불러일으켰고, 결국 그의 하야를 이끌어냈다. 4·19혁명 의 불길이 타오르던 현장에서는 ' 학도호국단 의 노래'가 자주 울려 퍼졌다. 1960년 3월 17일, 진해고등학교 학생 300여 명이 학도호국단 의 노래를 부르며 부정선거를 규탄하는 시위를 벌였다. 이 시위는 4·19혁명 의 도화선 역할을 했다. 4월 6일 서울 시위대는 광화문 일대에서 대규모 시위를 벌이며 부정선거를 규탄했고, 이 시위에는 시민, 학생, 사회단체, 민주당 등이 광범위하게 참여했다. 당시 신문 보도는 시위대의 격앙된 분위기와 애국가, 학도호국단 의 노래를 부르는 모습, 부정선거에 대한 규탄 구호 등을 생생하게 전했다.

'학도호국단의 노래'는 당시 대한민국의 상황과 아이러니하게 맞아떨어졌다. 이승만 정권이 시위 예방을 목적으로 학도호국단을 창설했기 때문이다. 학도호국단의 창설은 1948년 말 가시화되었다. 정부는 국가 비상시국 수습 대책의 일환으로 중등학교 학생들을 중심으로 학도호국단을 결성하려 했다. 이러한 움직임은 여순항쟁과 주한미군 철수 등 당시의 불안정한 사회 분위기와 맞물려 추진되었다. 특히 여순항쟁에 학생들의 참여가 있었다는 사실은 학도호국단 창설의 또 다른 배경이 되었다. 여순항쟁 이후 학생들의 이미지가 악마화되었고, 정부는 학생들을 군사적으로 통제하려는 의지를 더욱 강화했다.

2004년 발표된 연구 논문에 따르면, 학도호국단은 학교 내 좌익 학생 제거와 좌익 사상 근절을 목표로 창설되었다. 이는 학생들의 반공 사상 고취와 군대식 집단훈련을 통해 이루어졌다. 이승만 정권은 학생들의 저항을 막고 지배력을 강화하기 위해 학도호국단을 활용했다. 그러나 아이러니하게도, 학도호국단은 4·19혁명 당시 이승만 정권에 대항하는 조직으로 변모했다. 학도호국단을 통해 길러진 군사훈련과 집단 행동 습관은 학생들의 시위 참여를 용이하게 만들었고, 시위 준비에 필요한 시간과 비용을 절감시켜 시위 확산을 가속화했다.

박홍근 강사의 논문에 따르면, 3·10 충주 학생 시위와 2·28 대구 시위, 3·8 민주당 정견 발표 반대 시위 등에서 학도호국단은 학생 시위를 조직하고 주도하는 역할을 했다. 학도호국단은 학생들의 시위 참여를 조직하고, 정부의 탄압에 맞서 싸우는 중요한 역할을 수행했다. 이승만 정권 지지 세력 중 일부는 시위를 방해하려 했지만, 학도호국단 간부들은 리더십을 발휘하여 학생들을 시위대로 재조직했다. 학도호국단의 노래가 시위 현장에서 울려 퍼진 것은 이러한 배경에서 비롯되었다.

연구 결과에 따르면, 학도호국단의 수직적 조직 구조는 저항의 조직적 기반으로 작용했고, 간부들의 지휘와 통솔은 학생들의 분노를 집합행동으로 이끌어냈다. 학도호국단의 존재는 4·19혁명에서 학생들의 조직적 저항을 가능하게 하는 중요한 요소였다. 이승만 정권은 학도호국단을 통해 국가주의를 확산시키려 했으나, 간부 학생들의 인식 변화로 인해 오히려 정권의 감시와 탄압을 받는 상황에 놓였다. 학생들은 학도호국단을 혐오했지만, 4·19혁명 당시에는 이를 역이용하여 조직적으로 시위를 벌였다. 이승만 정권이 통제를 위해 만든 시스템을 활용하여 정권에 일격을 가한 것이다.

이러한 역설적인 상황은 학도호국단 해체로 이어졌다. 허정 과도내각은 1960년 5월 3일 국무회의에서 학도호국단 해체를 의결했다. 4·19혁명 이후 박정희 정권에 의해 부활했지만, 4·19 당시 학생들은 학도호국단을 철저히 이용한 후 폐기했다. 이승만이 여순항쟁을 틈타 학생들을 지배하려 했던 시도는 결국 그의 몰락을 가져오는 결과를 낳았다





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