집값 상승에 리모델링 속도…남산타운·목동 한신청구 등 추진

서울 주요 중층 아파트 단지들이 집값 상승과 단지 가치 하락 방지를 위해 리모델링을 추진하고 있습니다. 남산타운과 목동 한신청구 등이 조합설립 인가를 신청하거나 완료했으며, 공사비 급등과 분담금 부담이 주요 과제로 남아있습니다.

최근 서울 주요 중층 아파트 단지들이 리모델링 추진에 박차를 가하고 있습니다. 집값 상승 으로 사업성이 일부 확보된 상황에서, 재건축을 기다리는 동안 단지 가치가 하락하는 것을 막기 위한 ‘가격 방어’ 수단으로 리모델링 을 선택하는 사례가 증가하고 있습니다.

하지만 급등하는 공사비와 수억 원에 달하는 분담금 부담은 여전히 해결해야 할 과제로 남아있습니다. 중구청은 신당동 남산타운 아파트 리모델링 주택조합설립 인가를 완료했습니다. 5150가구 규모의 남산타운은 지하철 역세권에 위치한 대단지 아파트로, 2018년 서울형 리모델링 시범단지로 지정되었으나, 서울시 소유 임대주택 2034가구의 존재로 사업 진행에 어려움을 겪었습니다. 그러나 올해 초 남산타운 조합, 중구청, 서울시 간의 협의를 통해 임대단지를 조합 설립 대상에서 제외하고, 리모델링 공사 시 임대단지 외관 정비라는 조건부 방안을 마련하면서 사업이 재개되었습니다.

리모델링을 통해 기존 3116가구는 3583가구로 늘어날 예정입니다. 양천구 목동 한신청구아파트 역시 조합설립총회를 통해 70.6%의 동의율을 확보하고 양천구청에 조합설립인가를 접수했습니다. 1512가구 규모의 한신청구는 지하철 9호선 신목동역 바로 앞에 위치하며, 안양천과 인접해 자연환경이 우수합니다. 리모델링을 통해 226가구를 추가하여 총 1738가구의 단지를 조성할 계획입니다. 목동에서는 한신청구 외에도 목동우성, 목동2차우성 등 여러 단지에서 리모델링 사업이 추진되고 있습니다.

이들 단지들은 재건축을 선택할 경우 인접한 신시가지 1~14단지 사업 완료 이후에야 사업이 진행될 수 있다는 점을 고려하여 리모델링을 선택하는 경우가 많습니다. 강남권에서도 잠원동아 아파트가 991가구에서 1073가구로 리모델링하는 사업에 대한 서울시 환경영향평가 공람에 들어갔습니다. 리모델링은 재건축에 비해 일반분양 가구를 추가하기 어렵다는 한계가 있지만, 최근 집값 상승으로 사업 추진이 가능해지면서 속도를 내고 있습니다. 그러나 공사비 급등으로 인해 리모델링 분담금이 조합원들에게 큰 부담이 될 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

송파구 가락쌍용1차의 경우, 기존 전용 59㎡를 74㎡로, 전용 84㎡를 104㎡로 리모델링할 경우 각각 약 3억 1300만원, 약 4억 300만원의 분담금이 발생할 것으로 예상됩니다. 최근 중동발 공사자재 수급 문제까지 더해져 분담금이 더욱 증가할 가능성이 있습니다. 법무법인 조운의 박일규 대표변호사는 리모델링의 빠른 사업 진행 속도가 장점이지만 일반분양 물량 확보에 어려움이 있다고 지적하며, 구축 아파트의 슬럼화를 막기 위한 가격 방어 차원에서 리모델링을 추진하는 단지가 많다고 분석했습니다





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