짐 조던 하원 원내대표 선출, 민주당 다수 의회서 여야 대치 격화 전망

미국 공화당이 강경 보수파 짐 조던 의원을 차기 하원 원내대표로 선출하면서 내년 1월 새 의회 출범 이후 여야 대치가 가팔라질 전망이다. 민주당이 트럼프 행정부 조사를 예고한 가운데 짐 조던 원내대표 선출이 미국 정치권에 미칠 영향을 정리했다.

미국 중간선거에서 민주당 이 의회 다수당 자리를 차지한 가운데, 공화당 이 강경 보수파인 짐 조던 의원을 차기 하원 원내대표 로 선출했다. 연합뉴스 이유미 특파원이 워싱턴에서 전한 내용에 따르면, 공화당 은 10일(현지시간) 비공개 의원 회의에서 짐 조던 의원을 새 원내대표로 뽑았다. 내년 1월 새 의회가 출범하면 여야 대치 국면이 한층 가파르게 전개될 것으로 예상된다.

이번 선택이 주목받는 이유는 공화당이 중간선거에서 의회 주도권을 잃고 소수 여당이 되는 상황에서도 타협보다 강경 노선을 택했기 때문이다. 의회 권력을 되찾은 민주당은 트럼프 행정부에 대한 전방위 조사와 견제를 예고해 둔 상태여서, 양당의 충돌 강도가 높아질 수 있다는 분석이 나온다.

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짐 조던 원내대표 선출, 강경 노선이 뜻하는 것

짐 조던 원내대표 선출은 공화당이 대여 공세의 전면에 강경파를 세운 결정으로 해석된다. 짐 조던 의원은 공화당 강경 보수파 모임인 '프리덤 코커스'의 초대 의장을 지냈으며, 트럼프 대통령의 대표적인 의회 내 측근으로 꼽힌다.

짐 조던 의원은 트럼프 대통령의 집권 1기 당시 민주당이 주도한 탄핵 국면에서 트럼프 대통령을 적극적으로 방어했다. 2020년 대선 이후에는 부정선거 주장을 확산했고, 조 바이든 당시 당선인의 승리 확정에도 반대한 것으로 알려졌다.

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짐 조던 의원은 2023년 하원의장 선거에 도전했지만 당내 지지를 충분히 확보하지 못해 고배를 마신 바 있다. 이번 원내대표 선출로 그는 공화당 지도부의 핵심 자리에 다시 오르게 됐다.

스컬리스 체제 교체와 조던의 대여 공세 다짐

짐 조던 신임 원내대표는 동료 의원들에게 보낸 서한에서 선거에서 승리하는 것은 수비가 아니라 공격이라고 강조했다. 그는 의회 감독과 조사 분야에서 충분한 실전 경험을 쌓았고 민주당의 전략을 잘 알고 있다는 점을 내세웠다.

이번 선출로 2014년부터 공화당 지도부에 몸담았던 스티브 스컬리스 현 원내대표는 자리를 넘기게 됐다. 다수 의원이 스컬리스 원내대표 대신 대여 공세를 다짐한 짐 조던 의원을 선택한 것은, 민주당과의 타협보다 적극적인 정치적 대결을 염두에 둔 결과로 풀이된다.

CNN 방송은 짐 조던 신임 원내대표를 친트럼프 성향의 투사로 묘사했다. CNN은 공화당이 당내에서 가장 공격적이고 전투적인 인물 중 하나를 당의 얼굴로 선택한 것이 내년에 민주당과 타협이 아닌 전투에 나설 준비가 돼 있다는 분명한 신호라고 전했다.

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상원에서는 공화당의 존 슌 원내대표가 재선출됐다. 중간선거 참패에도 상원 공화당은 지도부를 바꾸기보다 기존 체제의 안정을 선택한 것으로 보인다. 같은 공화당이라도 하원과 상원이 서로 다른 선택을 한 셈이어서, 두 원내 지도부의 노선 차이가 향후 입법 과정에서 어떻게 드러날지 주목된다.

백악관과 공화당 공동 대응, 향후 2년 전망

백악관과 의회 공화당이 민주당에 맞서는 공동 대응 기조는 한층 강화될 전망이다. 트럼프 대통령은 백악관 비서실장에 강경파 최측근인 스티븐 밀러를 기용했고, 의회에서는 대표적인 친트럼프 강경파인 짐 조던 의원이 하원 공화당을 이끌게 됐다.

민주당은 내년 1월 새 의회가 출범하면 하원 상임위원회에서 트럼프 행정부의 정책 결정 과정과 이해충돌 의혹 등에 대한 조사를 본격화하겠다고 예고했다. 상원까지 장악한 민주당은 행정부 고위직과 사법부 인사 인준, 예산 및 주요 법안 심의 과정에서도 트럼프 대통령을 더욱 압박할 수 있게 됐다.

이처럼 행정부 인사와 예산, 법안을 둘러싼 심의 자리가 모두 대치의 무대가 되면서, 양당 간 협상 여지는 좁아질 가능성이 크다. 민주당의 전방위적인 행정부 견제와 백악관, 공화당의 공동 대응이 맞물리면서 향후 2년간 미국 정치권이 극심한 대치 국면에 빠질 가능성이 커지고 있다.