짐 조던 공화당 하원 원내대표 선출, 트럼프 강경 측근 전면에

트럼프 대통령의 강경파 측근 짐 조던 하원의원이 중간선거 참패 후 공화당 원내대표에 올랐다. 민주당의 조사 공세에 맞선 강경 대응과 중도층 이탈 우려가 함께 제기되고 있다.

워싱턴 연합뉴스 백나리 특파원에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령의 강경파 측근인 짐 조던 (62) 하원의원이 중간선거 에서 참패한 공화당을 연방하원에서 이끌게 됐다. 짐 조던 의원은 트럼프 대통령의 1기 행정부 당시 탄핵 방어의 최전선에 섰던 대표적인 충성파로 꼽힌다.

이번 선택은 상원과 하원을 장악한 민주당의 공세 예고에 맞선 공화당의 맞불로 해석된다. 공화당이 당의 얼굴로 가장 호전적인 지도부를 골랐다는 점에서, 의회 안의 정면 대치가 불가피해질 것이라는 관측이 나온다.

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짐 조던 원내대표 선출과 스티브 스컬리스 탈락의 의미

짐 조던 의원은 공화당 원내대표 선거에서 스티브 스컬리스 현 원내대표와 맞붙어 승리했다. 스티브 스컬리스 원내대표는 실용주의 성향으로 2014년부터 공화당 지도부에 몸담아온 인물이다.

당에서 가장 공격적 성향을 띠는 짐 조던 의원이 실용주의 성향의 스티브 스컬리스 원내대표를 몰아낸 셈이다. 공화당 지도부 내 노선 변화가 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.

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민주당은 중간선거 압승의 기세를 몰아 트럼프 대통령과 일가, 행정부 인사에 대한 전방위 조사를 공언하고 있다. 공화당은 짐 조던 의원의 공세적 태세가 이런 조사로부터 당을 보호하는 데 유리하다고 판단한 것으로 전해졌다.

트럼프 측근 중의 측근, 짐 조던 의원의 정치 이력

짐 조던 의원은 트럼프 대통령의 행동대장을 자임해온 측근 중 측근으로 평가받는다. 1기 행정부 시절 민주당의 트럼프 대통령 탄핵 추진을 막는 데 앞장서며 정치적 존재감을 키웠다.

짐 조던 의원은 2020년 대선이 조작돼 패배했다는 트럼프 대통령의 주장에 적극 동조해 왔다. 또 의회 내 공화당 강경 보수파 모임인 '프리덤 코커스'를 이끌며 핵심 측근으로서의 지위를 공고히 했다.

학창 시절 레슬링 선수로도 활동한 짐 조던 의원은 민주당뿐 아니라 공화당 지도부에도 날을 세워온 인물이다. 존 베이너 전 하원의장은 짐 조던 의원을 비롯한 강경파 의원들의 압박 속에 사임했으며, 이후 짐 조던 의원을 '의회의 테러리스트'라고 부르기도 했다.

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마가 재건과 중도층 이탈 우려, 공화당의 향후 과제

짐 조던 원내대표는 중간선거 대패로 드러난 민심에 개의치 않고 트럼프 대통령 방어에 집중할 것으로 예상된다. 선거 이후 세력 약화 위기에 놓인 트럼프 대통령의 핵심 지지층 'MAGA'(미국을 다시 위대하게) 재건에도 진력할 것으로 보인다.

그러나 공화당 일각에서는 짐 조던 의원의 원내대표 선출이 트럼프 대통령에게 등을 돌린 중도파 유권자들의 반감을 살 수 있다는 우려도 나온다. 경합주 유권자의 표심이 중요한 선거 구도에서 부담이 될 수 있다는 지적이다.

2028년 대선 승리를 위해서는 경합주의 민심을 잡을 수 있도록 당의 노선을 조정해야 하지만, 당이 거꾸로 가고 있다는 얘기가 나온다. CNN방송은 공화당이 당내 가장 공격적이고 전투적인 인물을 당의 간판으로 선택했다며, 이는 공화당이 내년에 민주당과의 타협이 아닌 전투를 준비하고 있다는 분명한 신호라고 평가했다.