진혜원 부장검사 정직 5개월 징계, 품위유지 의무 위반 판정

법무부가 진혜원 부장검사에 대해 페이스북 정치 관련 및 성추행 사건 관련 게시물을 이유로 정직 5개월의 중징계를 내렸다. 지난 2020년부터 반복된 논란과 검찰총장의 징계 청구가 최종 처분으로 이어진 과정과 세부 사유를 종합 분석한다.

법무부 는 6일 정부 관보에 진혜원 서울중앙지검 부장검사에 대해 검사징계법 에 따른 정직 5개월의 징계 처분을 내렸다고 공시했다. 이는 진 부장검사가 직무 수행 중 품위유지의무를 심각하게 위반했다는 결론에 따른 것으로, 1개월 이상 6개월 이하의 기간 동안 보수를 지급하지 않는 중징계에 해당한다.

법무부의 징계 판단 근거와 위반 사실

법무부는 진혜원 부장검사가 2021년 3월 7일경부터 2023년 3월 11일경까지 자신의 페이스북 계정을 통해 다수의 부적절한 게시물을 올렸다고 명시했다. 구체적으로 특정 정당 후보를 옹호하거나 비난하는 글, 자신들이 수사한 동료 검사들을 비난하는 글, 그리고 박원순 전 서울시장 성추행 사건 피해자에 대한 2차 가해로 볼 수 있는 발언들을 포함했다.

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특히 이러한 부적절한 글들이 언론을 통해 보도되도록 유도한 행위가 검사로서 갖추어야 할 품위를 훼손했다는 점이 징계 처분의 핵심 근거가 되었다. 법무부는 진 부장검사의 일련의 행위가 검사 집단의 권위와 신뢰를 낮추는 결과를 초래했다고 판단하며 강력한 제재를 가했다.

과거 논란과 검찰총장의 징계 청구 이력

진혜원 부장검사는 과거에도 사회관계망서비스(SNS)를 통한 부적절한 발언으로 여러 차례 논란을 빚어왔다. 2020년 7월, 그는 박원순 전 서울시장과 팔짱을 끼고 찍은 사진을 페이스북에 올리며 '권력형 성범죄 자수합니다'라는 제목의 글을 작성한 바 있다.

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당시 이 게시물은 박 전 시장의 성추행 사건 피해자를 조롱한다는 비판을 야기했으며, 법무부는 2022년 3월 이 사건으로 정직 1개월의 징계를 결정한 바 있다. 그러나 진 부장검사의 SNS 활동은 이후에도 멈추지 않았다.

2022년 9월에는 김건희 여사의 과거 사진과 함께 '쥴리할 시간이 어딨냐'라는 제목의 글을 게재했다. 이 글에서 그는 김 여사에게 '쥴리 스펠링은 아는지 모르겠다. 나오지도 않은 말(유흥주점) 갖다 붙여서 기소했다'며 공격하는 내용을 포함했다.

이원석 당시 검찰총장은 2023년 5월 이러한 행위를 이유로 법무부에 진혜원 부장검사의 징계를 청구했다. 이어 2021년 서울·부산시장 재보궐선거 당시 오세훈 당시 서울시장 후보와 박형준 당시 부산시장 후보 관련 의혹을 제기하는 글을 올리는 등 정치적 중립성도 훼손한 것으로 파악되었다.

법적 분쟁 경과와 최종 확정 징계

진혜원 부장검사는 과거 김건희 여사 관련 발언으로 명예훼손 등의 혐의로 기소되기도 했으나, 법원은 국가공무원법, 공직선거법 위반 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의에 대해 1심과 2심 모두 무죄를 선고했다.

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이후 항소심 판결에서 또한 유죄가 인정되지 않았으며, 검찰과 진 부장검사 모두 상고를 포기하면서 무죄가 최종적으로 확정되었다. 다만, 법원의 무죄 판결은 형사적 책임 면제를 의미할 뿐, 검사로서의 직무 윤리 위반과 품위 유지 의무 위반에 따른 징계 처분을 무효화하지는 못했다.

대검찰청은 앞서 2023년 법무부에 진혜원 부장검사에 대한 징계를 공식적으로 청구한 상태였다. 법무부는 이러한 대검찰청의 청구와 함께 수집된 각종 증거를 종합하여, 진 부장검사의 반복적인 SNS 활동이 검사 신분으로서 용납될 수 없는 수준임을 판단했다.

결과적으로 진혜원 부장검사는 최근 2021년부터 2023년까지 이어진 일련의 부적절한 게시물을 이유로 정직 5개월의 중징계를 받게 되었다. 이는 파면, 해임, 면직 다음으로 무거운 수준의 처분으로, 현재 직무 정지 기간 동안 임금이 지급되지 않는 실질적인 불이익을 받는다.

이번 징계 처분은 공무원, 특히 사법 기관 종사자의 SNS 사용에 따른 윤리적 기준과 책임의식을 재조명하는 사례로 주목받고 있다. 법무부는 앞으로도 검사들의 품위 유지 의무 위반 사례에 대해 엄격하게 대응할 방침이다.