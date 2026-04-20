진주 CU 물류센터 파업 중 노동자 사망 사고, 정치권 원청과 공권력 책임 공방

경남 진주 CU 물류센터 앞에서 파업 중이던 화물연대 노동자가 대체 차량에 치여 숨지는 사고가 발생했습니다. 이에 조국혁신당과 진보당은 사측의 부당한 대응과 공권력의 무리한 진압이 빚어낸 참사라며 철저한 책임 규명을 촉구했습니다.

경남 진주시에 위치한 CU 물류센터 앞에서 벌어진 화물연대 노동자의 비극적인 사망 사고를 두고 정치권의 거센 비판이 이어지고 있습니다. 파업 농성 현장에서 사측이 투입한 대체 차량에 치여 노동자 1명이 숨지고 2명이 다치는 사고가 발생하자, 조국혁신당과 진보당은 이번 사건이 원청인 BGF리테일 의 탐욕과 공권력의 부적절한 대응이 빚어낸 인재라고 규탄하며 강력한 책임 규명을 촉구했습니다. 사고 당일 오전, 진주물류센터 집회 현장에서 사측이 파업을 무력화하기 위해 투입한 2.5톤 물류 차량이 조합원들을 들이받으면서 발생한 이 참사는 단순히 우발적인 사고가 아닌, 예고된 비극이라는 지적이 지배적입니다. 화물연대 노동자들은 지난 1월부터 수차례 원청인 BGF리테일 에 직접 교섭을 요구하는 공문을 보냈으나 사측은 묵묵부답으로 일관했습니다. 특히 노란봉투법 시행 이후에도 원청의 사용자성을 인정하지 않는 태도가 이어지자 노동자들은 생존권을 걸고 파업에 돌입할 수밖에 없었습니다.

진보당 김재연 상임대표는 SNS를 통해 이번 사건에 대해 깊은 유감을 표하며 사측과 공권력의 책임을 강하게 물었습니다. 김 대표는 화물 노동자들이 장시간 노동과 저임금에 시달리면서도, 정당한 권리를 요구할 때마다 돌아온 것은 거액의 손해배상 청구와 계약 해지 협박이었다고 강조했습니다. 또한, 정부가 지입제라는 낡은 제도를 방치하고 노동자의 생존권을 외면한 결과가 오늘의 비극을 불렀다고 덧붙였습니다. 같은 당 손솔 수석대변인 역시 경찰이 농성 중인 조합원들을 강제로 밀어내고 대체 차량의 진입을 도운 과정에서 사고가 발생했다는 점을 지적하며, 공권력이 노동자의 안전보다 자본의 물류 흐름을 우선시했다고 비판했습니다. 이들은 당국이 사고 경위를 투명하게 조사하고 경찰의 과잉 대응 여부를 명백히 밝혀야 한다고 주장했습니다. 조국혁신당 또한 임명희 대변인의 논평을 통해 이번 사건을 기업의 이윤을 위해 노동자의 생명을 희생시킨 참담한 인재로 규정했습니다. 조국혁신당은 BGF리테일이 다단계 하청 구조를 통해 노동자들을 벼랑 끝으로 내몰았음에도 불구하고 법적 책임을 회피하고 있다고 지적했습니다. 또한, 사고 당시 현장에 있던 경찰 인력이 노동자를 보호하기보다 사측의 물류 출고를 돕는 데 집중했다는 점을 언급하며, 경찰의 현장 대응 방식에 대한 엄중한 자체 조사와 관련 책임자의 문책을 요구했습니다. 정부를 향해서는 노란봉투법의 취지를 외면하는 기업에 대해 신속하고 엄격한 법적 잣대를 들이대고, 다시는 이러한 비극이 반복되지 않도록 실효성 있는 근로 대책을 수립할 것을 강력히 촉구했습니다. 이번 사건을 계기로 원청의 사용자성과 화물 노동자의 처우 개선 문제에 대한 정치권의 논의가 더욱 뜨거워질 것으로 보입니다





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CU물류센터 화물연대파업 BGF리테일 노동자사망 정치권규탄

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