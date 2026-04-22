진주 화물연대 사망 사고 둘러싼 가짜뉴스 기승... 경찰 허위 정보 확산에 엄중 경고

경남 진주 화물연대 집회 현장에서 발생한 조합원 사망 사고와 관련해 온라인상에서 허위 정보가 확산되자 경찰이 사실관계 확인에 나섰다. 경찰은 살인 혐의를 받는 가해 운전자에 대한 구속영장을 신청하고 가짜 뉴스 유포에 대해 강력히 대응하겠다는 방침을 밝혔다.

경남 진주에서 발생한 민주노총 공공운수노조 화물연대 조합원 사망 사고를 둘러싸고 온라인상에서 허위 조작 정보가 무분별하게 확산하며 사회적 혼란을 야기하고 있다. 지난 20일 경남 진주시 BGF로지스 진주센터 앞에서 발생한 2.5t 탑차 돌진 사건으로 조합원 1명이 사망하고 2명이 부상을 입는 비극적인 사건이 발생했다. 그러나 사고 직후 온라인 커뮤니티와 소셜 미디어 플랫폼을 중심으로 화물연대 차량이 경찰관을 밟고 지나갔다는 내용의 자극적인 글과 영상이 퍼지며 사실관계가 왜곡되는 현상이 나타났다. 이에 대해 경찰청은 22일 공식 입장을 내고 해당 영상은 사실이 아니며 화물연대 차량이 경찰을 밟고 지나간 사실은 전혀 없다고 단호하게 일축했다. 경찰의 설명에 따르면 유포된 영상과 관련한 상황은 사고 발생 당일인 20일의 현장 상황으로, 당시 차량이 경찰을 밟고 지나간 것은 허구에 불과하다.

실제 당시 현장에서 경찰관 1명이 경상을 입기는 했으나, 이는 온라인에 떠도는 혐오 조장성 게시글의 내용과는 무관한 정황이다. 경찰은 해당 영상이 의도적으로 편집되었거나 사실관계가 오인된 채 전파되고 있음을 경고하며, 무분별한 정보 확산이 수사 진행에 방해가 될 뿐만 아니라 사회적 갈등을 심화시킬 수 있다는 점을 지적했다. 해당 차량 운전자인 남성은 이미 현장에서 특수공무집행방해 등의 혐의로 체포되어 엄중한 사법 절차를 밟고 있다. 한편, 이번 사건의 본질인 화물연대 조합원 사망 사고에 대해서는 경남경찰청 광역수사대가 수사에 박차를 가하고 있다. 경찰은 화물연대 집회 현장에서 조합원들을 덮쳐 사망 사고를 유발한 40대 비조합원 운전자 A씨에 대해 살인 및 특수상해 혐의를 적용해 구속영장을 신청했다. 사건은 지난 20일 오전 10시 32분경 진주시 정촌면 예하리 인근에서 발생했으며, 해당 운전자가 몰던 2.5t 탑차가 집회 현장 인근의 사람들을 들이받으며 참극이 시작되었다. 경찰은 피의자가 집회 현장 근처에서 위험한 행위를 감행한 경위와 살인의 고의성 여부를 집중적으로 파헤치고 있다. 이번 사건은 노동계와 사법 당국 모두에게 민감한 사안인 만큼, 정확한 사실 확인 없이 퍼지는 가짜 뉴스는 유족과 관계자들에게 2차 가해가 될 수 있다. 경찰은 온라인상의 허위 정보 유포자들에 대해서도 엄정 대응 방침을 밝히며, 사건의 실체적 진실을 규명하기 위해 수사력을 집중하고 있다





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화물연대 진주사고 허위정보 살인혐의 경찰수사

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