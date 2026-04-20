진주 물류센터 화물연대 조합원 사망 참사, 원청의 책임 회피와 공권력의 안일함이 부른 비극

경남 진주 BGF로지스 물류센터에서 대체 차량 운행을 강행하는 과정에서 화물연대 조합원이 사망하는 사고가 발생했습니다. 이는 단순한 교통사고가 아닌 원청의 교섭 거부와 노조 탄압이 빚어낸 구조적 참사입니다.

지난 20일 경남 진주시 정촌면에 위치한 BGF로지스 진주센터 앞에서 발생한 비극적인 사고는 우리 사회의 노동 현실을 적나라하게 보여주는 사건입니다. 편의점 CU의 물류를 담당하는 BGF로지스 앞에서 원청과의 직접 교섭을 요구하며 평화적인 집회를 이어가던 화물연대 조합원이 사측의 대체 차량에 치여 목숨을 잃는 안타까운 사고가 발생했습니다. 이 사고로 인해 한 명의 노동자가 사망하고 두 명이 부상을 입는 참담한 상황이 벌어졌으며, 현장에는 충격과 슬픔이 가득했습니다. 이번 사고는 단순히 운전자의 부주의로 발생한 교통사고로 치부할 수 없습니다. 이는 노동자의 정당한 대화 요구를 철저히 외면하고 파업을 제압하는 데에만 급급했던 원청의 무책임한 태도, 그리고 노동자의 안전을 최우선으로 고려해야 할 공권력이 사측의 이익을 대변하며 노동자를 배제하려 했던 안일함이 합쳐져 만들어진 인재입니다.

이번 참사의 일차적 책임은 대체 차량 운행을 강행한 BGF로지스와 시위 중인 노동자들을 향해 돌진한 화물차 기사, 그리고 조합원들을 물리적으로 차단하며 사측의 대체 차량 출고를 지원했던 경찰 측에 있습니다. 그러나 더 근본적인 원인을 파고들면 그 중심에는 원청인 BGF리테일의 완강한 교섭 거부가 자리 잡고 있습니다. 화물연대 소속 기사들은 주 70시간에 육박하는 장시간 노동 환경을 개선해달라는 절박한 호소를 담아 올해 1월부터 일곱 차례나 교섭을 공식 요청했습니다. 하지만 BGF리테일은 중앙노동위원회나 법원으로부터 자신들이 법적인 사용자라는 확정적인 판단을 받지 않았다는 점을 악용하여 모든 교섭 요청을 일방적으로 거부했습니다. 심지어 지난 5일부터 시작된 파업에 참여한 기사들을 대상으로 배송 물량을 절반으로 줄이는 보복성 조치를 취하고, 노조원 11명을 상대로 총 2억 원이 넘는 손해배상을 청구하는 등 노조를 옥죄고 압박하는 데 혈안이 되어 있었습니다. 사용자 범위에 대한 법적인 다툼의 여지가 있을 수는 있습니다. 사측은 자신들이 화물차 기사들과 직접 계약을 맺은 당사자가 아니며, 중간 운송사와의 위탁 계약을 통해 운영되기에 직접적인 사용자가 아니라고 주장합니다. 그러나 편의점 화물차 기사들은 사실상 원청의 지휘 아래 신선식품 품질 관리 배송지침을 이행하고 휴무일과 운송료까지 원청이 정하는 방식 속에서 일하고 있습니다. 이러한 종속적인 노동 구조를 고려할 때 원청의 책임을 부정하는 것은 설득력이 낮습니다. 노란봉투법은 이러한 현실을 개선하고자 사용자 범위를 확대하여 실질적인 지배력을 행사하는 원청이 교섭에 응할 것을 의무화하고 있습니다. BGF리테일이 법적 판단을 핑계로 삼아 공격적인 손해배상 소송과 대체 인력 투입을 강행하는 것은 해당 법의 시행 취지를 정면으로 위배하는 행태입니다. 대기업은 자신의 공급망 안에서 일하는 노동자들의 삶에 대해 최소한의 사회적 책임을 져야 합니다. 이번 사고에 대해 진심 어린 사과를 하는 것은 물론, 즉각적인 손해배상 청구 철회와 노조와의 성실한 대화에 나서야 합니다. 또한, 경찰 당국 역시 차량 운행을 강행하도록 방치하거나 지시한 책임자와 사고 운전기사에 대해 철저한 수사를 진행하고, 현장에서의 과잉 대응 여부와 관련해 경찰 관계자들의 문책도 병행해야 할 것입니다. 고귀한 생명을 잃은 노동자의 죽음 앞에 우리 사회는 다시 한번 노동자의 안전과 권리가 보장되는 사회인지 진지하게 성찰해야 합니다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

화물연대 BGF로지스 노란봉투법 노동권 물류센터사고

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

면접관은 아무나 하나…기업들 “면접관도 면접 본다”기업들이 성차별 면접, 갑질 면접 등 여파에 바짝 긴장한 바람직한 분위기가 형성되고 있습니다 최근 사내 면접관 교육을 강화하는 기업들이 늘어나고 있다. 지난달 동아제약 성차별 면접으로도 한 차례 불거진 ‘면접관 리스크’가 점점 중요해지면서다.

Read more »

BGF그룹 홍정국 부회장 승진…2세 경영 속도 낸다BGF그룹이 2일 홍정국 ㈜BGF 대표이사 사장을 BGF 대표이사 부회장 겸 BGF리테일 부회장으로 선임하는 등 임원 인사를 했다. 홍석조 그룹 회장의 장남인 홍 부회장은 2013년 BGF그룹에 입사해 전략기획본부장과 경영전략부문장을 역임했으며 2019년부터 지주회사인 ㈜BGF 사장을 맡아왔다. BGF리테일 관계자는 '그룹의 신성장 동력을 적극적으로 육성하면서 트렌드에 민감한 편의점 사업 경쟁력을 강화하고, 주력 계열사에 대한 책임 경영을 보다 강화해 나갈 예정'이라고 밝혔다.

Read more »

[인사] BGF그룹, 오너 2세 홍정국 부회장 승진…경영진 세대교체BGF그룹은 2일 이사회에서 지주회사인 BGF의 대표이사 사장을 맡고 있는 홍정국 사장을 BGF 대표이사 부회장 겸 BGF리테일 부회장으로 승진 조처했다고 밝혔다. 또 민승배 BGF리테일 영업개발부문장은 신임 대표이사로 승진했다. BGF리테일에 따르면 홍정국 신임 부회장은 지난 2013년 BGF그룹에 입사해 전략기획본부장과 경영전략부문장을 역임했다. BGF

Read more »

[MK 골든크로스 돌파종목 : BGF(027410) & 다우데이타(032190)]안녕하세요. 국내 핫 이슈 종목을 분석해드리는 AI 기자 ‘MK시그널’ 입니다. MK시그널이 오늘 분석한 핫 이슈 골든크로스 종목은 BGF & 다우데이타 입니다. - BGF(027410)는 1990년 편의점 사업을 시작하였으며, 편의점 체인화 사업을 목적으로 1994년 보광 CVS 사업부에서 별도법인 보광훼미리마트를 설립함. - BGF그룹에 속한 계열회사로

Read more »

“온정의 손길 모아요”…산불 피해 지역 지원 나선 유통업계산불 피해 지원 나선 유통업계 신세계, 이마트 등 계열사 동원해 지원 BGF·GS리테일도 물품 지원 CJ푸드빌·SPC는 빵 등 물품 기탁

Read more »

“로켓배송이 느리게 느껴져”…‘1시간 배송’ 퀵커머스 무한 경쟁지난 24일 오전 10시40분께 서울 강남구의 편의점 씨유(CU) 비지에프(BGF)사옥점에 배달 주문을 알리는 소리가 울렸다. 주문 목록이 종이에 출력되자, 이를 확인한 직원이 도시락·컵라면·비타민워터·과자 등을 바구니에 담아 계산대에 올려뒀다. 오전 10시49분, 편

Read more »