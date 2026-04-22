진종오 의원, 한동훈 지원 행보에 정면 돌파 의지 피력... 당 징계 위협에 굴하지 않겠다는 입장 밝혀

친한동훈계로 분류되는 국민의힘 진종오 의원이 한동훈 전 대표 지원을 이유로 당 차원의 진상조사가 시작된 것에 대해 징계가 두렵지 않다는 입장을 분명히 했습니다. 진 의원은 보수 통합과 올바른 정치적 선택을 위해 행동하고 있다고 강조하며 지도부의 행태를 비판했습니다.

친 한동훈 계로 알려진 국민의힘 진종오 의원이 최근 당으로부터 제명된 한동훈 전 대표의 부산 북갑 국회의원 보궐선거 지원 행보와 관련하여 당 지도부의 징계 압박에도 불구하고 소신을 굽히지 않겠다는 의지를 강력히 드러냈다. 진 의원은 22일 한 라디오 프로그램에 출연해 최근 장동혁 대표가 자신을 포함한 한 전 대표 측근들의 지원 활동에 대해 진상조사를 지시한 사태를 언급하며 작심 발언을 쏟아냈다. 그는 현재의 상황이 자신의 개인적인 정치적 행보에 대한 정당한 조사라기보다는 방미 일정 등 당내 복합적인 논란 속에서 희생양을 찾으려는 정치적 공세에 불과하다고 일축했다. 또한 자신에게 가해지는 징계의 위협이 두렵지 않으며 앞으로도 보수 진영의 미래를 위해 올바른 선택을 이어갈 것임을 분명히 했다. 진 의원은 인터뷰에서 보수 대통합의 필요성을 거듭 강조하며 현재의 보수 정당이 처한 위기 상황을 타개할 인물로 한동훈 전 대표를 지목했다.

그는 보수 진영 내부에서도 한 전 대표만큼 강력한 정치적 희망을 주는 인물이 없다는 여론이 팽배함에도 불구하고, 당이 무소속 신분인 한 전 대표를 돕는 행위를 문제 삼는 것은 스스로 부끄러운 일이라고 강도 높게 비판했다. 특히 한 전 대표가 공식적으로 출마 선언조차 하지 않은 상황에서 당이 과도하게 예민하게 반응하는 것은 국민의 시선에서 볼 때도 납득하기 어렵다는 논리를 펼쳤다. 진 의원은 자신이 현재 행하고 있는 일들이 결코 잘못되거나 틀린 방향이 아님을 확신하며 국민의 판단과 지지를 믿고 나아가겠다는 단호한 태도를 보였다. 이러한 진 의원의 발언은 당내 주류 세력과의 갈등이 심화될 가능성을 시사함과 동시에 자신의 정치적 입지를 더욱 공고히 하려는 전략으로 풀이된다. 한편 진 의원은 최근 불거진 부산 거주 이전설에 대해서도 솔직한 입장을 밝혔다. 서울과 부산을 오가는 과정에서 발생하는 물리적인 시간과 비용의 부담을 줄이기 위해 부산 현지에 작은 원룸을 마련하고 가계약을 진행한 사실을 인정했다. 이는 단순히 일회성 지원에 그치지 않고 현장에서 적극적으로 선거 지원에 임하겠다는 의지의 표현으로 해석된다. 또한 그는 이번 부산 북갑 보궐선거에서 박형준 부산시장과 한 전 대표 간의 공조가 이루어진다면 상당한 시너지 효과를 낼 수 있을 것이라는 기대감을 내비쳤다. 부산 지역구 의원들 사이에서도 무공천 전략이 거론되는 만큼 이길 수 있는 전략을 배제하고 강행하는 지도부의 공천 방식은 결국 총선 패배 시 막대한 책임론에 직면하게 될 것이라고 경고했다. 진 의원은 이러한 당내 갈등 속에서도 지역 민심을 우선하는 행보를 통해 부산 지역 선거판을 주도하겠다는 의도를 분명히 했다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

진종오 한동훈 국민의힘 보궐선거 징계논란

United States Latest News, United States Headlines