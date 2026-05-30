진심 어린 공감은 학습이나 훈련이 가능한 걸까요?

조목님이 사연을 보내주신 건 정말 잘하신 일입니다. 자기에게 이토록 확신이 있으면서도 자신을 의심해볼 줄 안다는 건 쉽지 않은 행운이기에 그렇고, 또 하나는 제가 이 분야에 조금은 자신이 있기 때문입니다.

진심 어린 공감 은 학습이나 훈련이 가능한 걸까요? 요조님을 보면 주변에 좋은 사람들이 많은 것 같아요. 특별한 기술이 있으신 건지도 궁금합니다. 사연 보내주셔서 감사합니다.

'조목조목 반박했다'라고 써주신 문장에 착안해 사연자님을 조목님이라고 불러보겠습니다. 조목님께서 첫 두어 줄에 적어주신 자기소개가 정말 시원하고 멋집니다. 열심히, 그리고 떳떳하게 살아오신 인생이 군더더기 없이 녹아 있네요. 조목님의 화법도 아마 조목님의 똑 부러지는 성격에 더해, 해오신 일이 요구하는 태도가 어우러지며 자연스럽게 형성된 것이 아닐까 짐작해봅니다.

말하자면 하나의 엄연한 개성인 것이죠. 그러나 몸소 두번의 경험 속에서 느끼신 대로 조목님의 화법은 모두에게 환영받는 유형은 아닙니다. 저에게 사연을 보내주신 건 정말 잘하신 일입니다. 자기에게 이토록 확신이 있으면서도 자신을 의심해볼 줄 안다는 건 쉽지 않은 행운이기에 그렇고, 또 하나는 제가 이 분야에 조금은 자신이 있기 때문입니다.

저는 '이야기를 잘 들어준다/ 말을 예쁘게 한다'라는 말을 지금까지 셀 수도 없을 만큼 많이 들어왔습니다. (아마도 그래서 이런 칼럼도 쓰게 된 것이겠지요. 그런 저의 어린 시절은 어땠을까요? 저는 초등학생 때 어떤 여자애랑 가벼운 말싸움을 한 적이 있는데 제가 말을 너무 매섭게 해서 그 여자애에게 결국 얻어맞은 적이 있습니다.

남자애에게도 별 시답잖은 이유로 얻어맞은 적이 있는데 걘 덩치가 아주 컸거든요. 힘으로는 그 애를 상대할 수 없어 말로 울린 적도 있습니다. 저는 막연하게나마 제가 독설의 기운을 타고났다는 걸 알았습니다. 성인이 되어서는 아주 오랜 시간 조심했습니다.

말을 독하게 하는 사람이 아니라 필요할 때 단호하게 말할 줄 아는 사람이 되기 위해서요. 여전히 실수하지만 계속 나아지고 있다고 생각합니다. 조목님도 그렇게 될 수 있습니다. 팀원 수당 사례를 볼까요.

저는 조목님께 두가지 이야기를 드리고 싶습니다. 첫째, 조목님은 생각만큼 이성적인 사람이 아닙니다. 수당이 얼마가 맞는지는 여기서 중요한 문제가 아니니 논외로 두고, 이전에 다른 직원에게서 느꼈던 불쾌한 기억까지 투사하여 목소리를 높였다는 것은 명백하게 감정적인 태도에 가깝습니다. 또한 이성과 원칙은 언제나 나란히 가지 않습니다.

이성적인 사람에게는 오히려 유연함이 있습니다. 원칙이 아무리 중요해도 그것은 이성적 판단에 따라 얼마든지 수정하거나 폐기할 수 있어야 하기 때문입니다. 그런데 조목님에게서는 그런 유연함보다도 나에게 주어진 임무를 완벽하게 수행하고, 원칙을 지키고, 무엇이 옳은지 그른지 판단하는 것만이 중요하다는 경향이 느껴집니다. 그것은 이성적으로 보일 수 있으나 동시에 이성과 멀어지는 태도이기도 합니다.

둘째, 감정적인 게 뭐 어떻습니까. 저는 인간이라면 제아무리 이성을 부르짖어도 꼼짝없이 감정적인 존재라고 생각합니다. 우리는 스스로 인식하든 못 하든 끊임없이 감정을 느낍니다. 살아 있기 때문에 그렇습니다.

이성적인 태도 역시 감정의 바탕 위에서 존재합니다. 감정에 의해 이성은 얼마든지 휘둘리고 또 합리화의 도구가 되기도 합니다. 과거의 경험 때문에 방어적으로 굴었던 조목님은 감정적이었습니다. 팀원의 질린 표정도 감정적이었습니다. 둘 다 그냥 인간적이었던 겁니다





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진심 어린 공감 학습 훈련 조목님 인터뷰

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