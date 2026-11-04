진실화해위, 진도·영천 한국전쟁 민간인 희생 사건 진실규명 결정

3기 진실화해위원회가 진도와 영천의 한국전쟁 전후 민간인 희생 사건을 국가의 불법 행위로 인정했다. 2기가 경찰 기록을 근거로 중지했던 조사가 재개되는 결정이다.

3기 진실·화해를위한 과거사정리위원회 (이하 진실화해위)가 3일 서울 중구 진실화해위원회 에서 제8차 전원위원회를 열고, 전남 진도와 경북 영천의 민간인 희생 사건에 대해 진실규명을 결정했다고 4일 밝혔다. 두 사건은 2기 진실화해위가 경찰 기록을 근거로 희생자 인정을 보류하고 조사를 중지했던 한국전쟁 당시 사건이다.

진실화해위는 이번 결정으로 두 사건을 국가의 불법 행위로 인한 민간인 희생 사건으로 인정했다. 위원회는 이를 한국전쟁 전후 군경에 의한 불법 민간인 희생 사건으로 판단했다.

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진도 사건 희생자 '암살대원' 기록의 쟁점

진실화해위는 진도 사건 일부 희생자가 경찰 기록에 암살대원으로 적혀 있었어도 민간인에 해당한다고 판단했다. 진실화해위원회는 이들이 전투 중 사망한 것이 아니라 경찰의 수복 이후 연행돼 살해됐다고 보았다.

진실화해위에 따르면 한국전쟁 당시 북한이 진도군을 점령한 뒤 경찰이 진도군을 수복했다. 이후 경찰은 북한군 점령 당시 부역자를 색출한다는 명목으로 민간인을 불법적으로 살해한 것으로 나타났다.

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진실화해위는 과거사정리법 등에서 규정하는 민간인 개념에 부합한다는 점을 결정의 근거로 제시했다. 위원회는 외부 전문가 자문을 거쳤고, '암살대'의 실체가 확인되지 않는다는 답변을 얻었다.

진실화해위는 이들이 인민군 점령기에 주민 살해에 관여했는지도 조사했지만 관련 사실을 확인하지 못했다고 밝혔다. 진도 사건에서는 1950년 10월부터 1951년 1월까지 거주지 일대에서 민간인 9명이 진도경찰서 소속 경찰에 의해 희생됐다.

앞서 2기 진실화해위는 피해자 사망 19년 뒤 진도경찰서가 작성한 사찰기록에 일부 희생자가 암살대원으로 적혀 있다는 이유로 민간인으로 볼 수 없다는 의견을 냈다. 이에 따라 조사중지 결정이 내려졌다.

영천 사건 경찰 기록 오류와 사법절차 부재

진실화해위는 영천 사건에서도 경찰 기록에 살인과 방화 등 좌익활동을 했다고 기재된 이들을 희생자로 인정할 수 있다고 보았다. 위원회는 경찰 기록의 신뢰성을 문제 삼아 결정의 근거를 마련했다.

진실화해위는 검토 과정에서 경찰 기록의 일부 오류가 발견된 점을 확인했다. 또한 살인과 방화 혐의에 대해 객관적인 사법절차를 진행한 흔적이 확인되지 않은 점도 종합적으로 고려했다.

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영천 사건에서 민간인 11명은 1949년 2월께부터 1950년 9월께까지 국군과 영천경찰서 소속 경찰에 의해 희생된 것으로 조사됐다. 2기 진실화해위는 당시 경찰 기록만을 근거로 이 사건의 조사를 중지했다.

유족 반응과 대규모 직권조사 결정 계획

진도 사건 희생자 고 허훈옥씨의 한 살 터울 동생 허경옥(89)씨는 이번 결정에 대해 해결되지 않은 채 세상을 떠날까 걱정했는데 해결됐다는 통보를 받아 다행이라고 말했다. 그러면서도 허씨는 국가로부터 억울하게 희생당했는데 인정받지 못하는 일이 더는 있어선 안 된다고 강조했다.

송상교 진실화해위원회 위원장은 늦었지만 진실규명을 하게 되어 희생자들의 넋을 위로할 수 있게 되었다고 말했다. 송 위원장은 2기 진실화해위에서 위원 간 불합의로 조사결과를 받아보지 못한 유족과 그사이 사망한 신청인 가족에게 사과와 위로의 뜻을 전했다.

진실화해위는 지난 6월 국가정보원으로부터 확보한 한국전쟁 처형자 명단을 바탕으로 직권조사를 결정했다. 조사 대상은 희생자 규모가 2만6000여명에 달하는 한국전쟁 전후 군경 민간인 희생 사건이다.