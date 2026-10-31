진성준 국방위원장 美 비자 뒤늦게 발급…여야 공방

진성준 국방위원장이 미국 비자 발급 거부 사흘 만에 공무비자(A-2)를 받았다. 국민의힘은 한미동맹 균열이라 비판했고 민주당은 사대주의라 반박했다.

더불어민주당 소속 국회 국방위원장인 진성준 의원이 미국 비자 발급 거부를 통보받은 지 사흘 만인 31일 주한미국대사관으로부터 입국사증을 발급받았다. 여야는 진 의원의 비자 발급 경위와 한미동맹 신뢰 문제를 두고 같은 날 공방을 벌였다.

진 의원은 이날 오전 페이스북에 글을 올려 오늘 주한미국대사관으로부터 입국사증을 받았다고 밝혔다. 그는 뒤늦게나마 미국 국무부가 대한민국 국회 국방위원장의 공무 비자(A-2)를 발급한 것을 다행스럽게 생각한다고 덧붙였다.

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미 비자 발급 거부와 재발급 경과

진 의원은 지난 28일 미국 측으로부터 비자 발급 거부를 통보받았다고 공개했다. 미국 측은 과거 국가보안법 위반 판결문 영문 번역본과 범죄경력회보서 등 추가 서류를 요구했고, 진 의원은 이를 제출한 뒤에야 입국 승인을 받은 것으로 전해졌다.

진 의원을 단장으로 하는 국회 국방위 방미단은 다음 달 1일 출국해 하와이 미군 태평양사령부 등을 방문할 예정이다. 비자 발급이 이뤄지면서 방미 일정은 예정대로 진행될 것으로 보인다.

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국민의힘 한미동맹 균열 비판

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 대한민국 국회의 국방위원장이 동맹국인 미국으로부터 과거 국가보안법 위반 판결문 영문 번역본과 범죄경력회보서 등을 제출하라는 요구를 받고, 이를 제출한 뒤에야 겨우 입국 승인을 받은 사상 초유의 외교적 망신이자 국가적 참사라고 말했다.

박 수석대변인은 이어 한미동맹의 균열과 양국 간 신뢰 붕괴를 적나라하게 드러낸 상징적 장면이라며, 한미동맹의 신뢰를 무너뜨린 점에 대해 국민 앞에 고개 숙여 사과해야 할 것이라고 밝혔다.

민주당 사대주의라 반박

더불어민주당 이주희 원내대변인은 논평을 내고 국민의힘은 대한민국 국회를 모욕하며 한미동맹을 정쟁에 끌어들이는 반국익적 행태를 중단하라고 반박했다.

이 원내대변인은 국회의 정당한 의정활동이 제약됐는데도 자국 국회의원을 몰아세운다며, 국익은 안중에도 없느냐고 비판했다. 국회의 공식 활동을 가로막은 조치에 설명을 요구하는 것조차 나무라는 태도는 비굴한 사대주의라고 말했다.

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그는 이어 자당 의원도 함께하는 안보 외교를 정쟁거리로 만들고 국방위원장의 공식 활동을 조롱하는 것은 대한민국 국회의 위상과 권위를 허무는 반국익적 자해라고 강조했다.

방미단 일정과 향후 전망

이번 논란은 국회 국방위원장의 공무 비자 발급이 지연되면서 촉발됐다. 진 의원은 비자 거부 사실을 공개한 뒤 사흘 만에 공무 비자를 받았고, 방미단은 예정대로 다음 달 1일 출국한다.

여야는 비자 발급을 둘러싼 책임 공방을 이어가고 있어, 방미단의 하와이 태평양사령부 방문 이후에도 논란이 이어질 가능성이 있다. 국민의힘은 한미동맹 신뢰 훼손을, 민주당은 국회 권위 훼손과 정쟁화를 각각 문제 삼고 있다.