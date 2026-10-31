진성준 국방위원장, 비자 거부 사흘 만에 공무비자 발급…여야 공방

진성준 더불어민주당 국회 국방위원장이 미국 비자 발급 거부 사흘 만에 공무비자(A-2)를 받았다. 국민의힘은 한미동맹 균열이라 비판했고 민주당은 사대주의라 반박했다.

더불어민주당 소속 국회 국방위원회 위원장인 진성준 의원이 비자 발급 거부를 통보받은 지 사흘 만인 31일 미국 공무비자(A-2)를 발급받았다. 진 의원은 이날 오전 페이스북에 글을 올려 주한미국대사관으로부터 입국사증을 받았다고 밝혔다. 그는 뒤늦게나마 미국 국무부가 대한민국 국회 국방위원장의 공무비자를 발급한 것을 다행스럽게 생각한다고 말했다.

진 의원을 단장으로 하는 국회 국방위 방미단은 다음 달 1일 출국해 하와이 미군 태평양사령부 등을 방문할 예정이다. 진 의원은 지난 28일 미국 측으로부터 비자 발급 거부를 통보받았다고 공개한 바 있다. 이번 사안을 두고 여야는 31일 즉각 공방을 벌였다.

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국민의힘, 한미동맹 균열 비판

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 대한민국 국회 국방위원장이 동맹국인 미국으로부터 과거 국가보안법 위반 판결문 영문 번역본과 범죄경력회보서 등을 제출하라는 요구를 받고, 이를 제출한 뒤에야 겨우 입국 승인을 받은 사상 초유의 외교적 망신이자 국가적 참사라고 비판했다.

박 수석대변인은 이어 한미동맹의 균열과 양국 간 신뢰 붕괴를 적나라하게 드러낸 상징적 장면이라며, 한미동맹의 신뢰를 무너뜨린 점에 대해 국민 앞에 고개 숙여 사과해야 할 것이라고 밝혔다. 국민의힘은 이번 비자 발급 과정이 한미 동맹의 균열을 드러낸 장면이라고 규정했다.

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민주당, 사대주의라 반박

더불어민주당 이주희 원내대변인은 논평을 내고 국민의힘은 대한민국 국회를 모욕하며 한미동맹을 정쟁에 끌어들이는 반국익적 행태를 중단하라고 반박했다. 이 원내대변인은 국회의 정당한 의정활동이 제약됐는데도 자국 국회의원을 몰아세운다며 국익은 안중에도 없느냐고 비판했다.

그는 국회의 공식 활동을 가로막은 조치에 설명을 요구하는 것조차 나무라는 태도는 비굴한 사대주의라고 말했다. 이어 자당 의원도 함께하는 안보 외교를 정쟁거리로 만들고 국방위원장의 공식활동을 조롱하는 것은 대한민국 국회의 위상과 권위를 허무는 반국익적 자해라고 했다. 민주당은 국민의힘이 비굴한 사대주의라고 반박하며 맞섰다.

방미단 일정과 향후 전망

진 의원은 비자 발급 거부 사실을 공개한 지 사흘 만에 공무비자를 받으면서 예정된 방미 일정을 그대로 진행할 수 있게 됐다. 방미단은 다음 달 1일 출국해 하와이 미군 태평양사령부 등을 방문할 예정이다. 국회 국방위원장의 공무비자 발급을 둘러싼 논란은 여야 간 정쟁으로 번진 상태다.

국민의힘은 한미동맹 신뢰 훼손을, 민주당은 국회 의정활동 제약과 반국익적 공세를 각각 문제 삼고 있다. 진 의원은 뒤늦게나마 비자가 발급된 것을 다행스럽게 생각한다고 밝혔지만, 이번 사안을 둘러싼 여야의 공방은 당분간 이어질 전망이다.