진성준 국방위원장 방미 비자 문제, 한미 간 협상 결과 주목

진성준 국회 국방위원장이 미국 관용 비자 발급 거부 논란과 관련해 하와이 출국길에 오르는 등 한미 간 비자 문제가 양국 협상을 통해 해결되는 과정을 집중적으로 보도합니다.

더불어민주당 소속의 진성준 국회 국방위원회 위원장이 1일 미국 하와이로 출국하며 관용 비자 발급 거부 사태에 대한 유감을 표명했습니다. 그는 인천국제공항 제2여객터미널에서 국방위 방미단 과 함께 출국길에 오르는 자리에서 취재진과의 인터뷰를 통해 이번 사태에 대한 입장을 명확히 했습니다. 진 위원장은 출국 직전까지 발급 여부가 불투명했던 상황에 대해 대단히 유감스럽다고 강조했습니다. 또한 한국 국회의원 비자 문제와 관련된 양국 간의 협상 결과를 예의주시하겠다고 밝혔습니다.

비자 발급 거부 유감, 동맹 신뢰 검증 문제제기

진성준 위원장은 출국을 하루 앞두고 미국 정부가 비자를 발급해 예정대로 방미 일정이 진행될 수 있게 된 것을 다행스럽게 생각한다고 전했습니다. 그러나 이번 사건이 동맹국 간 상호 존중과 신뢰라는 원칙에 부합하는지 깊은 문제의식을 가지고 있음을 드러냈습니다. 그는 언론과 군사 전문가들 사이에서 이번 사안이 동맹 길들이기가 아니냐는 의심의 목소리가 나올 정도라고 지적했습니다. 대한민국 국가 위상과 국격, 그리고 국회의 권위를 생각할 때 유감을 표하지 않을 수 없었다고 강조했습니다.

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미국 정부가 뒤늦게 입국 사증을 발급한 점을 참 다행스럽게 여기며, 이는 한미동맹에도 좋은 일이라고 평가했습니다. 진 위원장은 미국 국무부 장관이 한국 국회의원의 비자 문제를 심각한 문제로 인식하고 있다고 밝힌 데 대해 환영한다는 뜻을 전했습니다. 양국 간의 협의를 통해 이 문제가 해결되어 나가겠다는 입장을 긍정적으로 바라보며, 협상 결과가 어떻게 나올지 주의 깊게 지켜보겠다고 다짐했습니다.

방미단 구성과 주요 안보 협력 논의 예정

이번 방미 활동은 국익 최우선의 원칙과 국격 존중의 원칙에 입각해 진행될 예정입니다. 진 위원장은 한미동맹의 미래에 대해 충실하게 협의하고 돌아오겠다고 강조했습니다. 오는 5일까지 미국 하와이에 위치한 태평양사령부를 방문하여 한·미 간 안보 협력 강화 방안을 모색할 것입니다. 또한 동맹의 발전 방안 등에 대해 심도 있는 논의를 펼칠 계획입니다.

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진성준 위원장을 필두로 김병주 민주당 의원, 임종득 국민의힘 의원, 천하람 개혁신당 의원 등 총 4명으로 구성된 방미단이 함께 움직입니다. 이 방미단은 양당 및 기타 정당 의원들이 포괄적으로 참여하여 한미 안보 협력의 폭넓은 시각을 확보하고 있습니다. 국방위원회 위원장으로서의 역할을 수행하며 미국의 태평양 사령부 관계자들과의 회의를 통해 실질적인 안보 이슈를 해결해 나갈 것으로 예상됩니다.

미국 국무장관 발언과 외교부 신속 대응 경과

사건 전후로 외교적 긴장감이 고조되는 양상이었습니다. 진성준 위원장은 지난달 28일 성명을 내고 미국 측으로부터 비자 발급이 거부됐다며 강력하게 유감을 표명했던 바 있습니다. 이에 따라 조현경 외교부 장관은翌日 미국 측에 신속한 비자 발급을 요청하며 외교적 노력을 기울였습니다. 이러한 외교적 개입 이후 지난달 31일 진 위원장은 페이스북을 통해 비자가 발급되었음을 확인했습니다.

진 위원장은 당시 "뒤늦게나마 미 국무부가 한국 국회 국방위원장의 공무 비자를 발급한 것을 다행스럽게 생각한다"며 안도감을 표시했습니다. 한편 마코 루비오 미국 국무장관은 지난달 31일(현지시간) 조지아주 애틀랜타에서 주요 20개국(G20) 외교장관 회의 계기로 진행된 기자회견에서 이 문제에 대한 질문을 받았습니다. 그는 한국 국회의원들의 비자 문제를 포함해 한·미 관계에 대한 우려가 있다며 "약 20년 전의 행적과 관련해 문제가 제기된 특정 개인의 비자 사례가 하나 있었던 것 같다"고 설명했습니다.

루비오 장관은 비자 문제가 기자회견에서 논의될 사안이 아니라 양자 협의를 통해 우리가 해결해 나갈 것이라고 못 박았습니다. 이 같은 미국 측의 입장은 문제 해결을 위한 공식적인 대화 채널이 열렸음을 시사합니다. 이제 남은 것은 이러한 협상을 통해 상호 존중과 신뢰가 회복되는 구체적인 결과를 확인하는 것입니다. 진성준 위원장이 하와이에서 수행할 방미 임무가 한미 동맹 관계의 회복과 강화에 기여할 수 있을지 주목됩니다.