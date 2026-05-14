진보당, 국민의힘 펼침막 철거와 대립

진보당은 최근 춘천 거리엔 ‘대통령도 죄를 지으면 감옥에 가자. 2017년 3월10일 이재명’이라고 적은 국민의힘 펼침막이 내걸렸다. 진보당 춘천지역위원회는 ‘그래서 윤석열이 감옥에 갔습니다. 2026년 2월19일 윤석열 1심 무기징역 선고’라고 적힌 펼침막을 제작했다. 진보당은 지난 12일 밤부터 13일 새벽까지 국민의힘 펼침막이 있는 곳마다 찾아가 설치했다. 일부 지역에선 개인 명의로 ‘맞불’ 펼침막이 설치되고 있다.

진보당 은 엑스에 ‘어제 진보당 춘천시위원회의 현수막이 떨어진 김에, 전국의 국민의힘 해당 현수막 위치를 받습니다. 디엠 주셔도 되고, 답글 달아주셔도 됩니다. 지역명과 상세 위치를 알려주시면 해당 진보당 지역위에 전달하겠습니다’라고 올렸다.

최근 춘천 거리엔 ‘대통령도 죄를 지으면 감옥에 가자. 2017년 3월10일 이재명’이라고 적은 국민의힘 펼침막이 내걸렸다. 진보당 춘천지역위원회는 ‘그래서 윤석열이 감옥에 갔습니다. 2026년 2월19일 윤석열 1심 무기징역 선고’라고 적힌 펼침막을 제작했다. 진보당은 지난 12일 밤부터 13일 새벽까지 국민의힘 펼침막이 있는 곳마다 찾아가 설치했다. 일부 지역에선 개인 명의로 ‘맞불’ 펼침막이 설치되고 있다.

진보당 펼침막이 화제가 된 건 이번이 처음은 아니다. 김기현 국민의힘 의원이 지역구인 울산에서 ‘민주당의 내란 선동에 대한민국이 무너지고 있습니다’라는 펼침막을 달자 진보당은 ‘김기현의 내란 선동에 국민 억장이 무너지고 있습니다’라는 펼침막을 달았고, ‘대통령 되면 죄가 사라집니까? 재판 중지 웬 말입니까! ’라는 박성민 국민의힘 울산 중구 의원에겐 ‘내란 공범들이 할 소리는 아니지요’라고 대응했다.

조정훈 국민의힘 서울 마포갑 의원이 ‘올 한 해, 당신을 여기까지 버티게 한 힘은 무엇이었나요? ’라고 물은 것에는 ‘윤석열 파면과 구속입니다’라는 답이 달렸다





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