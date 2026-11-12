진보당, 청해부대 파병 연장 동의안 졸속 처리 반대와 여야 비상 숙의 촉구

진보당 윤종우 원내대표가 12일 청해부대 파병 연장 수정 동의안에 대해 성급한 처리를 비판하며 여야 국회의원 전원의 비상 숙의를 제안했다.

진보당 윤종우 원내대표는 12일 국회 소통관 에서 기자회견을 열고 청해부대 파견 연장 수정 동의안에 대한 강력한 비판의 목소리를 높였다. 윤 원내대표는 정부가 국회에 제출한 이번 동의안이 졸속으로 처리될 경우 국민의 생명과 안전이 위협받을 수 있다며 즉각적인 처리 중단을 촉구했다.

진보당은 이번 동의안이 단순히 선박 보호를 넘어 미국의 군사작전에 우리 군대를 편입시키는 꼼수라고 규정했다. 윤 원내대표는 정부가 명분으로 내세우는 우리 선박 보호가 실제로는 대한민국 국군을 미국의 군사 작전 시스템에 편입시키려는 의도라고 지적했다.

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윤 원내대표는 10월 1일 한 언론사가 의뢰한 여론조사 결과도 인용하며 정부의 주장을 반박했다. 해당 조사에 따르면 정부의 우회적인 파병 방식 확대에 대해 국민 대다수가 반대하고 있다는 사실이 확인되었다. 그럼에도 불구하고 정부당국자가 미국에 성의를 보이기 위해 파병한다고 발언한 것은 용납할 수 없는 망언이라고 강하게 비판했다.

진보당은 기뢰 제거 전력 투입의 명분 역시 문제라고 꼬집었다. 해적들이 해협에 기뢰를 설치하지 않는다는 사실은 기본적 상식이다. 윤 원내대표는 설령 종전 후 해협 안전을 위한 기뢰 제거가 필요하다 하더라도 이는 이란 등 관련국과의 협의를 거쳐 평화 유지 차원에서 검토해야 할 사안이라고 강조했다.

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또한 윤 원내대표는 현재 국제 정세가 미국의 중간선거 이후 종전 기류가 일고 있는 시점이라고 분석했다. 미국 내부에서도 무리한 전쟁 개입에 대한 비판과 조기 출구 전략이 본격화되고 있는 상황에서, 우리만 성급하게 파병을 결정할 이유는 없다는 것이 진보당의 입장이었다.

마무리 발언에서 윤종우 원내대표는 국회가 정부의 위험한 결정을 검증할 헌법적 의무가 있다고 말했다. 그는 국민의 생명과 안전이 직결된 사안인 만큼 면밀한 검증이 이루어질 때까지 파병 동의안 처리를 중단할 것을 요청했다. 또한 여야 의원 모두가 참여하는 국회의원 전원 비상 숙의를 제안하며, 청년의 안전과 파병의 위험성, 위헌 요소를 모두 검증하자고 호소했다.