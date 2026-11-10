진보당, 청와대 앞 긴급 기자회견 통해 청해부대 파병 연장 수정안 비판

진보당은 10일 청와대 앞에서 기자회견을 열고 국방부가 제안한 청해부대 파견 연장 수정 동의안을 '꼼수 파병'으로 규정하며 전면 철회를 촉구했다.

진보당 최고위원회와 의원단은 10일 오전 청와대 분수대 앞에서 긴급 기자회견을 열었다. 당 측은 정부의 청해부대 파견 연장 수정 동의안을 '꼼수 및 우회 파병'으로 규정했다. 기자회견을 통해 당은 해당 동의안의 전면적인 철회를 강력히 촉구했다.

작전 구역 확대로 인한 파병 논란

이날 기자회견은 국무회의에서 청해부대 파견 연장 수정 동의안이 심의될 것으로 알려지면서 급박하게 개최되었다. 정부는 지난 5일 차관회의에서 청해부대 작전 구역을 기존 대비 약 2배 확대하기로 의결한 바 있다. 이 내용에는 P-8A 해상초계기 추가 파견과 폭발물처리반(EOD) 투입도 포함되었다.

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진보당 김종훈 대표는 기자회견에서 호르무즈 해협의 치열한 군사적 상황을 지적했다. 그는 미국이 중간선거 하루 전날 이란 영토를 공습했으며, 6일에도 추가 공습이 이루어졌다고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 이를 이란 방공망 제거를 위한 공격이라고 설명했다.

김 대표는 오만만이 호르무즈 해역과 직접 연결되어 있다고 강조했다. 그는 미군과 이란 간 군사적 대치나 충돌이 발생할 수 있는 위험한 해역임을 지적했다. 작전 구역 확대가 단순한 안전 조치가 아닌 정치적 의도임을 비판했다.

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강신철 장관의 해명과 당의 반박

강신철 국방부 장관은 9일 국회 국방위원회에서 우회 꼼수라는 지적에 해명했다. 그는 전쟁에 불관여하고 불간섭한다는 원칙을 분명히 밝혔다. 우리 장병과 국민, 선박을 보호하기 위한 조치임을 강조했다.

그러나 진보당은 이러한 해명을 일축했다. 윤종오 원내대표는 해적 대항과 국민 선박 보호가 목적이라면 P-8A와 기뢰 제거 전력 추가 파견 이유가 무엇인지 묻는 의문을 제기했다. 그는 미국 대이란 작전과 이를 어떻게 분리할 것인지 명확히 밝히라고 요구했다.

위험성 지적과 평화 촉구 요구

송영주 최고위원은 위성락 안보실장의 태도 변화를 지적했다. 그는 안보실 차원에서 결정되지 않았다고 하더니 기습적으로 국무회의에 안건을 상정했다고 비판했다. 확대된 작전 구역이 예멘 후티 반군의 사정권과 겹칠 우려가 있다고 강조했다.

오만만과 호르무즈 해협은 군사 작전상 단일 전장으로 보인다고 덧붙였다. 이란이 이미 경고 성명까지 발표한 상황을 고려할 때, 현재 필요한 것은 전쟁터에 군함을 보태는 것이 아니라고 지적했다.

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진보당은 종전을 요구하는 평화의 목소리가 더 필요하다고 강조했다. 김종훈 대표는 강대국의 요구에 고개 숙이는 꼼수 파병이 국민 자존심을 짓밟는다며 분노를 표출했다.

시위와 정치적 요구 사항

진보당 대표를 비롯한 최고위원들은 릴레이 1인 시위를 진행했다. 참가자들은 '청해부대 꼼수 파병 시도 즉각 철회하라'는 구호를 외쳤다. 대통령에게 전쟁 불개입 약속을 지켜달라는 요구도 함께 제기했다.

당측은 침략 전쟁에 가담하는 파병 동의안은 위헌이라고 주장했다. 국무회의에서 해당 안건이 논의되는 것에 대해 강력히 반발했다. 진보당은 정부와 민주당에게 파병이 아닌 작전 구역 확대 이유를 설명할 것을 재차 요구했다.