진보당, 부산 연제구청장 선거에서 공동주자로 단일화 시의원추천

진보당은 부산 연제구청장 선거에 출마하는 이승민, 김병규 후보가 사퇴하겠다고 밝혔다. 이들은 단일화를 추진하기로 결정하고, 민주당에 후보 단일화를 촉구하는 선제 조치로 해석된다.

수정 2026-05-14 12:25:25 더불어민주당과 진보당 , 국민의힘이 3파전을 벌이고 있는 부산 연제구 청장 선거에서 후보 단일화 를 추진하는 진보당 이 시의원 후보를 전격 사퇴시켰다. 민주당에 후보 단일화 를 촉구하는 진보당 의 선제 조치로 해석된다.

진보당은 부산 연제구 제1선거구 이승민, 제2선거구 김병규 시의원 후보가 조건 없이 사퇴한다면서, 연제구청장 후보 단일화를 촉구했다. 진보당은 ‘우리 시의원 후보들의 충분한 경쟁력을 확인했으나 표가 분산된다면, 결국 국민의힘 후보에게 어부지리를 안겨준다’면서 ‘연제구 시의원 선거에서 민주당 후보가 승리할 수 있도록 모든 노력을 다하겠다’고 밝혔다. 연제구청장 선거에서의 후보 단일화에 대해 ‘단일화 방법 일체를 민주당 부산시당에 일임하겠다’면서 ‘이번 선거로 내란세력을 청산하면, 민주와 진보의 건강한 경쟁으로 사회대개혁과 새로운 부산을 함께 만들어나가기를 소망한다’고 강조했다.

부산 연제구청장 후보 지지도 조사 결과(리얼미터)

연제구 거주 만 18세 이상 남녀 503명을 대상으로 조사한 결과, 연제구청장 후보 지지도는 국민의힘 주석수 후보 38.0%, 진보당 노정현 후보 32.8%로 오차범위 내 접전이었다. 더불어민주당 이정식 후보는 22.3%로 오차범위 밖으로 나타났다. 기타 인물 1.3%, 없음 2.7%, 잘 모름 3.0%였다. 이정식 후보를 단일후보를 할 경우에는 주석수 후보 42.5%, 이정식 후보 40.2%로 격차는 2.3%포인트였다.

없음 9.3%, 잘 모름 8.1%이었다. 또한 지난 7일~9일 KBS부산총국 의뢰로 여론조사 전문기관 한국리서치가 부산 연제구 거주 만 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 벌인 조사 결과 국민의힘 주석수 후보 28%, 진보당 노정현 후보 26%, 민주당 이정식 후보 16%로 집계됐다.

이 조사 결과는 무선 ARS 방식(휴대전화 가상번호 100%)으로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트이며, 응답률은 8.6%다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다





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부산 연제구 청장 단일화 추진 진보당

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