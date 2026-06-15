진보당, 홈플러스 사태에 공적 개입 및 국회 논의기구 구성 촉구

진보당 김재연 상임대표와 윤종오 원내대표는 MBK의 '먹튀'와 정부·정치권의 무대응을 비판하며, 홈플러스 노동자들의 생존권 보장을 위해 공적 개입과 국회 차원의 논의기구 구성을 요구했다. 33일째 이어진 무기한 단식과 3,500명 해고 위기 등 사태의 심각성을 강조했다.

진보당 김재연 상임대표와 윤종오 원내대표는 6월 15일 국회 본청 진보당 회의실에서 열린 제91차 대표단회의에서 홈플러스 사태와 관련해 잇따라 발언하며 정부와 정치권을 강력히 비판했다.

두 사람은 공통으로 사모펀드 MBK의 '먹튀'와 정부·정치권의 무대응을 문제 삼으며, 공적 개입과 국회 차원의 논의기구 구성을 촉구했다. 홈플러스 노동자들의 무기한 단식농성은 이날까지 33일째 지속되고 있다. 지난해 3월 홈플러스의 기업회생절차 신청 이후 노동자들은 이번까지 모두 네 차례 단식에 나섰으며, 안수용 마트노조 홈플러스지부장은 지난 금요일 쓰러져 병원으로 후송되기 전까지 총 99일간 단식을 이어간 것으로 알려졌다.

단식이 장기화하는 동안 37개 점포 폐점과 3,500명 해고 위기가 현실화하고, 추가로 10여 개 점포 휴업 가능성까지 거론되면서 현장 노동자들의 생존권 불안도 더욱 커지고 있다. 김재연 상임대표는 "이 사태는 정부가 사모펀드 규제에 손을 놓고 있었던 결과로 10만 명의 일자리가 날아가게 된 것"이라며 "MBK가 홈플러스를 인수하던 때부터 노동조합은 먹튀 자본의 위험성을 줄기차게 경고했지만 정부와 국회는 대책을 마련하지 않은 채 방관했다"고 비판했다. 이어 "이재명 정부와 여당에 묻는다.

사태가 이 지경에 이르도록 정부와 여당은 도대체 무엇을 했느냐"며 "노동자들이 하나뿐인 목숨을 걸고 1년 넘게 싸우는 동안 문제 해결을 위해 어떤 노력을 해왔느냐"고 따져 물었다. 김 대표는 이재명 대통령이 유럽 순방 중 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글을 인용해 "여당은 국민의 먹고사는 현실의 문제를 해결하며 결과로 증명해야 하는 책임이 있다"며 "그 발언대로 사모펀드의 먹튀 행각으로 일자리를 잃게 된 노동자들의 먹고사는 문제 해결에 나서라"고 촉구했다.

민주당을 향해서도 "정치는 없는 길도 만드는 것이라며 지난해 12월 병원에 찾아와 노동자들에게 했던 약속을 지키라"며 "개별 국회의원들의 행보를 넘어 당 차원의 관심과 문제 해결 의지를 보여야 한다"고 요구했다. 그러면서 "이재명 정부 1년, 노동자들은 너무 오래 기다렸다"며 "노동자의 절규와 눈물을 무겁게 받아안고 민생을 책임지는 모습으로 답하라"고 말했다. 윤종오 원내대표는 국회와 정부의 행동을 촉구하며 홈플러스 사태의 장기화와 MBK의 청산 수순을 짚었다.

윤 원내대표는 "홈플러스 사태가 1년을 넘기고 있고, 벌써 단식만 네 번째"라며 "홈플러스 노동자들은 동료와 그 가족을 위해 곡기를 끊고 목숨을 걸었다"고 말했다. 이어 "단식 때마다 정부·여당이 찾아와 사태 해결을 말했지만 지금까지 바뀐 것은 없다"며 "37개 점포 영업중단과 폐점이 통보됐고, 노동자 3,500명이 거리로 내몰리게 생겼다. 추가로 10여 개 점포 휴업 이야기까지 나온다"고 지적했다. 윤 원내대표는 MBK가 사실상 청산 수순을 밟고 있다고도 짚었다.

그는 "농성 때마다 숱한 약속을 했던 정치인들이 원망스럽다는 노동자의 한탄이 나온다"며 "정치가 희망고문만 하는 사이 MBK는 핵심 자산을 팔아치우며 청산 과정을 밟고 있다"고 비판했다. 그러면서 "홈플러스 청산은 MBK와 일부 채권단에게만 이익을 주고, 수조 원에 달하는 막대한 비용을 사회에 떠넘기는 일"이라며 "약탈적 차입매수와 알짜 점포 매각, 수조 원 배당잔치로 MBK는 막대한 수익을 챙겼다. 투기자본의 탐욕을 위해 노동자와 입점업체, 그 가족들이 더 이상 희생돼서는 안 된다"고 성토했다. 진보당은 홈플러스 사태 해법으로 국회 차원의 논의기구 구성과 공적 개입을 제시했다.

윤 원내대표는 "홈플러스 사태 해결을 위한 국회 차원의 논의기구 구성을 촉구한다"며 "정부가 더 늦기 전에 유암코를 통한 공적 개입을 하도록 이끌어야 한다"고 강조했다





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진보당 홈플러스 MBK 사모펀드 단식농성

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