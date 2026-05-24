진보·보수 네거티브 선거 연대 도전, 중진 지지 구도 갈등 예고

6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거가 다가온 상황에서 진보·보수 진영 내 '집안싸움'이 가열되는 것으로 확인되었습니다. 무소속 김관영·더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 예비후보는 선거를 앞두고 각축전을 이어나가고 있습니다. 이원택 후보는 김관영 후보의 '내란 방조' 논란에 직격탄을 맞춰 반격할 방침을 가지고 있으며, 정 대표의 지원도 받을 전망입니다. 또한, 부산 지역에서는 유의동 후보와 황교안 후보가 3파전 구도를 형성하고 있는 가운데, 중진들의 지지 구도 또한 갈등하는 것으로 나타났습니다.

6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거가 열흘 앞으로 다가온 24일 진보·보수 진영 내 '집안싸움'이 가열되는 양상을 보이고 있습니다. 무소속 김관영·더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 예비후보가 14일 전북선거관리위원회에서 후보로 등록하고 있으며, 김관영 후보는 민주당에서 억울한 '컷오프'(공천 배제)를 당했다고 주장하며 이원택 후보를 향해 각을 세우고 있습니다.

이원택 후보는 12·3 비상계엄 당시 전북지사였던 김관영 후보의 '내란 방조' 논란을 꺼내며 반격 중입니다. 지난 17일 전북을 찾았던 정 대표가 25일 재차 전북을 찾아 이 후보를 지원하는 등 중진들도 지지 의사를 표한 가운데, 부산 지역의 상황에 대해 설명드렸습니다. 부산 북갑에서는 유의동 후보와 황교안 후보가 3파전 구도를 형성해 무소속 한 전 대표와 함께 이뤄지는 '집안싸움'에 대해 설명했습니다. 특히, 유권자들이 '어부지리 당선'을 막기 위해 표를 몰고 있는 상황입니다.

부산 북갑에서 유권자들이 권투경기를 펼치는 것을 본다면, 유권자들이 민주당 하 후보의 '어부지리 당선'을 막기 위해 승리 가능성이 큰 쪽으로 표를 몰仕組み입니다





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