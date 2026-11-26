진도간첩단 조작사건 피해자를 간첩이라고 발언한 황인수 전 진실화해위 조사1국장과 국가가 유족에게 4000만원을 지급하라는 2심 판결이 나왔습니다. 재판부는 허위사실을 적시해 피해자의 명예를 훼손했다고 판단했습니다.

서울고법 민사37-3부(재판장 박은영)가 전날인 25일 진도간첩단 조작 사건 피해자 유족에게 손해배상금을 지급하라는 2심 판결을 내렸다는 사실이 26일 판결문을 통해 확인됐다. 이번 소송은 고 석달윤 씨의 아들 석권호씨 등이 국가와 황인수 전 진실화해위 조사1국장을 상대로 제기한 8000만원 규모의 손해배상 청구다. 재판부는 국가와 황씨가 유족에게 4000만원을 지급해야 한다고 판단했다.

황인수 전 국장은 국가정보원 출신으로, 지난해까지 2기 진실화해위에서 활동했다. 그는 국회 국정감사 등에서 신변 노출 위험을 이유로 마스크를 벗지 않아 논란이 되기도 했다. 이번 판결은 그의 과거 발언이 법원에서 불법 행위로 인정됐다는 점에서 주목된다.

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2심 재판부가 황인수 발언의 명예훼손을 인정한 이유

2심 재판부는 황인수 전 국장의 발언이 허위사실을 적시해 피해자의 명예를 훼손했다고 판단했다. 1심과 달리 명예훼손 책임을 인정한 것이다.

황인수 전 국장은 2023년 10월 진실화해위 직원들을 교육하는 자리에서 진도간첩단 조작 사건과 석달윤씨에 대해 조작이 아니라고 말했다. 그는 석씨가 간첩 활동을 한 것이 맞다는 취지로도 발언했고, 무죄방면 뒤 14억원을 받은 것을 그냥 두지 않겠다는 취지의 말도 했다.

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1심 재판부는 황씨의 발언이 외부로 전파될 가능성이 없어 명예훼손에 해당하지 않는다고 봤다. 반면 2심 재판부는 전파 가능성을 고려하더라도 해당 발언이 처음부터 외부로 전파될 개연성이 충분했다고 판단했다.

재판부는 진실화해위 조사1국 국장이 소속 직원들을 상대로 종전 진실규명결정과 법원의 재심 무죄판결을 정면으로 부정한 것 자체가 매우 이례적이라고 지적했다. 이어 이례성과 파급효과 등을 고려하면 해당 발언의 전파 개연성이 충분했다고 밝혔다.

진도간첩단 조작 사건의 배경과 피해 경위

진도간첩단 조작 사건은 1980년 5월 중앙정보부(중정)가 전남 진도군에서 벌인 간첩 조작 사건이다. 이 사건의 출발점은 남파간첩의 진술이었다.

중정은 남파간첩의 진술을 토대로 한국전쟁 때 월북한 박양민씨의 남파 가능성을 염두에 두고, 박씨의 친족에 대한 내사를 벌였다. 조사 과정에서는 장기간의 불법 구금과 고문이 이뤄졌다.

박양민씨의 고종 10촌인 석달윤씨는 무기징역형으로 복역하다 18년 만인 1998년 가석방됐다. 진실화해위는 2007년 중정의 불법 수사 과정을 인정하며 석씨 사건에 대해 진실규명 결정을 내렸다.

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이후 대법원은 2009년 석씨 재심 사건에서 무죄 판결을 내렸다. 황인수 전 국장의 발언은 이처럼 진실규명 결정과 재심 무죄판결이 나온 사건을 정면으로 부정하는 내용이었다는 점에서 재판부의 판단 대상이 됐다.

민변 공익인권변론센터가 요구한 공식 사과와 국가배상책임

민주사회를 위한 변호사모임 공익인권변론센터는 이번 판결이 황인수 개인의 배상책임뿐 아니라 대한민국의 국가배상책임을 인정했다는 점에서 의미가 크다고 밝혔다. 단체는 논평을 통해 판결의 의미를 강조했다.

같은 단체는 가해자와 관련 책임자들이 국가폭력 피해자의 명예회복을 위해 설립된 국가기관에서 2차 가해가 이루어진 데 대해 유족들에게 공식적으로 사과해야 한다고 요구했다.

재판부는 황인수 전 국장이 직원 교육이라는 명분 아래 왜곡된 인식을 토대로 망인에 대한 허위사실을 거리낌 없이 유포했다며, 불법의 정도가 결코 가볍지 않다고 지적했다. 국가정보원에 장기간 근무한 인물이 중앙정보부의 과거 입장을 그대로 반복했다는 점도 판단 근거로 제시됐다.

재판부는 황인수 전 국장의 발언이 우리 사회가 어렵게 밝혀낸 국가폭력의 진실과 반성을 근거 없이 부정한 것이라며, 망인과 유족에게는 치유하기 어려운 2차 가해라고 판단했다.