직업계고 취업률 4년 만에 상승, 반도체 특화 지역 기록 최고

2026년 직업계고 졸업자 취업률이 전년 대비 0.6%p 상승한 55.8%를 기록했다. 특히 반도체 산업이 발달한 대구와 충남 지역이 전국 최고 수준을 달성하며 취업률 반등에 기여했다.

교육부 와 한국교육개발원 은 2026년 직업계고 졸업자의 취업률 이 4년 만에 상승세로 전환했다고 5일 밝혔다. 전국 직업계고 졸업생 6만 3038명 중 1만 6209명이 취업을 완료했으며, 전체 취업률 은 55.8%를 기록했다. 이는 전년 동기보다 0.6%포인트 증가한 수치로, 최근 5년간 지속되던 하락 추세가 처음으로 반전된 의미 있는 결과다.

지역별 취업률 반도체 산업과 연관

특히 반도체와 바이오 관련 산업이 활발한 대구·경북·충남 지역의 취업률이 전국에서 가장 높게 나타났다. 대구는 68.7%, 경북은 67.7%로 상위권을 차지했으며, 충남 또한 58.6%를 기록해 지역 평균을 웃돌았다. 대전(59.9%), 울산(58.8%), 세종(57.8%), 경남(57%), 부산(56.6%) 등 총 8개 지역이 전국 평균인 55.8%보다 높은 수치를 보였다.

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이들 지역은 반도체와 첨단 제조업 생산시설이 밀집해 있어 직업계고 졸업생을吸纳할 일자리 수요가 많은 것으로 분석된다. 충남에는 삼성전자 천안과 온양 사업장, 디스플레이 및 반도체 기업들이 밀집해 있고 바이오·제약 클러스터가 조성되어 있다. 대구와 경북은 구미 국가산업단지를 중심으로 반도체 소재·부품·장비 기업과 전자부품 업체가 집중되어 있어 기술 인력 흡수력이 높다.

마이스터고 취업률 71.8%로 선도

학교 유형별로는 마이스터고의 취업률이 71.8%로 가장 높았다. 이어 특성화고가 53.6%, 일반고 직업반이 37.8%를 기록해 교육 과정과 진로 맞춤형 교육의 효과가 확인되었다. 마이스터고의 경우 충남이 81.5%, 경북이 81.3%, 대구가 81.0%로 3개 지역이 모두 80%를 넘었다.

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특히 마이스터고 여성의 취업률이 80.4%로 남성(70.2%)보다 10%포인트나 높은 것으로 나타났다. 전체 직업계고에서도 여성(57.8%)이 남성(54.7%)보다 3.1%포인트 높은 취업률을 보였으나, 성별 차이보다 학교 유형에 따른 격차가 더 큰 특징이 드러났다. 이는 현장 중심의 실습 교육이 여성의 기술 직업 진입 장벽을 낮추는 데 효과적이었음을 시사한다.

취업의 질적 수준 300인 이상 기업 확대

기업 규모별 취업자 비중은 300명 미만 기업이 31.9%로 가장 높았지만, 300인 이상 대기업 및 중견기업으로의 취업 비율이 지속적으로 늘고 있다. 1000명 이상 기업 취업 비중은 28.3%, 300∼1000명 미만은 10.1%였다. 300명 이상 기업에 취업한 비율은 38.4%로 5년 연속 증가하며 취업의 질이 개선되고 있다.

교육부 차관 기업 취업 개선 고무적

성인옥 교육부 차관은 지역균형발전의 핵심 인력인 직업계고 기술인재들의 취업률 반등이 의미 있는 결과라고 평가했다. 특히 300인 이상 기업 취업률이 5년 연속 상승하는 등 취업의 질이 계속 개선되고 있는 점은 고무적이라는 입장을 전했다.

직업계고 관계자는 남성 취업률이 낮은 이유로 병역 문제와 대기업 채용 기피 현상을 꼽았다. 고졸과 대졸 간 임금과 승진 문제에서 동등한 대우가 이루어져야 직업계고 지원자 증가와 취업 질 향상이 가능하다는 지적이다.