직업계 고생 현장 실습 산재 증가, 안전교육 실효성 논란

직업계 고교 현장 실습 중 산업재해가 지속적으로 증가하고 있는 가운데, 온라인 중심의 안전교육이 형식적으로 운영되어 실질적인 효과성이 낮다는 비판이 제기되고 있습니다.

직업계 고등학교 현장 실습 중 발생하는 산업재해 사고가 증가세에 있는 가운데, 이에 대한 안전교육 의 실효성을 둘러싼 논란이 뜨겁습니다. 교육부 로부터 제출받은 자료에 따르면, 현재 시행 중인 안전교육 시스템은 형식적인 이수에 그치고 있어 실제 위험 상황에서 학생들을 보호하지 못하는 실정입니다.

현장 실습 중 산업재해 지속 증가

최근 몇 년간 직업계 고교생의 현장 실습 참여 인원은 줄었음에도 불구하고, 사고 발생 건수는 오히려 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 교육부 통계에 따르면 2021년부터 2025년 사이 현장 실습 참여 학생 수는 2만 5636명에서 27.1% 감소한 1만 7202명으로 줄었습니다.

Also read 한국 수출 첫 9천억 달러 돌파...“11월 중 1조 달러 확실시”

반면 산업재해 발생 건수는 2021년 6건에서 2022년 7건, 2023년 12건으로 증가했고 2024년에는 14건을 기록하며 꾸준히 늘어나는 추세입니다. 특히 지난해 현장 실습中生 산업재해 보상 청구 건수는 30건으로 전년대비 50% 늘었으며, 2016년 이후 가장 높은 수치를 보였습니다.

온라인 교육 중심의 형식적 안전관리

교육부는 3학년 학생들이 산업 현장으로 나가기 전에 보호 및 산업안전보건 교육, 실습 직전 특별교육, 작업장 맞춤형 교육을 실시하도록 하고 있습니다. 이 중 보호 및 산업안전보건 교육은 13차시로 구성되어 주로 온라인 원격 교육으로 진행됩니다.

Advertisement

실습 직전 특별교육 역시 온라인과 대면 수업 중 선택이 가능한 구조로, 학생들의 실제 이해도와 숙달도를 확인하기에는 한계가 있다는 지적이 만만치 않습니다. 현장 실습 참여 전 필요한 안전 지식이 단순히 강의를 듣는 수준에서 머무르고 있는 셈입니다.

반면 실제 작업장에서 이루어지는 맞춤형 교육은 사용자 기업이 12시간 이상의 대면 교육을 의무적으로 제공해야 하지만, 교육 내용이나 효과를 평가할 수 있는 별도의 매커니즘이 마련되지 않았습니다. 이로 인해 교육이 실질적인 안전 관리로 이어지지 못하고 있다는 비판이 제기됩니다.

안전 인식과 실제 대응 능력의 괴리

최근 학계에 발표된 연구에 따르면 직업계 고교생들의 안전 의식은 비교적 높은 편이나, 실제 사고 발생 시 필요한 구체적 대응 지식은 부족한 것으로 나타났습니다. 교육문화연구 2024년 논문은 2442명을 대상으로 한 설문 결과, 안전 관리 매뉴얼이나 보상 절차 등 실무적 지식이 취약하다고 지적했습니다.

연구원들은 이론 중심의 형식적인 수업에서 벗어나 실제 위험 상황에 대처할 수 있는 실습 중심 교육으로 전환해야 한다고 강조했습니다. 특히 홍정운 군의 사례와 같은 비극을 재발 방지하기 위해서는 단순 이수 확인을 넘어선 관리 체계 강화가 시급한 상황입니다.

Advertisement

국회와 정부, 규제 강화 논의 진행 중

국회 교육위원회 강경숙 의원은 현행 제도의 심각한 문제를 지적하며, 학생이 산업 현장에 투입되기 전 적절한 안전 교육을 받았는지조차 확인하기 어렵다고 우려를 표명했습니다. 단순 완료 여부 확인을 넘어, 학생들이 안전 규칙을 얼마나 습득했는지 체계적으로 검증할 수 있는 oversight 시스템 구축이 필요하다는 입장입니다.

교육부는 2022년 직업계 고교 과정 개정을 통해 노동권리와 산업안전보건 신규 과목을 만들고, 한국고용노동교육원을 통해 특별 교육을 추진하며 안전 조치를 강화해 왔습니다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 현장 실습 중 사고가 줄지 않고 있어, 기존 제도의 근본적인 재검토가 요구되고 있습니다.