지혜복 교사, 서울시교육청 고공농성 중 연행…경찰 폭력성 논란

교내 성폭력 공익제보 후 부당 해임된 지혜복 교사가 서울시교육청의 부당한 처사에 항의하며 고공농성을 벌이다 경찰에 연행되었다. 경찰의 과잉 진압 의혹과 함께 서울시교육청의 소극적인 태도에 대한 비판이 쏟아지고 있으며, 지혜복 교사의 즉각적인 복직과 책임 있는 자세를 촉구하는 목소리가 높다.

교내 성폭력 사건을 공론화한 지혜복 교사가 서울시교육청 의 부당한 처사에 맞서 고공농성 을 벌이다 경찰에 연행된 사건이 발생했다. 지혜복 교사는 2024년 9월, 서울의 한 중학교 상담부장으로 재직하며 학교 내 성폭력 문제를 제기했으나, 이후 부당한 전보 조치를 받고 해임되었다. 이에 불복한 지혜복 교사는 서울시교육청 의 부당함을 알리고 복직을 요구하며 투쟁을 이어왔다. 특히, 서울행정법원이 지 교사의 부당 전보를 인정하고 취소 판결을 내렸음에도 서울시교육청 이 이를 이행하지 않아, 지 교사와 지지자들의 분노를 샀다.

15일 새벽, 지혜복 교사는 서울시교육청 옥상에서 고공농성을 시작하며 자신의 억울함을 알리고, 서울시교육청의 책임 있는 자세를 촉구했다. 하지만 약 4시간 만에 경찰에 의해 건조물침입 혐의로 체포되었고, 지 교사를 지원하기 위해 1층 로비에 진입했던 시민 11명 역시 연행되었다. 이 과정에서 경찰의 과잉 진압 의혹이 제기되며, 연행 과정의 폭력성과 불법성에 대한 비판이 쏟아지고 있다. 특히, 시민들은 경찰이 무리하게 뒷수갑을 채우거나, 여성 시위자를 남성 경찰이 강제로 연행하는 등 폭력적인 모습을 보였다고 주장했다.

지혜복 교사의 연행 소식이 전해지자, 시민들과 활동가들은 즉각 서울시교육청 앞에서 규탄 시위를 벌였다. 이들은 경찰의 폭력적인 연행을 비판하며, 서울시교육청에 법원 판결을 존중하고 지혜복 교사의 즉각적인 복직을 이행할 것을 촉구했다.

공동대책위원회는 기자회견을 열어 경찰의 과잉 진압과 서울시교육청의 무책임한 태도를 규탄했다. 또한, 지혜복 교사의 복직을 요구하며, 서울시교육청과 정근식 서울시교육감의 사과, 피해 학생과 연행 시민들에 대한 피해 회복 지원 등을 요구했다.

이번 사건은 단순히 개인의 문제가 아닌, 교육의 공정성과 신뢰를 훼손하는 심각한 문제로 인식되고 있다.

녹색당 공동대표는 서울시교육청이 복직을 핑계 삼아 미뤄왔고, 시위를 폭력적으로 탄압했다며 정근식 교육감의 무책임한 태도를 비판했다. 또한 부당 징계와 해임이 유지된다면 교육의 공정성과 신뢰가 흔들릴 것이라며 지혜복 교사의 복직을 강력하게 촉구했다. 최헌국 목사는 교육의 공정성과 신뢰를 강조하며 지혜복 교사의 복직을 지지했다. 과거 세종호텔 부당 해고에 항의하며 고공농성을 벌였던 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔 지부장 역시 이번 연행에 포함되어, 사회적 약자들을 향한 억압에 대한 연대의 목소리가 높아지고 있다.

지혜복 교사의 복직 문제는 단순히 한 개인의 문제가 아니라, 학교 내 성폭력 문제에 대한 은폐 시도와 그에 대한 저항, 그리고 공정한 교육 환경을 만들어나가기 위한 중요한 싸움으로 여겨진다. 서울시교육청은 법원의 판결을 이행하고 지혜복 교사를 즉각 복직시켜야 하며, 학교 내 성폭력 문제 해결을 위해 적극적으로 나서야 한다.

이번 사건을 통해, 교육 당국은 공정하고 투명한 학교 운영과 성폭력 피해자 보호를 위한 실질적인 대책 마련에 더욱 힘써야 할 것이다.

지혜복 교사의 용기 있는 행동과 이를 지지하는 시민들의 연대는 우리 사회의 정의를 바로 세우고, 더 나은 교육 환경을 만들어가는 데 중요한 밑거름이 될 것이다.

서울시교육청은 더 이상 묵묵부답으로 일관하지 말고, 진솔한 자세로 문제 해결에 나서야 한다.

이번 사건은 교육계의 뿌리 깊은 문제들을 드러내는 계기가 되었으며, 앞으로 이러한 문제들이 개선될 수 있도록 사회적 관심과 노력이 지속적으로 필요하다





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